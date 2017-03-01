Великий канон преподобного Андрея Критского — среда

Великий покаянный канон преподобного Андрея, архиепископа Критского читается во время Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели по частям.

Покаянный канон Андрей Критского, среда. Чтение совершает Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл. 2009 год.

Среда первой седмицы Великого поста. Великий покаянный канон читает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1971 – 1990). Запись 1980 года.

Среда первой седмицы Великого поста. Чтение канона в Московском Сретенском монастыре (pravoslavie.ru)



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Песнь 1

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися.

[Помощник и Покровитель явился мне ко спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился.]

(Исх. 15, 1-2)

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

От юности, Христе, заповеди Твоя преступих, всестрастно небрегий, унынием преидох житие. Темже зову Ти, Спасе: поне на конец спаси мя.

[С юности, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями, всю жизнь провел в страстях, беспечности и нерадении. Поэтому и взываю к Тебе, Спаситель: хотя при кончине спаси меня.]

Повержена мя, Спасе, пред враты Твоими, поне на старость не отрини мене во ад тща, но прежде конца, яко Человеколюбец, даждь ми прегрешений оставление.

[Поверженного пред вратами Твоими, Спаситель, хотя в старости, не низринь меня в ад, как невоздержанного, но прежде кончины, как Человеколюбец, даруй мне оставление прегрешений.]

Богатство мое, Спасе, изнурив в блуде, пуст есмь плодов благочестивых, алчен же зову: Отче щедрот, предварив Ты мя ущедри.

[Расточив богатство мое в распутстве, Спаситель, я чужд плодов благочестия, но, чувствуя голод, взываю: Отец Милосердный, поспеши и умилосердись надо мною.]

В разбойники впадый аз есмь помышленьми моими, весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но, Сам ми представ, Христе Спасе, исцели.

[По помыслам моим я человек, попавшийся разбойникам; теперь я весь изранен ими, покрыт язвами, но Ты Сам, Христос Спаситель, приди и исцели меня.]

(Лк. 10, 30)

Священник, мя предвидев мимо иде, и левит, видев в лютых нага, презре, но из Марии возсиявый Иисусе, Ты, представ, ущедри мя.

[Священник, заметив меня, прошел мимо, и левит, видя меня в беде обнаженного, презрел; но Ты, воссиявший от Марии Иисусе, прииди и умилосердись надо мною.]

(Лк. 10, 31-32)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Ты ми даждь светозарную благодать от Божественнаго свыше Промышления избежати страстей омрачения и пети усердно Твоего, Марие, жития красная исправления.

[Даруй мне, Мария, ниспосланную тебе свыше Божественным Промыслом светозарную благодать – избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни.]

Слава, Троичен: Пресущная Троице, во Единице покланяемая, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко благоутробна, даждь ми слезы умиления.

[Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому Существу, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слезы умиления.]

И ныне, Богородичен: Богородице, Надежде и Предстательство Тебе поющих, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко Владычица Чистая, кающася приими мя.

[Богородице, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося.]

Песнь 2

Ирмос: Вонми небо, и возглаголю, и воспою Христа, от Девы плотию пришедшаго.

[Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.]

Поползохся, яко Давид, блудно и осквернихся, но омый и мене, Спасе, слезами.

[От невоздержания, как Давид, я пал и осквернился, но омой и меня, Спаситель, слезами.]

(2 Цар. 11, 4)

Ни слез, ниже покаяния имам, ниже умиления. Сам ми сия, Спасе, яко Бог, даруй.

[Ни слез, ни покаяния, ни умиления нет у меня; Сам Ты, Спаситель, как Бог, даруй мне это.]

Погубих первозданную доброту и благолепие мое и ныне лежу наг и стыждуся.

[Погубил я первозданную красоту и благообразие мое и теперь лежу обнаженным и стыжусь.]

Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи ми сию, кающемуся Тебе.

[Не затвори предо мною теперь дверь Твою, Господи, Господи, но отвори ее для меня, кающегося Тебе.]

(Мф. 7, 21-23; 25, 11)

Внуши воздыхания души моея и очию моею приими капли, Спасе, и спаси мя.

