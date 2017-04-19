Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома

После операции и долгожданной беременности она выполнила обет и взяла сирот в семью – историю приемной мамы рассказывает Наталья Ромашина.

Врач мне дал крестик и сказал: «Молись»

Светловолосая Ольга Павловна рассказывала, крутила в руках кружку с чаем и все время улыбалась.

Их история началась много лет назад. Она долго не могла забеременеть, около восьми лет они с мужем пытались и ничего не получалось, при том что анализы были хорошими. Отчаявшись, она начала подумывать о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Муж был не против.

И тут оказалось, что у нее проблемы с сердцем. Она пошла на обследование, врачи ей сказали, что не могут дать никаких гарантий, вообще, не могут даже дать прогноз – сколько она еще проживет.

– Я собиралась ехать в Москву, мы даже продали квартиру, – вспоминала Ольга Павловна. – А тут предложили сделать у нас в городе совершенно бесплатно такую операцию. Я согласилась и была в числе первых десяти человек, кому у нас проводили такое хирургическое вмешательство. Это был большой риск. И, когда я ложилась на операцию, врач мне дал крестик и сказал: «Молись». И я помню, как лежала на операционном столе тогда и молилась. Я решила, что, если я останусь жива, то обязательно возьму из детского дома двух ребятишек.

Мы говорили, закрывшись в детской, сына дома не было, а девочки смотрели телевизор. Передо мной сидел невероятно сильный человек, я ощущала это физически.

Я решила: раз обещала, то детей все равно возьму

Операция прошла хорошо.

Последствий не было только у нее и еще одного мужчины. Все остальные пациенты получили в лучшем случае серьезные проблемы со здоровьем, в худшем – не выжили.

Ольга Павловна проходила курс реабилитации и не думала ни о каких детях, думала только о том, что осталась жива, когда она узнала, что забеременела.

– Это было неожиданно, просто шок, – рассказала она. – Я много лет не могла, а тут раз – и получилось. Но я решила, что раз обещала, то надо выполнять обещания, и детей я все равно возьму.

Медсестра решила, что раз Бог дал ей своего ребенка, она должна подарить семью еще двоим. И начала собирать документы.

В 2005 году Ольга Павловна вместе с мужем оформила приемную семью. Оформление бумаг заняло всего около месяца. Маленькой Лизе тогда было 2,5 года. Врач в больнице, где ее обследовали, сказал будущим родителям, что есть девочка, очень похожая на мужа Ольги Павловны.

– Она первое время была очень пугливая, – вспоминала Ольга Павловна. – Боялась всего – и снега, и каруселей. Даже спать в своей кроватке не хотела – плакала. Ничему не радовалась.

Около трех лет ушло на то, чтобы она адаптировалась. Было и страшно, и тяжело. Но Лиза менялась. И годам к шести она уже полностью «оттаяла». Начала заниматься художественной гимнастикой. И ей, и мне в школе постоянно дают грамоты. Сейчас это совершенно другой ребенок.

Когда нам вынесли его, мы были в шоке

Второго малыша в свою приемную семью медсестра взяла в 2007 году. Они вместе с мужем решили, что это будет мальчик.

– Когда нам вынесли его, мы были в шоке, – рассказала многодетная мама. – У него была грыжа, частичная парализация, он долго не говорил. Мы о большей части проблем даже не знали, когда собирались его брать. Но за первые два года все эти проблемы ушли. Да, я боялась. Но меня поддерживал муж. И мы со всем этим справились.

Сейчас приемной маме 56 лет, и в ее семье трое детей: родная 18-летняя дочь Маша, а еще усыновленные 14-летняя Лиза и 11-летний Кирилл.

– Мне всегда везло. Мне встречались только хорошие люди, которые очень помогали. Если бы не они, все, наверное, было бы намного сложнее, – Ольга Павловна внимательно на меня посмотрела, словно еще раз вспоминая ту операцию, крестик и свое обещание. Она знала, для чего ее оставили жить.