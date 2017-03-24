Валаамский монастырь собирает старые фото и видео

24 марта. ПРАВМИР. Валаамский Спасо-Преображенский монастырь начинает оцифровку кино- и фотопленок, сделанных на архипелаге 10-50 лет назад.

«Нам уже начали присылать старые фотографии. Не спеша, по крупицам собираем историю», – цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы обители.

Среди присылаемых материалов могут быть и эксклюзивные, которые будут многим интересны, отметили в монастыре.

В связи с новым проектом монастырь обратился с просьбой присылать имеющиеся старые пленки и фотографии.

«Обращаемся с просьбой присылать нам старые пленки, кассеты, кинопленки, интересные фотографии, которые мы сможем оцифровать для сохранения исторической памяти монастыря в фотодокументах, видео- и аудиозаписях. Надеемся, что эти уникальные материалы будут востребованы многими людьми, интересующимися хроникой монастыря, а не затеряются в домашних архивах», – заявил представитель обители.