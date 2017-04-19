О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома

|
После операции и долгожданной беременности она выполнила обет и взяла сирот в семью – историю приемной мамы рассказывает Наталья Ромашина.
Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома

Врач мне дал крестик и сказал: «Молись»

Светловолосая Ольга Павловна рассказывала, крутила в руках кружку с чаем и все время улыбалась.

Их история началась много лет назад. Она долго не могла забеременеть, около восьми лет они с мужем пытались и ничего не получалось, при том что анализы были хорошими. Отчаявшись, она начала подумывать о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Муж был не против.

И тут оказалось, что у нее проблемы с сердцем. Она пошла на обследование, врачи ей сказали, что не могут дать никаких гарантий, вообще, не могут даже дать прогноз – сколько она еще проживет.

– Я собиралась ехать в Москву, мы даже продали квартиру, – вспоминала Ольга Павловна. – А тут предложили сделать у нас в городе совершенно бесплатно такую операцию. Я согласилась и была в числе первых десяти человек, кому у нас проводили такое хирургическое вмешательство. Это был большой риск. И, когда я ложилась на операцию, врач мне дал крестик и сказал: «Молись». И я помню, как лежала на операционном столе тогда и молилась. Я решила, что, если я останусь жива, то обязательно возьму из детского дома двух ребятишек.

Мы говорили, закрывшись в детской, сына дома не было, а девочки смотрели телевизор. Передо мной сидел невероятно сильный человек, я ощущала это физически.

Я решила: раз обещала, то детей все равно возьму

Операция прошла хорошо.

Последствий не было только у нее и еще одного мужчины. Все остальные пациенты получили в лучшем случае серьезные проблемы со здоровьем, в худшем – не выжили.

Ольга Павловна проходила курс реабилитации и не думала ни о каких детях, думала только о том, что осталась жива, когда она узнала, что забеременела.

– Это было неожиданно, просто шок, – рассказала она. – Я много лет не могла, а тут раз – и получилось. Но я решила, что раз обещала, то надо выполнять обещания, и детей я все равно возьму.

Медсестра решила, что раз Бог дал ей своего ребенка, она должна подарить семью еще двоим. И начала собирать документы.

В 2005 году Ольга Павловна вместе с мужем оформила приемную семью. Оформление бумаг заняло всего около месяца. Маленькой Лизе тогда было 2,5 года. Врач в больнице, где ее обследовали, сказал будущим родителям, что есть девочка, очень похожая на мужа Ольги Павловны.

– Она первое время была очень пугливая, – вспоминала Ольга Павловна. – Боялась всего – и снега, и каруселей. Даже спать в своей кроватке не хотела – плакала. Ничему не радовалась.

Около трех лет ушло на то, чтобы она адаптировалась. Было и страшно, и тяжело. Но Лиза менялась. И годам к шести она уже полностью «оттаяла». Начала заниматься художественной гимнастикой. И ей, и мне в школе постоянно дают грамоты. Сейчас это совершенно другой ребенок.

Когда нам вынесли его, мы были в шоке

Второго малыша в свою приемную семью медсестра взяла в 2007 году. Они вместе с мужем решили, что это будет мальчик.

– Когда нам вынесли его, мы были в шоке, – рассказала многодетная мама. – У него была грыжа, частичная парализация, он долго не говорил. Мы о большей части проблем даже не знали, когда собирались его брать. Но за первые два года все эти проблемы ушли. Да, я боялась. Но меня поддерживал муж. И мы со всем этим справились.

Сейчас приемной маме 56 лет, и в ее семье трое детей: родная 18-летняя дочь Маша, а еще усыновленные 14-летняя Лиза и 11-летний Кирилл.

– Мне всегда везло. Мне встречались только хорошие люди, которые очень помогали. Если бы не они, все, наверное, было бы намного сложнее, – Ольга Павловна внимательно на меня посмотрела, словно еще раз вспоминая ту операцию, крестик и свое обещание. Она знала, для чего ее оставили жить.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Приемный брат для приемного Ваньки
Приемный брат для приемного Ваньки
Александр Дунаев

«А моя мама на небе обидится, если я буду называть Алену мамой?»

Своих приемных детей я не выбирала
Своих приемных детей я не выбирала
Нина Рядчикова

Две мамы, которых я уговаривала не отказываться от будущих малышей, вручили их нам сразу после выписки…

«У Василины нет ручек, но Бог не делает ошибок». Рассказ приемной мамы
«У Василины нет ручек, но Бог не делает ошибок». Рассказ приемной мамы
Анна Уткина

Как семья двух волонтеров, помогавших детям в детских домах, превратилась в многодетную

Благотворительный фонд
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
66% собрано / 164100 руб. осталось
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
40% собрано / 749404.04 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Свет фар, КамАЗ и главный подарок на 8 Марта
Наталья Ромашина

Я сидела и смотрела на ее череп

Все статьи автора
Статьи Дня
Как провести пасхальный флешмоб
Дарья Рощеня

Разноцветные шары, гигантские яйца и хороводы

И тут он спросил, почему в Библии ничего нет о динозаврах
Анна Уткина

Что сказать неверующему мужу

Как найти время и прочитать 200 книг за год
Чарльз Чу

Вынырнуть из соцсетей не так сложно, как вы думаете

самое читаемое

Люди идут в наушниках, и Пасха никому не нужна60,013

“Имейте совесть, вы мешаете людям молиться!”45,482

Почему дети верующих уходят из Церкви23,512

Пасха в СССР как грустный кладбищенский день16,929

И тут он спросил, почему в Библии ничего нет о динозаврах9,039

Письмо о Пасхе неизвестного из советского лагеря8,361

“Дети плачут, снаряды рвутся, народ побежал в ужасе”6,656

Горящий храм на Ильинке спас священник из Сергиева Посада3,958

Как найти время и прочитать 200 книг за год3,844

Протоиерей Александр Ильяшенко: Христос Воскресе!3,590

лучшие авторы

Протоиерей Алексий Уминский61,174

Елена Кучеренко45,442

Новостная служба40,138

Екатерина Бурмистрова23,490

Анна Уткина9,003

Редакция портала "Православие и мир"8,857

Анна Бессарабова6,649

Протоиерей Александр Ильяшенко4,070

Чарльз Чу3,829

Иван Савин3,428

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть