Выставка об истории церковных наград открылась в Москве

27 февраля. ПРАВМИР. Выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные» открылась в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества в Москве.

В церемонии открытия выставки, которая прошла 23 февраля, приняли участие министр культуры России Владимир Мединский и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня открывается эта уникальная выставка, посвященная системе наград Русской Православной Церкви. Не случайно эту выставку мы открываем 23 февраля, потому что известно, что вера и русское воинство — неразрывные вещи. Сталь без веры победить не может никогда. Вера без стали побеждала тысячелетиями», — сказал министр.

В экспозиции выставки впервые системно представлена наградная система РПЦ — ордена, медали и знаки отличия, которыми Церковь отмечает труды и заслуги в пастырском служении, богословской и научной деятельности, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах духовенства и мирян.

Выставка продлится до сентября.