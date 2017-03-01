О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Великий канон преподобного Андрея Критского — среда

|
Великий канон преподобного Андрея Критского — среда

Великий покаянный канон преподобного Андрея, архиепископа Критского читается во время Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели по частям.

Покаянный канон Андрей Критского, среда. Чтение совершает Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл. 2009 год.

Среда первой седмицы Великого поста. Великий покаянный канон читает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1971 – 1990). Запись 1980 года.

Первая песнь: Помощник и Покровитель – 4.33 4.276 мгб.
Вторая песнь: Вонми небо – 6.30 6.100 мгб.
Третья песнь: Утверди Господи – 4.39 4.358 мгб.
Четвертая песнь: услыша пророк пришествие Твое, Господи – 5.19 4.990 мгб.
Пятая песнь: От нощи утренююща, Человеколюбче – 4.23 4.112 мгб.
Шестая песнь: Возопих всем сердцем моим к щедром у Богу – 3.29 3.268 мгб.
Кондак: Душе моя, душе моя, востани, что спиши? – 2.16 2.140 мгб.
Седьмая песнь: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою – 4.26 4.152 мгб.
Восьмая песнь: Егоже воинства Небесная славят – 4.07 3.870 мгб.
Девятая песнь: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное – 6.32 6.134 мгб.

Среда первой седмицы Великого поста. Чтение канона в Московском Сретенском монастыре (pravoslavie.ru)

Скачать


Песнь 1

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися.

[Помощник и Покровитель явился мне ко спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился.]
(Исх. 15, 1-2)

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

От юности, Христе, заповеди Твоя преступих, всестрастно небрегий, унынием преидох житие. Темже зову Ти, Спасе: поне на конец спаси мя.

[С юности, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями, всю жизнь провел в страстях, беспечности и нерадении. Поэтому и взываю к Тебе, Спаситель: хотя при кончине спаси меня.]

Повержена мя, Спасе, пред враты Твоими, поне на старость не отрини мене во ад тща, но прежде конца, яко Человеколюбец, даждь ми прегрешений оставление.

[Поверженного пред вратами Твоими, Спаситель, хотя в старости, не низринь меня в ад, как невоздержанного, но прежде кончины, как Человеколюбец, даруй мне оставление прегрешений.]

Богатство мое, Спасе, изнурив в блуде, пуст есмь плодов благочестивых, алчен же зову: Отче щедрот, предварив Ты мя ущедри.

[Расточив богатство мое в распутстве, Спаситель, я чужд плодов благочестия, но, чувствуя голод, взываю: Отец Милосердный, поспеши и умилосердись надо мною.]

В разбойники впадый аз есмь помышленьми моими, весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но, Сам ми представ, Христе Спасе, исцели.

[По помыслам моим я человек, попавшийся разбойникам; теперь я весь изранен ими, покрыт язвами, но Ты Сам, Христос Спаситель, приди и исцели меня.]
(Лк. 10, 30)

Священник, мя предвидев мимо иде, и левит, видев в лютых нага, презре, но из Марии возсиявый Иисусе, Ты, представ, ущедри мя.

[Священник, заметив меня, прошел мимо, и левит, видя меня в беде обнаженного, презрел; но Ты, воссиявший от Марии Иисусе, прииди и умилосердись надо мною.]
(Лк. 10, 31-32)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Ты ми даждь светозарную благодать от Божественнаго свыше Промышления избежати страстей омрачения и пети усердно Твоего, Марие, жития красная исправления.

[Даруй мне, Мария, ниспосланную тебе свыше Божественным Промыслом светозарную благодать – избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни.]

Слава, Троичен: Пресущная Троице, во Единице покланяемая, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко благоутробна, даждь ми слезы умиления.

[Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому Существу, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слезы умиления.]

И ныне, Богородичен: Богородице, Надежде и Предстательство Тебе поющих, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко Владычица Чистая, кающася приими мя.

