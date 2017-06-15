Владимир Путин об отсутствии помощи пострадавшим от паводка: «Это не укладывается в голове»

15 июня. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии жестко отреагировал на вопрос жительницы ставропольского села Краснокумского, пострадавшей от паводка.

Женщина рассказала, что ее дом пострадал от паводка и не пригоден для проживания, однако никакой помощи от государства она не получила. Более того, с нее требуют около 15 тысяч рублей за оформление документов, необходимых для получения помощи.

«Это очень странно, у меня не укладывается в голове», – сказал Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, где деньги?» – обратился президент через экран к своему тезке, губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову.

Он обратился заодно и к прокуратуре с просьбой выяснить ответ на тот же вопрос.

«Что пытаются собрать деньги – это полная чушь», – сказал президент. По его словам, с этим должны собираться местными властями бесплатно.

«Надеюсь, что Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает», – сказал президент.

Ранее с аналогичным вопросом к Путину обратилась жительница Забайкальского края. По ее словам, она лишилась дома в результате пожара 2015 года и не получила пригодное для проживания жилье взамен. Владимир Путин заявил, что обратится к главе региона и в прокуратуру с просьбой проверить обращение женщины.