“Я в прицел видела, что у него рыжая борода”

«Мне 25 лет. Я уничтожила 309 солдат и офицеров противника. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» О том, чему учили девушек в снайперской школе, как тяжело было сделать первый выстрел, почему боялись плена и стеснялись того, что были на фронте – лекция Виктории Петраковой в музее «Стрелецкие палаты».

Не только подвиги полководцев

Тема участия женщин в Великой Отечественной войне сама по себе очень живая, потому что мы понимаем, что история любой войны, тем более история Великой Отечественной войны – это не только операции, это не только подвиги великих полководцев и маршалов наших, это, конечно же, истории семей, это истории людей, истории молодых людей, юношей и девушек, которые добровольно уходили на фронт, которые отдавали войне свое здоровье, свою юность, отдавали свою жизнь, не задумываясь.

С другой стороны, эта тема очень научная, потому что в архивах, в основном, в Центральном архиве Министерства обороны до сих пор хранятся фонды. Некоторые из них засекречены, некоторые рассекречиваются в последнее время. По женщинам тоже есть материалы. По женщинам-снайперам это целый фонд, который хранится в архивах Министерства обороны, фонд по Центральной женской школе снайперской подготовки.

Мне кажется, прежде чем переходить непосредственно к частной теме, нужно понять общий контекст, каким образом оказались женщины на фронте, ведь они были не только снайперами.

Вы видите перед собой фотографию. Наверное, кто-то узнал, что это летчица Марина Михайловна Раскова.

Вообще, мировая военная история не знала такого массового участия женщин по стольким воинским специальностям в годы войны.

Для нашей страны это было не удивительно, потому что у нас уже была определенная традиция, когда женщины воевали: можно вспомнить и Крымскую войну, сестры милосердия, это и Первая мировая война, и в годы Гражданской войны они принимали участие.

И в годы Великой Отечественной войны наши женщины овладели более чем 20 военными профессиями, среди которых были традиционные – это военно-медицинская служба, медсестры и санитарки, это были зенитчицы, все мы знаем фильм «А зори здесь тихие».

Но были и боевые специальности, то есть наши женщины были летчицами, они были танкистами, они были снайперами, они были саперами, минерами. Конечно же, всегда стоит помнить о тех, кто непосредственно на фронте вроде бы и не был, но тем не менее: это банно-прачечные дезинфекционные отряды, то есть те, кто шел вместе с пехотой и проходил все эти дороги войны.

«Ночные ведьмы» – женщины-истребители

22 июня 1941 года. В первые часы войны мобилизации подлежали те женщины – это еще было принято законом «О всеобщей воинской обязанности» 1939 года, – которые обладали специальной технической и медицинской подготовкой.

8 октября 1941 года благодаря Марине Михайловне Расковой были созданы женские боевые авиационные полки. Существует версия о том, что она посещала Сталина с тем, чтобы женщины занимались авиацией. До войны авиационное дело было очень распространено, молодежь туда шла.

Сама она тоже была летчицей, уже Героем Советского Союза, потому что в 1938 году вместе с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко они совершают беспересадочный перелет Москва – Владивосток, и троим присваивают звание Герой Советского Союза. Благодаря ей выходит приказ, по которому необходимо было создать три женских авиационных полка. Таким образом, уже в 1941 году у нас начинается развитие авиации именно в женском направлении.

Всем известно о «Ночных ведьмах» – это полк ночных бомбардировщиков, так их называли немцы. У нас были дневные бомбардировщики, у нас были женщины-истребители. Безусловно, тяжелейший 1941 год, когда защищали войска ПВО Москву – это были зенитчицы, медсестры. 1942 год уже становится самым пиковым по объемам призыва женщин в самые различные рода войск, потому что весной женщины начали в связь попадать, начали в ПВО попадать, становились танкистами. В мае выходит приказ, по которому женщины призывались в военно-морской флот.

Зоя и Вера – судьбы в разведке

Эта традиция, безусловно, была зарождена теми, кто еще в 1941 году совершал свои подвиги. Я думаю, эту девушку вы по фотографии узнаете, но мне бы хотелось о ней сказать в контексте того, что сейчас в информационном поле появляются негативные проявления, которые оскорбляют память, которые обессмысливают подвиг и обесценивают его.