[Внемли, Спаситель, стенаниям души моей, прими слезы очей моих и спаси меня.]

Человеколюбче, хотяй всем спастися, Ты воззови мя и приими яко благ кающагося.

[Человеколюбец, желающий всем спасения, Ты призови меня и прими, как Благий, кающегося.]

(1 Тим. 2, 4)

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пречистая Богородице Дево, Едина Всепетая, моли прилежно во еже спастися нам.

[Пречистая Богородице Дева, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении.]

Ирмос: Видите, видите, яко Аз есмь Бог, манну одождивый и воду из камене источивый древле в пустыни людем Моим, десницею единою и крепостию Моею.

[Видите, видите, что Я – Бог, в древности ниспославший манну и источивший воду из камня народу Моему в пустыне – одним Своим всемогуществом.]

(Исх. 16, 14; 17, 6)

Видите, видите, яко Аз есмь Бог, внушай, душе моя, Господа вопиюща, и удалися прежняго греха, и бойся яко неумытнаго и яко Судии и Бога.

[Видите, видите, что Я – Бог. Внимай, душа моя, взывающему Господу, оставь прежний грех и убойся как праведного Судию и Бога.]

Кому уподобилася еси, многогрешная душе? Токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум безсловесными стремленьми.

[Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не первому Каину и тому Ламеху, жестоко окаменив тело злодеяниями и убив ум безрассудными стремлениями.]

(Быт. 4, 1-26)

Вся прежде закона претекши, о душе, Сифу не уподобилася еси, ни Еноса подражала еси, ни Еноха преложением, ни Ноя, но явилася еси убога праведных жизни.

[Имея в виду всех, живших до закона, о душа, не уподобилась ты Сифу, не подражала ни Еносу, ни Еноху через преселение духовное, ни Ною, но оказалась чуждой жизни праведников.]

(Быт. 5, 1-32)

Едина отверзла еси хляби гнева Бога твоего, душе моя, и потопила еси всю, якоже землю, плоть, и деяния, и житие, и пребыла еси вне спасительнаго ковчега.

[Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть, и дела, и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега.]

(Быт. 7, 1-24)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Всем усердием и любовию притекла еси Христу, первый греха путь отвращши, и в пустынях непроходимых питающися, и Того чисте совершающи Божественныя заповеди.

[Оставив прежний путь греха, ты с всем усердием и любовью прибегла ко Христу, живя в непроходимых пустынях и в чистоте исполняя Божественные Его заповеди.]

Слава, Троичен: Безначальная, Несозданная Троице, Нераздельная Единице, кающася мя приими, согрешивша спаси, Твое есмь создание, не презри, но пощади и избави мя огненнаго осуждения.

[Безначальная Несозданная Троица, Нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси согрешившего, я – Твое создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь.]

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычице, Богородительнице, Надеждо к Тебе притекающих и пристанище сущих в бури, Милостиваго и Создателя и Сына Твоего умилостиви и мне молитвами Твоими.

[Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда прибегающих к Тебе и пристанище для застигнутых бурей, Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого Творца и Сына Твоего.]

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих подвигшееся сердце мое, яко Един Свят еси и Господь.

[Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один Свят и Господь.]

Благословения Симова не наследовала еси, душе окаянная, ни пространное одержание, якоже Иафеф, имела еси на земли оставления.

[Симова благословения не наследовала ты, несчастная душа, и не получила, подобно Иафету, обширного владения на земле – отпущения грехов.]

От земли Харран изыди от греха, душе моя, гряди в землю, точащую присноживотное нетление, еже Авраам наследствова.

[Удались, душа моя, от земли Харран – от греха; иди в землю, источающую вечно живое нетление, которую наследовал Авраам.]

(Быт. 12, 1-7)

Авраама слышала еси, душе моя, древле оставльша землю отечества и бывша пришельца, сего произволению подражай.

[Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю отеческую и сделался странником; подражай его решимости.]

(Быт. 12, 1-7)

У дуба Мамврийскаго учредив патриарх Ангелы, наследствова по старости обетования ловитву.

