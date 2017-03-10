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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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«Я никогда не чувствовала, что он – из детдома»

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Геннадий Прохорычев – детский омбудсмен Владимирской области, сам – выпускник детского дома. О семейной жизни, многодетности и сложном графике мужа рассказывает его супруга Ольга – музыкант, педагог, мама четверых детей.
«Я никогда не чувствовала, что он – из детдома»
Геннадий и Ольга с детьми

Никаких «Да он же из детдома!» не было

Ольга совсем не планировала, что будет многодетной мамой. А сейчас – не представляет себе дом без четверых «наследников».

Геннадий и Ольга познакомились на работе – в школе-интернате. Ольга работала там концертмейстером в хоровой студии, а Геннадий пришел в интернат воспитателем. Стал свой класс водить на занятия хора, начал сам петь с детьми.

– Ну вот и допелся, – шутит Ольга и продолжает. – Мы стали общаться, разговаривать и поняли, что совпадаем во взглядах на семью, какой она должна быть, каким должно быть отношение родителей к детям. И по другим важным вопросам, как оказалось, думаем в общем направлении.

Родители Ольги приняли Геннадия сразу и безоговорочно. Никаких «да он же из детдома, что он может тебе дать!» – не было.

«Они всегда мне говорили: «Твоя жизнь, ты сама выбирай», – рассказывает Ольга. – А потом мама призналась, что, когда только увидела Гену, еще даже не пообщалась с ним, буквально с первой секунды поняла: он – родной нам человек, которого будто всю жизнь знаешь».

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Генеральную уборку лучше него никто не делает

Выпускники детских домов не готовы к быту. Перед глазами нет постоянного примера: вот мама делает завтрак, вот папа помогает с уборкой.

– Но у нас ничего такого не было, – вспоминает Ольга. – У меня, наверное, какой-то уникальный муж в этом отношении. Он сразу был готов к быту. И очень помогает, особенно я начала это чувствовать, как у нас родилась первая дочь – и посуду помыть, и полы. Генеральную уборку лучше него никто не делает в нашем доме. Вообще все, что касается устройства семьи, было или в нем заложено, или он почувствовал интуитивно, – как должно быть. И я никогда не чувствовала, что он из детдома.

Потом появились другие дети – к радости родителей. Надо было учиться уделять внимание каждому, делить себя на много маленьких частей. Когда малыши подросли, стало проще.

Старшая дочка поняла, что в большой семье иногда нужно просто требовать внимания, и она будет настойчиво подходить: «Мама, давай поговорим», и, в конце концов, мама будет разговаривать с ней обстоятельно и долго.

Главный мамин квест – развести всех по школам-садикам и разным кружкам.

– Я работаю извозчиком с утра до ночи. Муж отдал машину, он на ней практически не ездит, ходит пешком на работу, потому что у меня это беспрерывное отвезти-забрать, – рассказывает Ольга.

Если муж в командировке, а кто-то из детей болеет, то, например, младших можно оставить со старшими, если нужно куда-то отлучиться. Девочки с удовольствием заботятся о младших – могут и накормить, и занять.

Если что-то не получается, на помощь приходит мама Ольги.

– Не знаю, как бы мы справлялись без бабушки. Она у нас – золото. И посидеть с детьми, и что-то купить, принести, если я не могу отлучиться, – говорит Ольга.

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Ольга с детьми

Хотелось бы знать рецепт порядка

С распределением домашних дел проще летом: все свободны, и можно жестко распределять, кто готовит обед, кто ужин, кто моет посуду, кто убирается. А во время учебного года старшие сильно загружены, и здесь уж помогает маме, кто может. Кроме вечерней уборки посуды: убрать со стола, загрузить посудомойку – это точно на девочках. Как и утренние, и дневные прогулки с собакой.

Рецепта, как сделать так, чтобы в доме был порядок, у Ольги нет.

– Мне тоже хочется знать рецепт, как это сделать, – признается она. – Старшей 14 лет, и она только самостоятельно, исходя из собственной потребности, убирается на своей половине комнаты, которую делят с сестрой. И приходя, скажем, на кухню, она старается что-то сделать, убрать, если видит, что нужно. А вот с остальными – сначала 20 раз сказать, а потом встать над душой и ждать, когда они это сделают.

2005 год

2005 год

Девочки сделают аккуратно, а сын считает – это не важно

Мальчики и девочки – очень разные. Особенно это очевидно для Ольги стало, когда первый мальчик пошел в школу. Девочки в школе сразу все делали ответственно и самостоятельно. За ними был нужен только небольшой контроль. Нужны проекты в первом классе? Делают проекты. Нужны презентации? Осваивают презентации.