[Богородице, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося.]

Песнь 2

Ирмос: Вонми небо, и возглаголю, и воспою Христа, от Девы плотию пришедшаго.

[Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы.]

Поползохся, яко Давид, блудно и осквернихся, но омый и мене, Спасе, слезами.

[От невоздержания, как Давид, я пал и осквернился, но омой и меня, Спаситель, слезами.]
(2 Цар. 11, 4)

Ни слез, ниже покаяния имам, ниже умиления. Сам ми сия, Спасе, яко Бог, даруй.

[Ни слез, ни покаяния, ни умиления нет у меня; Сам Ты, Спаситель, как Бог, даруй мне это.]

Погубих первозданную доброту и благолепие мое и ныне лежу наг и стыждуся.

[Погубил я первозданную красоту и благообразие мое и теперь лежу обнаженным и стыжусь.]

Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи ми сию, кающемуся Тебе.

[Не затвори предо мною теперь дверь Твою, Господи, Господи, но отвори ее для меня, кающегося Тебе.]
(Мф. 7, 21-23; 25, 11)

Внуши воздыхания души моея и очию моею приими капли, Спасе, и спаси мя.

[Внемли, Спаситель, стенаниям души моей, прими слезы очей моих и спаси меня.]

Человеколюбче, хотяй всем спастися, Ты воззови мя и приими яко благ кающагося.

[Человеколюбец, желающий всем спасения, Ты призови меня и прими, как Благий, кающегося.]
(1 Тим. 2, 4)

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пречистая Богородице Дево, Едина Всепетая, моли прилежно во еже спастися нам.

[Пречистая Богородице Дева, Ты Одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении.]

Ирмос: Видите, видите, яко Аз есмь Бог, манну одождивый и воду из камене источивый древле в пустыни людем Моим, десницею единою и крепостию Моею.

[Видите, видите, что Я – Бог, в древности ниспославший манну и источивший воду из камня народу Моему в пустыне – одним Своим всемогуществом.]
(Исх. 16, 14; 17, 6)

Видите, видите, яко Аз есмь Бог, внушай, душе моя, Господа вопиюща, и удалися прежняго греха, и бойся яко неумытнаго и яко Судии и Бога.

[Видите, видите, что Я – Бог. Внимай, душа моя, взывающему Господу, оставь прежний грех и убойся как праведного Судию и Бога.]

Кому уподобилася еси, многогрешная душе? Токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум безсловесными стремленьми.

[Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не первому Каину и тому Ламеху, жестоко окаменив тело злодеяниями и убив ум безрассудными стремлениями.]
(Быт. 4, 1-26)

Вся прежде закона претекши, о душе, Сифу не уподобилася еси, ни Еноса подражала еси, ни Еноха преложением, ни Ноя, но явилася еси убога праведных жизни.

[Имея в виду всех, живших до закона, о душа, не уподобилась ты Сифу, не подражала ни Еносу, ни Еноху через преселение духовное, ни Ною, но оказалась чуждой жизни праведников.]
(Быт. 5, 1-32)

Едина отверзла еси хляби гнева Бога твоего, душе моя, и потопила еси всю, якоже землю, плоть, и деяния, и житие, и пребыла еси вне спасительнаго ковчега.

[Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть, и дела, и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега.]
(Быт. 7, 1-24)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Всем усердием и любовию притекла еси Христу, первый греха путь отвращши, и в пустынях непроходимых питающися, и Того чисте совершающи Божественныя заповеди.

[Оставив прежний путь греха, ты с всем усердием и любовью прибегла ко Христу, живя в непроходимых пустынях и в чистоте исполняя Божественные Его заповеди.]

Слава, Троичен: Безначальная, Несозданная Троице, Нераздельная Единице, кающася мя приими, согрешивша спаси, Твое есмь создание, не презри, но пощади и избави мя огненнаго осуждения.

[Безначальная Несозданная Троица, Нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси согрешившего, я – Твое создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь.]

