Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев

23 января. ПРАВМИР. Столичные власти не разрешил проводить митинг на Болотной площади против декриминализации побоев в отношении членов семьи.

Организаторы митинга подали в мэрию уведомление о проведении массового мероприятия 28 января на Болотной площади численностью до тысячи человек.

Столичные власти аргументировали отказ тем, что «в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством человек». Кроме того, в документе отмечается, что проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии.

Организатор митинга Александра Воскресенская намерена обжаловать отказ в суде, так как в письме из департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не было предложено альтернативное место для проведения митинга.

Ожидается, что 25 января Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Летом были декриминализированы совершенные впервые побои в отношении не близких людей, между тем аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением.