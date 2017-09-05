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В Тбилиси вынесен приговор по делу о попытке убийства секретаря патриарха

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5 сентября. ПРАВМИР. Тбилисский городской суд признал виновным протоиерея Георгия Мамаладзе в попытке преднамеренного убийства секретаря патриарха Шорены Тетруашвили, а также в незаконном хранении оружия.
В Тбилиси вынесен приговор по делу о попытке убийства секретаря патриарха

Cуд приговорил протоиерея Георгия Мамаладзе к девяти годам тюремного заключения, сообщает Интерфакс.

Адвокаты Мамаладзе считают полным абсурдом выводы следствия и заявляют о «расправе» над осужденным со стороны некоторых представителей патриархии и действующих грузинских властей.

За Мамаладзе вступился и уполномоченный по правам человека в Грузии Уча Нануашвили. «Правосудие в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе сегодня не свершилось», – заявил во вторник Нануашвили.

По его словам, в ходе задержания, а затем и следствия правоохранительными органами в отношении протоиерея были допущены «грубые нарушения, которые оказали влияние на решение суда».

Вступился за Мамаладзе и сам Патриарх Илия Второй. Он считает, что дело об аресте протоиерея Мамаладзе направлено на дискредитацию Грузии.

«Как вам известно, патриарх зафиксировал ту же позицию, что и после прибытия из Германии, и сказал, что от отца Георгия никогда не слышал ничего плохого и все это является делом дискредитации Грузии», — сказал брат задержанного Торнике Мамаладзе после встречи с его святейшеством.

Мамаладзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 10 февраля на территории тбилисского международного аэропорта. В багаже священника было найдено отравляющее вещество цианид. По утверждению прокуратуры, Мамаладзе направлялся из Тбилиси в Берлин, где в одной из клиник в ожидании операции на желчном пузыре находился патриарх Илия Второй, с которым были также иерархи Грузинской церкви, представители патриархии, в их числе и Шорена Тетруашвили.

По утверждению следствия, Мамаладзе намеревался отравить Тетруашвили, которая мешала ему в продвижении по церковной «лестнице».

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