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычице, Богородительнице, Надеждо к Тебе притекающих и пристанище сущих в бури, Милостиваго и Создателя и Сына Твоего умилостиви и мне молитвами Твоими.

[Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда прибегающих к Тебе и пристанище для застигнутых бурей, Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого Творца и Сына Твоего.]

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих подвигшееся сердце мое, яко Един Свят еси и Господь.

[Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один Свят и Господь.]

Благословения Симова не наследовала еси, душе окаянная, ни пространное одержание, якоже Иафеф, имела еси на земли оставления.

[Симова благословения не наследовала ты, несчастная душа, и не получила, подобно Иафету, обширного владения на земле – отпущения грехов.]

От земли Харран изыди от греха, душе моя, гряди в землю, точащую присноживотное нетление, еже Авраам наследствова.

[Удались, душа моя, от земли Харран – от греха; иди в землю, источающую вечно живое нетление, которую наследовал Авраам.]
(Быт. 12, 1-7)

Авраама слышала еси, душе моя, древле оставльша землю отечества и бывша пришельца, сего произволению подражай.

[Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю отеческую и сделался странником; подражай его решимости.]
(Быт. 12, 1-7)

У дуба Мамврийскаго учредив патриарх Ангелы, наследствова по старости обетования ловитву.

[Угостив Ангелов под дубом Маврийским, патриарх на старости получил, как добычу, обещанное.]
(Быт. 18, 1)

Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесожженную Господеви, подражай его произволению.

[Зная, бедная душа моя, как Исаак принесен таинственно в новую жертву всесожжения Господу, подражай его решимости.]
(Быт. 22, 2)

Исмаила слышала еси, трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино отрождение, виждь, да не како подобно что постраждеши, ласкосердствующи.

[Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан, как рожденный рабыней, бодрствуй, смотри, чтобы и тебе не потерпеть бы чего-либо подобного за сладострастие.]
(Быт. 21, 10-11)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Содержимь есмь бурею и треволнением согрешений, но сама мя, мати, ныне спаси и к пристанищу Божественнаго покаяния возведи.

[Окружен я, матерь, бурей и сильным волнением согрешений, но ты сама ныне спаси меня и приведи к пристанищу Божественного покаяния.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Рабское моление и ныне, преподобная, принесши ко благоутробней молитвами твоими Богородице, отверзи ми Божественныя входы.

[Усердное моление и ныне, преподобная, принеся к умилостивленной твоими молитвами Богородице, открой и для меня Божественные входы.]

Слава, Троичен: Троице Простая, Несозданная, Безначальное Естество, в Троице певаемая Ипостасей, спаси ны, верою покланяющияся державе Твоей.

[Троица Несоставная, Несозданная, Существо Безначальная, в троичности Лиц воспеваемая, спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей.]

И ныне, Богородичен: От Отца безлетна Сына в лето, Богородительнице, неискусомужно родила еси, странное чудо, пребывши Дева доящи.

[Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и – дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою.]

Песнь 4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

[Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе Твоей, Господи.]

Тело осквернися, дух окаляся, весь острупихся, но яко врач, Христе, обоя покаянием моим уврачуй, омый, очисти, покажи, Спасе мой, паче снега чистейша.

[Тело мое осквернено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но Ты, Христе, как врач, уврачуй и то и другое моим покаянием, омой, очисти, яви меня чище снега, Спаситель мой.]

Тело Твое и кровь Распинаемый о всех положил еси, Слове: тело убо, да мя обновиши, кровь, да омыеши мя. Дух же предал еси, да мя приведеши, Христе, Твоему Родителю.

[Твое тело и Кровь, Слово, Ты принес в жертву за всех при распятии; Тело – чтобы воссоздать меня, Кровь – чтобы омыть меня, и Дух Ты, Христе, предал, чтобы привести меня к Твоему Отцу.]