[Угостив Ангелов под дубом Маврийским, патриарх на старости получил, как добычу, обещанное.]

(Быт. 18, 1)

Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесожженную Господеви, подражай его произволению.

[Зная, бедная душа моя, как Исаак принесен таинственно в новую жертву всесожжения Господу, подражай его решимости.]

(Быт. 22, 2)

Исмаила слышала еси, трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино отрождение, виждь, да не како подобно что постраждеши, ласкосердствующи.

[Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан, как рожденный рабыней, бодрствуй, смотри, чтобы и тебе не потерпеть бы чего-либо подобного за сладострастие.]

(Быт. 21, 10-11)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Содержимь есмь бурею и треволнением согрешений, но сама мя, мати, ныне спаси и к пристанищу Божественнаго покаяния возведи.

[Окружен я, матерь, бурей и сильным волнением согрешений, но ты сама ныне спаси меня и приведи к пристанищу Божественного покаяния.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Рабское моление и ныне, преподобная, принесши ко благоутробней молитвами твоими Богородице, отверзи ми Божественныя входы.

[Усердное моление и ныне, преподобная, принеся к умилостивленной твоими молитвами Богородице, открой и для меня Божественные входы.]

Слава, Троичен: Троице Простая, Несозданная, Безначальное Естество, в Троице певаемая Ипостасей, спаси ны, верою покланяющияся державе Твоей.

[Троица Несоставная, Несозданная, Существо Безначальная, в троичности Лиц воспеваемая, спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей.]

И ныне, Богородичен: От Отца безлетна Сына в лето, Богородительнице, неискусомужно родила еси, странное чудо, пребывши Дева доящи.

[Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и – дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою.]

Песнь 4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

[Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе Твоей, Господи.]

Тело осквернися, дух окаляся, весь острупихся, но яко врач, Христе, обоя покаянием моим уврачуй, омый, очисти, покажи, Спасе мой, паче снега чистейша.

[Тело мое осквернено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но Ты, Христе, как врач, уврачуй и то и другое моим покаянием, омой, очисти, яви меня чище снега, Спаситель мой.]

Тело Твое и кровь Распинаемый о всех положил еси, Слове: тело убо, да мя обновиши, кровь, да омыеши мя. Дух же предал еси, да мя приведеши, Христе, Твоему Родителю.

[Твое тело и Кровь, Слово, Ты принес в жертву за всех при распятии; Тело – чтобы воссоздать меня, Кровь – чтобы омыть меня, и Дух Ты, Христе, предал, чтобы привести меня к Твоему Отцу.]

Соделал еси спасение посреде земли, Щедре, да спасемся. Волею на древе распялся еси, Едем затворенный отверзеся, горняя и дольняя тварь, языцы вси, спасени, покланяются Тебе.

[Посреди земли Ты устроил спасение, Милосердный, чтобы мы спаслись; Ты добровольно распялся на древе; Едем затворенный открылся; Тебе поклоняются небесные и земные и все спасенные Тобою народы.]

(Пс. 73, 12)

Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, вкупе и питие, источившее воду оставления, да обоюду очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя словеса.

[Да будет мне омовением Кровь из ребр Твоих и вместе питием, источившая оставление грехов, чтобы мне и тем и другим очищаться, Слове, помазуясь и напояясь животворными Твоими словами, как мазью и питием.]

(Ин. 19, 34)

Чашу Церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из нихже сугубыя нам источи токи оставления и разума во образ Древняго и Новаго, двоих вкупе Заветов, Спасе наш.

[Церковь приобрела себе Чашу в живоносном ребре Твоем, из которого проистек нам двойной поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образ обоих Заветов, Ветхого и Нового.]

Наг есмь чертога, наг есмь и брака, купно и вечери; светильник угасе, яко безъелейный, чертог заключися мне спящу, вечеря снедеся, аз же по руку и ногу связан, вон низвержен есмь.

[Я лишен брачного чертога, лишен и брака, и вечери; светильник, как без елея, погас; чертог закрылся во время моего сна, вечеря окончена, а я, связанный по рукам и ногам, извержен вон.]

