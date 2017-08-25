В Татарстане погиб ребенок, которого дедушка забыл в машине

25 августа. ПРАВМИР. Следственный комитет России по республике Татарстан сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка, забытого дедушкой в машине.

По версии следствия, утром 24 августа 42-летний житель деревни Ефановка Бугульминского района Сергей Мисько повез свою сожительницу на автомобиле в город на работу.

При этом они взяли с собой внука женщины в возрасте двух лет и трех месяцев. Когда мужчина вернулся в деревню, он закрыл автомобиль и пошел заниматься хозяйством, забыв о мальчике, спавшем на заднем сидении.

«В районе 15 часов, собираясь ехать за супругой, он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв. По предварительным данным, его смерть наступила в результате теплового удара», – сообщает СК.

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Причастность к совершению преступления мужчина признал», – говорится в сообщении.

Аналогичные случаи происходят нередко, однако самой резонансной стала история, произошедшая в 2013 году в США, когда приемные родители забыли в машине двухлетнего мальчика – Диму Яковлева, усыновленного в России. Приемный отец Майлс Харрисон был оправдан местным судом. Впоследствии в России приняли так называемый закон Димы Яковлева, запретивший усыновление российских детей гражданами США.

По действующим в России правилам дорожного движения, маленьких детей запрещается оставлять в автомобиле без присмотра. Эта поправка вступила в силу летом этого года.