Соделал еси спасение посреде земли, Щедре, да спасемся. Волею на древе распялся еси, Едем затворенный отверзеся, горняя и дольняя тварь, языцы вси, спасени, покланяются Тебе.

[Посреди земли Ты устроил спасение, Милосердный, чтобы мы спаслись; Ты добровольно распялся на древе; Едем затворенный открылся; Тебе поклоняются небесные и земные и все спасенные Тобою народы.]
(Пс. 73, 12)

Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, вкупе и питие, источившее воду оставления, да обоюду очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя словеса.

[Да будет мне омовением Кровь из ребр Твоих и вместе питием, источившая оставление грехов, чтобы мне и тем и другим очищаться, Слове, помазуясь и напояясь животворными Твоими словами, как мазью и питием.]
(Ин. 19, 34)

Чашу Церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из нихже сугубыя нам источи токи оставления и разума во образ Древняго и Новаго, двоих вкупе Заветов, Спасе наш.

[Церковь приобрела себе Чашу в живоносном ребре Твоем, из которого проистек нам двойной поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образ обоих Заветов, Ветхого и Нового.]

Наг есмь чертога, наг есмь и брака, купно и вечери; светильник угасе, яко безъелейный, чертог заключися мне спящу, вечеря снедеся, аз же по руку и ногу связан, вон низвержен есмь.

[Я лишен брачного чертога, лишен и брака, и вечери; светильник, как без елея, погас; чертог закрылся во время моего сна, вечеря окончена, а я, связанный по рукам и ногам, извержен вон.]
(Мф. 25, 1-13. Лк. 12, 35-37; 13, 24-27; 14, 7-24)

Слава, Троичен: Нераздельное существом, неслитное Лицы богословлю Тя, Троическое Едино Божество, яко Единоцарственное и Сопрестольное, вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую.

[Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую.]
(Ис. 6, 1-3)

И ныне, Богородичен: И раждаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством Дева, Рождейся обновляет законы естества, утроба же раждает нераждающая. Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет.

[И рождаешь Ты, и остаешься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобою обновляет законы природы, а девственное чрево рождает; когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет.]

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мене на повеления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю Твою.

[От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю.]
(Пс. 62, 2; 118, 35 )

Яко тяжкий нравом, фараону горькому бых, Владыко, Ианни и Иамври, душею и телом, и погружен умом, но помози ми.

[По упорству я стал как жестокий нравом фараон, Владыко, по душе и телу я – Ианний и Иамврий, и по уму погрязший, но помоги мне.]
(Исх. 7, 11. 2 Тим. 3, 8)

Калу примесихся, окаянный, умом, омый мя, Владыко, банею моих слез, молю Тя, плоти моея одежду убелив яко снег.

[Загрязнил я, несчастный, свой ум, но омой меня, Владыко, в купели слез моих молю Тебя, и убели, как снег, одежду плоти моей.]

Аще испытаю моя дела, Спасе, всякаго человека превозшедша грехами себе зрю, яко разумом мудрствуяй согреших, не неведением.

[Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что превзошел я грехами всех людей, ибо я грешил с разумным сознанием, а не по неведению.]

Пощади, пощади, Господи, создание Твое, согреших, ослаби ми, яко естеством чистый Сам сый Един, и ин разве Тебе никтоже есть кроме скверны.

[Пощади, Господи, пощади, создание Твое: я согрешил, прости мне, ибо только Ты один чист по природе, и никто, кроме Тебя, не чужд нечистоты.]

Мене ради Бог сый, вообразился еси в мя, показал еси чудеса, исцелив прокаженныя и разслабленнаго стягнув, кровоточивыя ток уставил еси, Спасе, прикосновением риз.

[Ради меня, будучи Богом, Ты принял мой образ, Спаситель, и, совершая чудеса, исцелял прокаженных, укреплял расслабленных, остановил кровотечение у кровоточивой прикосновением одежды.]
(Мф. 9, 20. Мк. 5, 25-27. Лк. 8, 43-44)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Струи Иорданския прешедши, обрела еси покой безболезненный, плоти сласти избежавши, еяже и нас изми твоими молитвами, преподобная.