(Мф. 25, 1-13. Лк. 12, 35-37; 13, 24-27; 14, 7-24)

Слава, Троичен: Нераздельное существом, неслитное Лицы богословлю Тя, Троическое Едино Божество, яко Единоцарственное и Сопрестольное, вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую.

[Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую.]

(Ис. 6, 1-3)

И ныне, Богородичен: И раждаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством Дева, Рождейся обновляет законы естества, утроба же раждает нераждающая. Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет.

[И рождаешь Ты, и остаешься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобою обновляет законы природы, а девственное чрево рождает; когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет.]

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мене на повеления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю Твою.

[От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю.]

(Пс. 62, 2; 118, 35 )

Яко тяжкий нравом, фараону горькому бых, Владыко, Ианни и Иамври, душею и телом, и погружен умом, но помози ми.

[По упорству я стал как жестокий нравом фараон, Владыко, по душе и телу я – Ианний и Иамврий, и по уму погрязший, но помоги мне.]

(Исх. 7, 11. 2 Тим. 3, 8)

Калу примесихся, окаянный, умом, омый мя, Владыко, банею моих слез, молю Тя, плоти моея одежду убелив яко снег.

[Загрязнил я, несчастный, свой ум, но омой меня, Владыко, в купели слез моих молю Тебя, и убели, как снег, одежду плоти моей.]

Аще испытаю моя дела, Спасе, всякаго человека превозшедша грехами себе зрю, яко разумом мудрствуяй согреших, не неведением.

[Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что превзошел я грехами всех людей, ибо я грешил с разумным сознанием, а не по неведению.]

Пощади, пощади, Господи, создание Твое, согреших, ослаби ми, яко естеством чистый Сам сый Един, и ин разве Тебе никтоже есть кроме скверны.

[Пощади, Господи, пощади, создание Твое: я согрешил, прости мне, ибо только Ты один чист по природе, и никто, кроме Тебя, не чужд нечистоты.]

Мене ради Бог сый, вообразился еси в мя, показал еси чудеса, исцелив прокаженныя и разслабленнаго стягнув, кровоточивыя ток уставил еси, Спасе, прикосновением риз.

[Ради меня, будучи Богом, Ты принял мой образ, Спаситель, и, совершая чудеса, исцелял прокаженных, укреплял расслабленных, остановил кровотечение у кровоточивой прикосновением одежды.]

(Мф. 9, 20. Мк. 5, 25-27. Лк. 8, 43-44)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Струи Иорданския прешедши, обрела еси покой безболезненный, плоти сласти избежавши, еяже и нас изми твоими молитвами, преподобная.

[Ты перешла поток Иорданский и приобрела покой безболезненный, оставив плотское удовольствие, от которого избавь и нас твоими молитвами, преподобная.]

Слава, Троичен: Тя, Троице, славим Единаго Бога: Свят, Свят, Свят еси, Отче, Сыне и Душе, Простое Существо, Единице присно покланяемая.

[Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух, Простое Существо, Единица вечно поклоняемая.]

И ныне, Богородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мати Дево, Бог, создавый веки, и соедини Себе человеческое естество.

[В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дево, облекся в мой состав сотворивший мир Бог и соединил с Собою человеческую природу.]

Песнь 6

Ирмос: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.

[От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели.]

Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския страсти, и гаваониты, лестныя помыслы, присно побеждающи.

[Восстань и побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян – обольстительные помыслы.]

(Исх. 17, 8. Нав. 8, 21)

Прейди, времене текущее естество, яко прежде ковчег, и земли оныя буди во одержании обетования, душе, Бог повелевает.

[Душа, Бог повелевает: перейди, как некогда ковчег Иордан, текущее по своему существу время и сделайся обладательницею обещанной земли.]

(Нав. 3, 17)

Яко спасл еси Петра, возопивша спаси, предварив мя, Спасе, от зверя избави, простер Твою руку, и возведи из глубины греховныя.