Это подвиг разведчицы-диверсанта, я подчеркну, что именно разведчицы, потому что все советское время было принято считать, что Зоя Космодемьянская была партизанкой, но она осенью 1941 года попадает в ряды части особого назначения № 9903, такой номер ей был присвоен впоследствии, и выполняла она боевые задачи именно в разведке. 29 ноября 1941 года, как мы знаем, в деревне Петрищево она была казнена. 16 февраля 1942 года она становится первой женщиной, кому в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза.

Очень интересна судьба другой девушки, потому что она неразрывно связана с судьбой Зои. Все мы знаем про подвиг Зои Космодемьянской, все узнали о нем уже в начале 1942 года, но Вера Волошина была ее боевой подругой. Что интересно, она также была разведчицей-диверсантом, также входила в эту часть особого назначения. 29 ноября 1941 года судьба распорядилась таким образом, что в тот день, когда в деревне Петрищево была казнена Зоя Космодемьянская, буквально в 20-30 километрах в совхозе Головково была казнена и Вера Волошина, но о ней все узнают только в 1957 году, когда исследователь-журналист Георгий Фролов, который восстанавливал боевой путь этой части особого назначения, приезжает в эту деревню, опрашивает местных жителей, натыкается на воспоминания. Таким образом, благодаря ему о ее имени узнают, и в 1994 году ей было присвоено звание Героя России.

«Не кажется ли джентльменам, что они прячутся за моей спиной?»

Переходим к женскому снайперскому движению. Вы прекрасно понимаете, что снайпер – это очень тяжелая военная профессия и в психологическом, и в физическом плане. Этой темой я занимаюсь порядка восьми лет. Она в свое время стала предметом исследования для дипломной работы. Почему я ею заинтересовалась? Понятно, что есть профессии, которые для женского организма очень тяжелы, будь то летчицы, потому что там огромные перегрузки, будь то танкисты.

Что такое снайпер? Иногда задают вопрос, как же так, женщина рождена для того, чтобы давать жизнь, и эту жизнь она фактически на фронте отнимала. Но здесь стоит сказать о том, что не шли в снайперы, потому что было какое-то хладнокровие или какая-то жестокость. Девушки добровольно шли и подавали в военкоматы свои заявления, и потом уже, когда приходила разнарядка по областям, а уже существовали курсы, то их на эти курсы в эту школу набирали.

Сейчас мы увидим несколько фотографий тех женщин, которые не обучались в женской снайперской школе, но, тем не менее, они в свое время прошли курсы ОСОАВИАХИМа. Наверняка вы знаете, что это была очень распространенная система, когда молодежь обучали и пулеметному делу, там истребители танков были, и снайперы.

Перед собой вы видите, пожалуй, самую известную женщину-снайпера периода Великой Отечественной войны и Второй мировой. Я думаю, в мировую военную историю она тоже вошла, потому что она стала самой результативной женщиной-снайпером. Вы ее должны узнать – Людмила Павличенко. На ее счету 309 уничтоженных солдат и офицеров противника, из них 36 – это немецкие снайперы. Это огромный боевой счет, действительно, результативность ее была очень высока.

Она участвовала в обороне Севастополя, была в 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, но летом 1942 года у нее была тяжелейшая контузия, ранение, и она была демобилизована. Но помимо того, что она была очень хорошим снайпером, в историю она входит, потому что осенью принимала участие в американском конгрессе молодежи.

Она выезжала в Америку со снайпером Владимиром Пчелинцевым, который был тоже достаточно известен. Это 1942 год, второй фронт у нас не открыт, в том числе, участие нашей молодежи в американском конгрессе было призвано в какой-то степени, чтобы немножко профорсировать открытие второго фронта.

На митинге в Чикаго она произносит перед огромной толпой такие слова:

«Мне 25 лет. Я уничтожила 309 солдат и офицеров противника. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»

Людмила Павличенко стала единственной из шести женщин – Героев Советского Союза, кому это высокое звание было присвоено при жизни. Всем остальным оно было присвоено посмертно, мы с вами их тоже увидим.

Возвращаясь к снайперской подготовке, хотелось бы сказать, чтобы у вас тоже немножечко это структурировано в голове было, как готовили снайперов. Пока я этой темой занималась, у меня в голове сложилось три направления.