[Ты перешла поток Иорданский и приобрела покой безболезненный, оставив плотское удовольствие, от которого избавь и нас твоими молитвами, преподобная.]

Слава, Троичен: Тя, Троице, славим Единаго Бога: Свят, Свят, Свят еси, Отче, Сыне и Душе, Простое Существо, Единице присно покланяемая.

[Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух, Простое Существо, Единица вечно поклоняемая.]

И ныне, Богородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мати Дево, Бог, создавый веки, и соедини Себе человеческое естество.

[В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дево, облекся в мой состав сотворивший мир Бог и соединил с Собою человеческую природу.]

Песнь 6

Ирмос: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.

[От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели.]

Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския страсти, и гаваониты, лестныя помыслы, присно побеждающи.

[Восстань и побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян – обольстительные помыслы.]
(Исх. 17, 8. Нав. 8, 21)

Прейди, времене текущее естество, яко прежде ковчег, и земли оныя буди во одержании обетования, душе, Бог повелевает.

[Душа, Бог повелевает: перейди, как некогда ковчег Иордан, текущее по своему существу время и сделайся обладательницею обещанной земли.]
(Нав. 3, 17)

Яко спасл еси Петра, возопивша спаси, предварив мя, Спасе, от зверя избави, простер Твою руку, и возведи из глубины греховныя.

[Подобно тому как Ты спас Петра, воззвавшего, поспеши, Спаситель, спасти и меня, избавь меня от чудовища, простерши Свою руку, и выведи из глубины греха.]
(Мф. 14, 31)

Пристанище Тя вем утишное, Владыко, Владыко Христе, но от незаходимых глубин греха и отчаяния мя, предварив, избави.

[Тихое пристанище вижу в Тебе, Владыка, Владыка Христе, поспеши же избавить меня от непроходимых глубин греха и отчаяния.]

Слава, Троичен: Троица есмь Проста, Нераздельна, раздельна Личне, и Единица есмь естеством соединена, Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух.

[Я – Троица Несоставная, Нераздельная, раздельная в лицах, и Единица, соединенная по существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух.]

И ныне, Богородичен: Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам, Егоже, яко Создателя всех, моли, Богородице, да молитвами Твоими оправдимся.

[Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться.]

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.

[Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий.]

Песнь 7

Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам; но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

[Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов.]
(Дан. 9, 5-6)

Манассиева собрала еси согрешения изволением, поставльши яко мерзости страсти и умноживши, душе, негодования, но того покаянию ревнующи тепле, стяжи умиление.

[Ты, душа, добровольно вместила преступления Манассии, поставив вместо идолов страсти и умножив мерзости; но усердно подражай и его покаянию с чувством умиления.]
(4 Цар. 21, 1-2)

Ахаавовым поревновала еси сквернам, душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище и сосуд срамлен страстей, но из глубины твоея воздохни и глаголи Богу грехи твоя.

[Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя; увы, ты сделалась жилищем плотских нечистот и постыдным сосудом страстей; но воздохни из глубины своей и поведай Богу грехи свои.]
(З Цар. 16, 30)

Заключися тебе небо, душе, и глад Божий постиже тя, егда Илии Фесвитянина, якоже Ахаав, не покорися словесем иногда, но Сараффии уподобився, напитай пророчу душу.

[Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава за то, что он не послушал слов Илии Фесфитянина; но ты подражай вдове Сарептской, напитай душу пророка.]
(З Цар. 17, 8-9)

Попали Илиа иногда дващи пятьдесят Иезавелиных, егда студныя пророки погуби, во обличение Ахаавово, но бегай подражания двою, душе, и укрепляйся.