[Подобно тому как Ты спас Петра, воззвавшего, поспеши, Спаситель, спасти и меня, избавь меня от чудовища, простерши Свою руку, и выведи из глубины греха.]

(Мф. 14, 31)

Пристанище Тя вем утишное, Владыко, Владыко Христе, но от незаходимых глубин греха и отчаяния мя, предварив, избави.

[Тихое пристанище вижу в Тебе, Владыка, Владыка Христе, поспеши же избавить меня от непроходимых глубин греха и отчаяния.]

Слава, Троичен: Троица есмь Проста, Нераздельна, раздельна Личне, и Единица есмь естеством соединена, Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух.

[Я – Троица Несоставная, Нераздельная, раздельная в лицах, и Единица, соединенная по существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух.]

И ныне, Богородичен: Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам, Егоже, яко Создателя всех, моли, Богородице, да молитвами Твоими оправдимся.

[Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться.]

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.

[Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий.]

Песнь 7

Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам; но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

[Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов.]

(Дан. 9, 5-6)

Манассиева собрала еси согрешения изволением, поставльши яко мерзости страсти и умноживши, душе, негодования, но того покаянию ревнующи тепле, стяжи умиление.

[Ты, душа, добровольно вместила преступления Манассии, поставив вместо идолов страсти и умножив мерзости; но усердно подражай и его покаянию с чувством умиления.]

(4 Цар. 21, 1-2)

Ахаавовым поревновала еси сквернам, душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище и сосуд срамлен страстей, но из глубины твоея воздохни и глаголи Богу грехи твоя.

[Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя; увы, ты сделалась жилищем плотских нечистот и постыдным сосудом страстей; но воздохни из глубины своей и поведай Богу грехи свои.]

(З Цар. 16, 30)

Заключися тебе небо, душе, и глад Божий постиже тя, егда Илии Фесвитянина, якоже Ахаав, не покорися словесем иногда, но Сараффии уподобився, напитай пророчу душу.

[Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава за то, что он не послушал слов Илии Фесфитянина; но ты подражай вдове Сарептской, напитай душу пророка.]

(З Цар. 17, 8-9)

Попали Илиа иногда дващи пятьдесят Иезавелиных, егда студныя пророки погуби, во обличение Ахаавово, но бегай подражания двою, душе, и укрепляйся.

[Илия попалил некогда дважды по пятьдесят служителей Иезавели, когда истреблял гнусных пророков ее в обличение Ахава; но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в воздержании.]

(4 Цар. 1, 10-15)

Слава, Троичен: Троице Простая, Нераздельная, Единосущная, и Естество Едино, Светове и Свет, и Свята Три, и Едино Свято поется Бог Троица; но воспой, прослави Живот и Животы, душе, всех Бога.

[Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, и одно Божество, Светы и Свет, Три Святы и Одно Лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь Жизнь и Жизни – Бога всех.]

И ныне, Богородичен: Поем Тя, благословим Тя, покланяемся Ти, Богородительнице, яко Нераздельныя Троицы породила еси Единаго Христа Бога и Сама отверзла еси нам, сущим на земли, Небесная.

[Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители.]

Песнь 8

Ирмос: Егоже воинства небесная славят, и трепещут Херувими и Серафими, всяко дыхание и тварь, пойте, благословите и превозносите во вся веки.

[ Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.]

Правосуде Спасе, помилуй и избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети; ослаби ми прежде конца добродетелию и покаянием.

[Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и наказания, которому я должен справедливо подвергнуться на суде; прости меня прежде кончины, дав мне добродетель и покаяние.]

Яко разбойник вопию Ти: помяни мя; яко Петр, плачу горце: ослаби ми, Спасе; зову, яко мытарь, слезю, яко блудница; приими мое рыдание, якоже иногда хананеино.

[Как разбойник взываю к Тебе: вспомни меня; как Петр, горько плачу, Спаситель; как мытарь, издаю вопль: будь милостив ко мне; проливаю слезы, как блудница; прими мое рыдание, как некогда от жены Хананейской.]

