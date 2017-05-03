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Владимир Легойда: Миротворчество – основная функция Церкви на международном уровне

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3 мая. ПРАВМИР. Миротворчество является основной функцией Церкви в вопросах внешнеполитической и международной повестки, заявил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Владимир Легойда: Миротворчество – основная функция Церкви на международном уровне

«Миротворчество является основной функцией Церкви в вопросах внешнеполитической и международной повестки. Не оспаривая принцип отделения Церкви от государства, мы отстаиваем право утверждения христианских ценностей в процессе принятия важнейших решений, как на национальном, так и на международном уровне», — заявил Легойда, выступая в рамках работы 17-й Международной Школы по проблемам глобальной безопасности для молодых специалистов.

По словам представителя Церкви, единственной заметной общественной силой, которая играет примиряющую роль в условиях конфликта на Украине, является Украинская Православная Церковь.

«Какие бы ни происходили разделения – по обе стороны находится паства Украинской Церкви, и эта паства должна жить в мире», — добавил Легойда.

«Несмотря на то, что за последние годы раскольниками было захвачено около 40 храмов Московского Патриархата, Церковь всеми силами стремится избежать внесения религиозного фактора в гражданский конфликт, что нанесет такие раны, которые нельзя будет залечить», — отметил он.

За пределами бывшего советского пространства Церковь следует тем же самым принципам миротворчества, примером чему является встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском, прошедшая в Гаване 12 февраля 2016 года, добавил представитель Церкви.

«Важнейшим итогом встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского стало признание факта уничтожения христиан в тех регионах, где они проживали веками. Мы первые заговорили о геноциде христиан, и уже через месяц после этого палата представителей Конгресса США единогласно осудила преступления против христиан и признала их геноцид. Именно после встречи в Гаване тема геноцида христиан вошла в мировую повестку», — отметил он.

«Итоги встречи стали примером миротворческой деятельности в современном мире, когда ради достижения важных целей религиозные лидеры могут подняться над существующими проблемами», — заключил Легойда.

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