[Илия попалил некогда дважды по пятьдесят служителей Иезавели, когда истреблял гнусных пророков ее в обличение Ахава; но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в воздержании.]
(4 Цар. 1, 10-15)

Слава, Троичен: Троице Простая, Нераздельная, Единосущная, и Естество Едино, Светове и Свет, и Свята Три, и Едино Свято поется Бог Троица; но воспой, прослави Живот и Животы, душе, всех Бога.

[Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, и одно Божество, Светы и Свет, Три Святы и Одно Лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь Жизнь и Жизни – Бога всех.]

И ныне, Богородичен: Поем Тя, благословим Тя, покланяемся Ти, Богородительнице, яко Нераздельныя Троицы породила еси Единаго Христа Бога и Сама отверзла еси нам, сущим на земли, Небесная.

[Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители.]

Песнь 8

Ирмос: Егоже воинства небесная славят, и трепещут Херувими и Серафими, всяко дыхание и тварь, пойте, благословите и превозносите во вся веки.

[ Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.]

Правосуде Спасе, помилуй и избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети; ослаби ми прежде конца добродетелию и покаянием.

[Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и наказания, которому я должен справедливо подвергнуться на суде; прости меня прежде кончины, дав мне добродетель и покаяние.]

Яко разбойник вопию Ти: помяни мя; яко Петр, плачу горце: ослаби ми, Спасе; зову, яко мытарь, слезю, яко блудница; приими мое рыдание, якоже иногда хананеино.

[Как разбойник взываю к Тебе: вспомни меня; как Петр, горько плачу, Спаситель; как мытарь, издаю вопль: будь милостив ко мне; проливаю слезы, как блудница; прими мое рыдание, как некогда от жены Хананейской.]
(Лк. 7, 37-38; 18, 13; 23, 42; 22, 62. Мф. 15, 22)

Гноение, Спасе, исцели смиренныя моея души, Едине Врачу, пластырь мне наложи, и елей, и вино, дела покаяния, умиление со слезами.

[Один Врач – Спаситель, исцели гниение моей смиренной души; приложи мне пластырь, елей и вино – дела покаяния, умиление со слезами.]

Хананею и аз подражая, помилуй мя, вопию, Сыне Давидов; касаюся края ризы, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем.

[Подражая жене Хананейской, и я взываю к Сыну Давидову: помилуй меня; касаюсь одежды Его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем.]
(Мф. 9, 20; 15, 22. Ин. 11, 33)

Слава, Троичен: Безначальне Отче, Сыне Собезначальне, Утешителю Благий, Душе Правый, Слова Божия Родителю, Отца Безначальна Слове, Душе Живый и Зиждяй, Троице Единице, помилуй мя.

[Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая, помилуй меня.]

И ныне, Богородичен: Яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистинну Тя почитаем.

[Мысленная порфира – плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева. Пречистая, как бы из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу.]

Песнь 9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, Божие бо Рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь, православно величаем.

[Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все роды, православно величаем.]

Недуги исцеляя, нищим благовествоваше Христос Слово, вредныя уврачева, с мытари ядяше, со грешники беседоваше, Иаировы дщере душу предумершую возврати осязанием руки.

[Врачуя болезни, Христос-Слово, благовествовал нищим, исцелял увечных, вкушал с мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела душу Иаировой дочери.]
(Мф. 4, 23; 9, 10-11. Мк. 5, 41-42)

Мытарь спасашеся, и блудница целомудрствоваше, и фарисей, хваляся, осуждашеся. Ов убо, очисти мя; ова же, помилуй мя; сей же величашеся вопия: Боже, благодарю Тя, и прочыя безумныя глаголы.

[Мытарь спасся и блудница сделалась целомудренною, а гордый фарисей подвергся осуждению, ибо первый взывал: “Будь милостив ко мне”; другая: “Помилуй меня”; а последний тщеславно возглашал: “Боже, благодарю Тебя…” и прочие безумные речи.]
(Лк. 7, 46-47; 18, 14)

Закхей мытарь бе, но обаче спасашеся, и фарисей Симон соблажняшеся, и блудница приимаше оставительная разрешения от Имущаго крепость оставляти грехи, юже, душе, потщися подражати.

