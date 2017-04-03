Владимир Путин поддержал идею отмечать день волонтера

3 апреля. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос об учреждении в России Дня волонтера.

«Сама по себе тема очень правильная. Вы знаете, что у нас все больше и больше людей занимаются волонтерством… Примерно 7% населения у нас участвуют в волонтерском движении, а где-то 15% — так или иначе в каких-то общественных мероприятиях принимают участие, это много», – сказал Владимир Путин.

«Поэтому, конечно, обратить внимание на этих людей, поддержать их, в том числе и морально, отмечая День волонтера, лишним не будет. Правительству поручение такое дам, проработаем, тем более, что это не потребует никаких дополнительных бюджетных затрат», — сказал Путин.

В понедельник Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках IV Медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость».