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«Я обязан ей жизнью!»

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Большинство людей, приходивших с цветами к дому 17/4 на Пятницкой улице, Доктора Лизу не знали. Слышали о ней - все. В крохотный двор в центре Москвы заходили по одиночке, парами, целыми группами. Есть ощущение, что здесь - некий срез общества: приходили и хипстеры, и неформального вида молодые люди, и обыкновенные москвичи, и люди с высоким достатком, одетые с иголочки, и совсем юные ребята, и люди почтенного возраста,кто-то нес несколько гвоздик, кто-то -большие букеты роз, кто-то приходил с пустыми руками -просто приходил и давал здесь волю слезам.
«Я обязан ей жизнью!»
Фото: Виктория Одиссонова

Около 17 часов вечера в арку на Пятницкой плотным потоком полилась толпа – человек 50, если не больше. В основном, молодые мужчины. Все – с цветами.

«Да мы просто неравнодушны! Это же очевидно! Случилась трагедия, погибли люди… Мы узнали в интернете, условились встретиться, чтобы прийти организованно, вот и все».

Сам офис фонда «Справедливая помощь», исполнительным директором которогобыла Елизавета Глинка, по какому-то странному совпадению на ремонте до февраля. Там пока не принимают вещи для нуждающихся, но на телефон отвечают, помогают тем, кто обращается за помощью. В приоткрытую дверь видно уходящую вниз лестницу, на каждой ступеньке – розы. Туда-сюда снуют волонтеры, лед посыпают песком, чтобы проходящие не поскользнулись, освобождают место для цветов – завтра их будет в разы больше.

Фото: Виктория Одиссонова

Фото: Виктория Одиссонова

Офис фонда стал лишь одним из мест, куда идут люди со всей Москвы. Цветы несут и к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, и к памятникам перед зданием Министерства обороны на Фрунзенской набережной, и к Останкино. У офиса фонда вспоминают не только Доктора Лизу…

«Я здесь, потому что мои соотечественники, я думаю, лучшие из них, сегодня трагически погибли, – сказал Правмиру священник Филипп Ильяшенко, координатор по взаимодействию Церкви с МЧС России. – Погибли, выполняя человеческий долг – я не говорю «гражданский», а именно человеческий: они ехать к тем, кто находится в условиях войны, тем кто страдает».

Батюшка пришел сюда и в память ансамбля Александрова, который, знает и любит с детства, который знают и любят его дети. Отец Филипп еще в 2012 году прошел аттестацию при МЧС, чтобы иметь возможность и необходимые навыки для служения в местах, где произошла чрезвычайная ситуация. У них с Доктором Лизой, фактически, общее дело, но отец Филипп подчеркивает – она шагнула в нем далеко вперед: «Елизавета Глинка – громадный человек с огромным сердцем, и суровостью, и любовью. Суровостью, потому что нельзя смотреть на страдания, ужасы войны, боль человека и не иметь внутренней строгости… Лучшие уходят вперед. Я верю, что она там, куда мы все надеемся попасть».

К офису фонда подходили люди, в чьей судьбе Доктор Лиза приняла участие. Не все были готовы рассказать о себе. Но кто-то делится охотно – из благодарности.

Фото: Ксения Кнорре-Дмитриева

Фото: Ксения Кнорре-Дмитриева

Артур, чьи обстоятельства сложились так, что он в какой-то момент оказался на улице, рассказывает, что Глинка умела найти нужные слова и вселить надежду в человека в самой безнадежной ситуации.

«Я обязан ей жизнью, – говорит он. – В прямом смысле этого слова. Если бы не она, я бы перед вами сейчас не стоял. 6-7 лет назад у меня был период жуткого кризиса. Так вышло, что я бомжевал. Она меня вытолкнула с этого дна, показала какие-то четкие ориентиры, помогла обрести почву под ногами. Я стал волонтерить – мы бомжей кормили на Киевском вокзале».

Рассказывает о том, что Глинка была очень простой в общении, о том, как разговаривала с ними, как мама. Как умела находить для каждого человека слова, нужные именно ему: «Скажем, попадает к ней дедушка с улицы, бомж – советский человек, совершенно потерявшийся во времени, не знающий современных реалий. Ну что его ждет тут в Москве – он погибнет! А она умудрялась внушить ему уверенность в своих силах – что он еще может встать на ноги, зажить нормальной жизнью». Доктор Лиза и сотрудники фонда находили телефоны и адреса родственников, деньги на билет таким людям. И они поднимались с самого дна. Есть категория бездомных, которые сознательно предпочитают жизнь на улице, но тем, кто хотел подняться, она помогала…

Елена впервые пришла к ней как журналист, и осталась – как волонтер: уже более пяти лет помогает кормить бездомных на Киевском вокзале, куда ее направила Елизавета. Говорит, что сплоченная команда добровольцев там сложилась в том числе благодаря Доктору Лизе:

«Для меня Доктор Лиза – это целая эпоха. Это человек, который вдохновлял и вдохновляет на добрые дела. Доктор Лиза была настоящим человеком, чувствовала боль людей. Особенное уважение внушает ее помощь в Донбассе и в Сирии. Это была отважная женщина! Не всякий мужчина поедет на войну, а она ездила туда неоднократно. Я считаю, что мы должны продолжать все вместе то, что она делала одна».

…К импровизированному мемориалу весь вечер подходят люди. Некоторые не могут сдержать слез, просто стоят и плачут.

Фото: Ксения Кнорре-Дмитриева

Фото: Ксения Кнорре-Дмитриева

«У меня было словно какое-то предчувствие: хотелось во что бы то ни стало ее увидеть, – рассказывает интеллигентнаяпожилая женщина, Анна, которой Доктор Лиза помогла в свое время в трудной жизненной ситуации, – Но я не смогла с ней поговорить, видимо, она очень занята была в эти дни. А такое было чувство: хотелось… удержать, остановиться от чего-то». Об участии Глинки в своей жизни говорит просто: «Она мне очень помогла. Вообще она обладала удивительным умением вычислять, чувствовать, кому действительно очень нужна помощь».

Море цветов растет, кто-то принес и поставил рядом с фотографией Елизаветы Глинки ее рукописный портрет – там она улыбающаяся, счастливая. «Это, должно быть, рисунок, а не фотография,да? – спрашивает Анна. – В жизни я ее помню такой уставшей, замотанной, у нее было очень много дел».

«Это был человек, которому всегда хотелось задать вопрос: «Как вы все успеваете?», – рассказывает Андрей. Ему доктор Лиза помогла в гуманитарной миссии: когда на неделю перекрыли границу, и на Донбасс не могли доставить лекарства, именно Глинка смогла решить проблему. Когда необходимо было ее присутствие, она срывалась и приезжала сама. Помогала доставать лекарства и медицинское оборудование, договаривалась, добивалась.

«При этом, – подчеркивает Андрей. – Она была вне политики, не давала своей оценки тем или иным личностям. Это могло повредить ее делу. Потому что, прежде всего, она врач…

Я не видел ее религиозной жизни. Поэтому не могу сказать, была ли она православной. Но по ее делам она – больше, чем любой христианин».

Во дворе дома на Пятницкой то и дело в редких разговорах звучит вопрос: «Не закроется ли фонд?», «Кто теперь будет вместо нее?», «Кто заменит Доктора Лизу?». Наверное, это один из главных вопросов этих печальных предновогодних дней. Но, судя по толпам, идущим к дому на Пятницкой, есть надежда, что он не останется риторическим.

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