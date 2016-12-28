В Церкви назвали «большим перегибом» уничтожение Библий во Владивостоке

28 декабря. ПРАВМИР. Руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения Чернега назвала «большим перегибом» уничтожение 40 изданий Библий и другой религиозной литературы «Армии спасения» по решению суда.

Эта ситуация «вызывает обеспокоенность», сказала она газете «Ведомости». «Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность — не террористическую или экстремистскую — организация карается уничтожением Библии», — заявила игумения Ксения, комментируя решение суда, постановившего уничтожить Библию и другие книги, так как они не были маркированы, как того требует закон о свободе совести.

По словам игумении, Русская Православная Церковь по-другому трактует ч. 3 ст. 17 закона о свободе совести. Согласно закону, литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозной организацией, а также распространяемые в рамках осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации.

«Если издателем распространяемой литературы является «Армия спасения», то она должна маркироваться, если сторонний издатель — маркировать не надо», — сказала Ксения Чернега. Она отметила, что «суд использовал неверную трактовку».

Ранее «Правмир» сообщал о том, что суд Ленинского района Владивостока вынес решение уничтожить религиозную литературу христианской организации «Армия спасения». В список на уничтожения попали Библии в Синодальном переводе, Евангелия в Синодальном переводе и сборники священных песен (на русском и английском языках).

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением перечисленной выше литературы.

Руководитель «Армии спасения» в России Александр Хорьков заявил, что решение суда — «кощунственное». По его словам, «конфисковать и уничтожать книги — это нонсенс».