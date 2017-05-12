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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Второкурсник спас пенсионерку с закрывшегося балкона в Ульяновске

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12 мая. ПРАВМИР. Будущий спасатель помог 87-летней пенсионерке выбраться с балкона, где она по ошибке заперлась.

Инцидент произошел в Ульяновской области.

87-летняя женщина вышла подышать на балкон подышать, но дверь захлопнулась. Открыть она ее не смогла. И хотя живет пенсионерка на первом этаже, возраст не позволил ей перелезть через балкон, сообщает «Улпресса».

Просьбу женщины о помощи услышал проходивший мимо студент второго курса УлГУ, будущий МЧСник Максим Волков.

Не задумываясь, он бросился на помощь — аккуратно извлек стекло балконной двери и вызволил пенсионерку из заточения.

Ранее местные СМИ сообщали, что житель Ульяновска спас из огня погорельца. Этим героем был отец Максима.

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