Старший сын же учится хорошо, но…

– Его надо посадить за уроки. Он явно думает о чем-то другом, – говорит Ольга. – Если девочки сделают аккуратно, то сын считает, что это не важно. И вообще уверен, что все знает, и не надо ему мешать советами.

Смысла в наказаниях просто нет

Вопрос про наказания кажется Ольге бессмысленным. Во-первых, девочки учатся с утра до ночи, сначала в школе, потом в музыкальной школе. Как их лишать чего-то? «Чего-то» – это экскурсии с классом, например.

Если ребенок с вечера не помыл посуду, хотя должен, значит, помоет ее утром. И это не наказание, а просто выполнение своих обязанностей.

– Не могу же я при этом сказать: «Все, теперь ты целую неделю будешь это одна только делать», – поясняет Ольга. – Я же понимаю, что она не сможет с утра до ночи этим заниматься, потому что после обеда она идет туда, а вечером она учит уроки допоздна и так далее. Так что смысла в наказаниях просто нет.

Бывает, что дети ссорятся. Причем все со всеми, а не только рядом стоящие по возрасту. Приходишь, разводишь по разным углам. В момент ссоры их призывать к здравому смыслу бесполезно. Поэтому просто надо разводить по разным комнатам, по разным углам, занять чем-то.

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Стараемся обеспечить экскурсии и поездки

Планировать финансы, по словам Ольги, семье удается не очень. Потому, что у детей возникают спонтанные потребности. То отрез ткани на труд принести, то объявляют, что класс поедет на экскурсию.

Ольга разводит руками: как тут спланируешь?

– Если дети с классом, со школой едут, обязательно стараемся их отправить, пусть даже отдав последние деньги. Ведь поездки, экскурсии дают и новые знания, и новые впечатления. Недавно старшие ездили с классами в Белоруссию.

Я же понимаю, что вряд ли мы с семьей соберемся туда съездить. Поэтому стараемся ужаться, последнее выложить, но детям обеспечить такие поездки.

Рассказывает, что походы по кафе как-то не вписываются в семейный бюджет.

– Иногда на какие-нибудь концерты получается вместе выбраться, – говорит Ольга. – Хотя вот уже в последнее время на хороший концерт стараемся кого-нибудь из детей взять с собой.

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Муж в командировке – это данность

Геннадий часто бывает в командировках. Не важных дел не бывает – ведь речь все-таки о детях. И к обещанному времени он часто не успевает.

«В начале семейной жизни я очень переживала, когда он вовремя домой не приходит, если появилась срочная работа или куда-то в командировку едет неожиданно, – вспоминает Ольга. – Первые несколько лет это было очень болезненно. А потом, в какой-то момент себе сказала: «Это данность. С этим я уже ничего не поделаю. Либо принимать все так, как есть, либо никак. И теперь – работа, значит работа; командировки, значит командировки. Это не повод для того, чтобы переживать. У мужа работа такая, он нужен многим другим детям.

Когда наш папа дома – помогает обязательно. Например, отвозит детей в школу с утра. Но я поняла, что должна уметь справляться в его отсутствие со всем. То есть приняла это опять как данность».

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Поругались: надо подождать, и все наладится

Разногласия, как у любых супругов, у Прохорычевых случаются. Причем – по мелочам. Потому что в глобальных вопросах Геннадий и Ольга совпадают полностью. А вот по поводу бытовых незначительностей – кто-нибудь чего-нибудь не убрал, не сделал – запросто может возникнуть спор.

«Я человек очень отходчивый и не могу долго обижаться, – рассказывает Ольга. – Гена – другой. Он обижается глубоко, может уйти на работу обиженным. На работе отойдет и возвращается уже как ни в чем не бывало.

Просто нет таких столкновений, чтобы я или он, кто-то должен уступить в чем-то, идти на компромисс. Ну поругались, ну и ладно. Я знаю, что муж обижается на какое-то время. Значит, надо просто подождать и все наладится».

Ольга и Геннадий 15 лет в браке.

– Семья – муж, дети – это самое ценное сейчас в моей жизни. И если я даже вернусь к работе, я буду подстраивать работу под семейную жизнь, а не наоборот.

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Пять секретов организации быта

1. Чтобы маленького ребенка разбудить – его надо целовать и обнимать. И засыпают дети лучше, если их обнять.

2. Вечером кухня должна быть чистой, чтобы утром было приятно вставать и готовить завтрак.

3. Не хранить в доме лишних вещей.

4. Чтобы не плакал в садике – взять с собой ребенку игрушку.

5. Детская каша на завтрак – большим или маленьким – растворимая. Быстро, питательно и вкусно.

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