(Лк. 7, 37-38; 18, 13; 23, 42; 22, 62. Мф. 15, 22)

Гноение, Спасе, исцели смиренныя моея души, Едине Врачу, пластырь мне наложи, и елей, и вино, дела покаяния, умиление со слезами.

[Один Врач – Спаситель, исцели гниение моей смиренной души; приложи мне пластырь, елей и вино – дела покаяния, умиление со слезами.]

Хананею и аз подражая, помилуй мя, вопию, Сыне Давидов; касаюся края ризы, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем.

[Подражая жене Хананейской, и я взываю к Сыну Давидову: помилуй меня; касаюсь одежды Его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем.]

(Мф. 9, 20; 15, 22. Ин. 11, 33)

Слава, Троичен: Безначальне Отче, Сыне Собезначальне, Утешителю Благий, Душе Правый, Слова Божия Родителю, Отца Безначальна Слове, Душе Живый и Зиждяй, Троице Единице, помилуй мя.

[Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая, помилуй меня.]

И ныне, Богородичен: Яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистинну Тя почитаем.

[Мысленная порфира – плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева. Пречистая, как бы из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу.]

Песнь 9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, Божие бо Рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь, православно величаем.

[Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все роды, православно величаем.]

Недуги исцеляя, нищим благовествоваше Христос Слово, вредныя уврачева, с мытари ядяше, со грешники беседоваше, Иаировы дщере душу предумершую возврати осязанием руки.

[Врачуя болезни, Христос-Слово, благовествовал нищим, исцелял увечных, вкушал с мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела душу Иаировой дочери.]

(Мф. 4, 23; 9, 10-11. Мк. 5, 41-42)

Мытарь спасашеся, и блудница целомудрствоваше, и фарисей, хваляся, осуждашеся. Ов убо, очисти мя; ова же, помилуй мя; сей же величашеся вопия: Боже, благодарю Тя, и прочыя безумныя глаголы.

[Мытарь спасся и блудница сделалась целомудренною, а гордый фарисей подвергся осуждению, ибо первый взывал: “Будь милостив ко мне”; другая: “Помилуй меня”; а последний тщеславно возглашал: “Боже, благодарю Тебя…” и прочие безумные речи.]

(Лк. 7, 46-47; 18, 14)

Закхей мытарь бе, но обаче спасашеся, и фарисей Симон соблажняшеся, и блудница приимаше оставительная разрешения от Имущаго крепость оставляти грехи, юже, душе, потщися подражати.

[Закхей был мытарь, однако спасся; Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от Имеющего власть отпускать грехи; спеши, душа, и ты подражать ей.]

(Лк. 7, 39; 19, 9. Ин. 8, 3-11)

Блуднице, о окаянная душе моя, не поревновала еси, яже приимши мира алавастр, со слезами мазаше нозе Спасове, отре же власы, древних согрешений рукописание Раздирающаго ея.

[Бедная душа моя, ты не подражала блуднице, которая, взяв сосуд с миром, мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее прегрешений.]

(Лк. 7, 37-38)

Грады, имже даде Христос благовестие, душе моя, уведала еси, како прокляти быша. Убойся указания, да не будеши якоже оны, ихже содомляном Владыка уподобив, даже до ада осуди.

[Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие; страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо Владыка, уподобив их содомлянам, присудил их к аду.]

(Лк. 10, 12-15)

Да не горшая, о душе моя, явишися отчаянием, хананеи веру слышавшая, еяже дщи словом Божиим исцелися; Сыне Давидов, спаси и мене, воззови из глубины сердца, якоже она Христу.

[Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананеянки, слышавшей о вере, по которой Божиим словом исцелена дочь ее; взывай, как она, Христу из глубины сердца: “Сын Давидов, спаси и меня”.]

(Мф. 15, 22)

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице Нераздельней, Единице по Существу, яко Свету и Светом, и Животу и Животом, Животворящему и Просвещающему концы.

[Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням, Животворящему и Просвещающему пределы вселенной.]

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.

[Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении.]

Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.

Андрее честный и отче треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих тя, да избавимся вси гнева, и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, чтущии твою память верно.

[Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою.]

Фото: patriarchia.ru

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