[Закхей был мытарь, однако спасся; Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от Имеющего власть отпускать грехи; спеши, душа, и ты подражать ей.]
(Лк. 7, 39; 19, 9. Ин. 8, 3-11)

Блуднице, о окаянная душе моя, не поревновала еси, яже приимши мира алавастр, со слезами мазаше нозе Спасове, отре же власы, древних согрешений рукописание Раздирающаго ея.

[Бедная душа моя, ты не подражала блуднице, которая, взяв сосуд с миром, мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее прегрешений.]
(Лк. 7, 37-38)

Грады, имже даде Христос благовестие, душе моя, уведала еси, како прокляти быша. Убойся указания, да не будеши якоже оны, ихже содомляном Владыка уподобив, даже до ада осуди.

[Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие; страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо Владыка, уподобив их содомлянам, присудил их к аду.]
(Лк. 10, 12-15)

Да не горшая, о душе моя, явишися отчаянием, хананеи веру слышавшая, еяже дщи словом Божиим исцелися; Сыне Давидов, спаси и мене, воззови из глубины сердца, якоже она Христу.

[Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананеянки, слышавшей о вере, по которой Божиим словом исцелена дочь ее; взывай, как она, Христу из глубины сердца: “Сын Давидов, спаси и меня”.]
(Мф. 15, 22)

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице Нераздельней, Единице по Существу, яко Свету и Светом, и Животу и Животом, Животворящему и Просвещающему концы.

[Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням, Животворящему и Просвещающему пределы вселенной.]

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.

[Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении.]

Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.

Андрее честный и отче треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих тя, да избавимся вси гнева, и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, чтущии твою память верно.

[Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою.]

Фото: patriarchia.ru

Читайте также:

Кто есть кто в Каноне Андрея Критского? Среда

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Патриарх Кирилл призвал пользователей соцсетей отказаться от погони за «лайками»
Патриарх Кирилл призвал пользователей соцсетей отказаться от погони за «лайками»
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель напомнил, что тщеславие – один из грехов

Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Священник Константин Камышанов

Он сказал правду миллионеру на Афоне и быстро очутился среди бездомных

Постное письмо № 5. Есть ли покаяние?
Постное письмо № 5. Есть ли покаяние?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Найти того, кто кается по-настоящему, и взять у него урок

Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
84% собрано / 227249 руб. осталось
Павел Мельников: Помочь восстановиться
Павел Мельников: Помочь восстановиться
51% собрано / 292050 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник
Редакция портала "Православие и мир"

Видео- и аудиозапись, текст канона и перевод на русский язык

"
Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)
Редакция портала "Православие и мир"

Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды

"
Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Как отпевали великого старца

Все статьи автора
Статьи Дня
Александр Архангельский: Революции в 2017 году не будет
Валерия Михайлова

Примирение со своей историей – это не просто равнодушие

Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Священник Константин Камышанов

Он сказал правду миллионеру на Афоне и быстро очутился среди бездомных

Постное письмо № 5. Есть ли покаяние?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Найти того, кто кается по-настоящему, и взять у него урок

самое читаемое

10 правил Великого поста55,853

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?16,021

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,781

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»10,052

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты8,906

Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?8,875

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев8,817

Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник7,979

Патриарх Кирилл посоветовал верующим не хвалиться соблюдением поста5,749

Вся правда об отречении императора4,722

лучшие авторы

Мария Сеньчукова55,742

Архимандрит Савва (Мажуко)35,482

Новостная служба26,955

Протоиерей Алексий Уминский21,518

Редакция портала "Православие и мир"18,754

Епископ Иона (Черепанов)18,668

Протоиерей Павел Великанов14,928

Тамара Амелина9,935

Протоиерей Алексий Иродов5,668

Константин Капков4,676

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть