Владимир Легойда: Усилия Церкви по выведению абортов из ОМС нашли поддержку в США

14 февраля. ПРАВМИР. Усилия Русской Православной Церкви, направленные на выведение абортов по желанию женщины из ОМС, находят поддержку со стороны представителей американских консервативных кругов, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, о поддержке усилий Церкви заявил в ходе недавней встречи Брайан Стефен Браун, президент Всемирного Конгресса Семей и президент Национальной организации за брак в США.

Владимир Легойда также напомнил, что в конце января Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, возбраняющий выделение бюджетных средств на проведение абортов. Законопроект запрещает предоставлять налоговые скидки работодателям, которые покупают сотрудникам страховку, включающую покрытие абортов.

«Эти действия, направленные на укрепление традиционных семейных ценностей и получившие поддержку Епископской конференцией США, не могут не вызывать уважения и чувства солидарности», — заявил Легойда.

«Американский законопроект, запрещающий выделять средства из бюджета на финансирование абортов, свидетельствует об общехристианском представлении о святости и неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия, которое также отражается в предложении Русской Православной Церкви о выведении абортов из ОМС, поддержанном 100 тысячами голосов людей через интернет-голосование», — добавил представитель Церкви.