Одно направление, как я уже говорила, это были курсы ОСОАВИАХИМа, это был всеобуч, это достаточно массовая подготовка. Нельзя сказать, что она была очень профессиональной и качественной, потому что был огромный охват народа. Не всегда была возможность проводить там качественные стрельбы, не всегда была хорошая материально-техническая база, но, тем не менее, определенный уровень молодежь, выходившая с этих курсов, имела.

Другим направлением было обучение непосредственно во фронтовых условиях, когда снайпер, помимо того, что это был боевой снайпер, он также был инструктором, то есть он обучал выполнению непосредственно во фронтовых частях и подразделениях.

Третье направление, о котором я буду говорить позже, это уже зарождение профессиональной снайперской подготовки, это 1942 год, когда в районе нынешнего метро Выхино, усадьбы Кусково, при мужской снайперской школе создаются трехмесячные женские снайперские курсы.

Вот с конца 1942 года можно уже говорить о том, что зарождается профессиональная женская подготовка военной профессии снайпера. В результате эти курсы уже 21 мая 1943 года были реорганизованы в Центральную женскую школу снайперской подготовки. Эта школа женская, я думаю, можно с уверенностью говорить о том, что она была единственной не только в Советском Союзе, но это единственный такой прецедент вообще в мировой военной истории.

Эта женщина, которую вы видите перед собой, тоже снайпер. Удивительная судьба, вы видите, что возраст у нее не совсем соответствует остальным, потому что в основном это была молодежь, а Нина Павловна Петрова уходила на фронт в возрасте 48 лет. У нее была дочка, у нее была внучка. Она сначала вступила в ряды народного ополчения Ленинграда и говорила: «Я не могу оставаться в стороне, когда на мою землю пришла такая беда».

Она действовала и как боевой снайпер на фронте, помимо этого она обучала молодое пополнение, порядка 500 снайперов обучила. Она – одна из четырех женщин – полных кавалеров ордена Славы. Их всего четверо, Нина Петрова одна из них, но, к сожалению, 1 мая 1945 года возле города Штеттин грузовик, на котором они ехали, падает в обрыв, и она погибает, буквально несколько дней не дожив до дня Победы.

Вы видите перед собой снайперскую пару. Наверняка, может быть, по названиям улиц когда-то встречали, потому что это Наташа Ковшова и Мария Поливанова. Наталья слева, и Мария справа – снайперская пара, девушки закончили курсы ОСОАВИАХИМа, погибли они героически, они Герои Советского Союза. Героями они стали посмертно 14 августа 1942 года на новгородской земле, они там и похоронены. Участвуя в боях, они подпускают к себе немецких солдат и подрывают гранатой, они при этом погибли. Общий боевой счет на обеих – более 300 уничтоженных солдат и офицеров противника.

Чему учили в снайперской школе

Некоторые образы мы с вами посмотрели, но я думаю, для того чтобы понять все трудности и особенности психологического восприятия и состояния женщины-снайпера на фронте, и вообще особенности боевой работы, нужно взглянуть, чему их вообще обучали. Как я вам уже сказала, в ноябре 1942 года создаются женские снайперские курсы, в мае это уже полноценная школа.

Женская снайперская школа сначала существовала в усадьбе Кусково, в оранжереях, дислоцировалась она именно там. Потом на лето 1943 года ее перевозят в Щелковский район, это Амерево, и с сентября 1943 года до мая 1945-го, до момента расформирования она существовала в южном Подмосковье под городом Подольском, там есть станция Силикатная, поселок цементного завода, именно там она дислоцировалась.

Какое было обучение? Каким образом попадали в школу? Безусловно, были определенные критерии отбора. Критерии были достаточно жесткие, потому что должно было быть хорошее зрение, должно было позволять здоровье, позволять психологическое состояние. Возраст был до 25 лет. Всего школа за 27 месяцев своего существования делала 4 набора и 4 выпуска. Правда, четвертый уже выпускался в начале 1945 года, и на фронт он практически не попал, потом его распределили по различным частям и подразделениям. Курс обучения был полгода, и за эти шесть месяцев будущий снайпер должен был проходить не только теоретическую подготовку, но, естественно, и практику.

Чем вообще занимались? В архиве Министерства обороны, в этом фонде, с которым я знакомилась, там существует и распорядок дня, там существуют различные отчеты по видам подготовки. Естественно, это была подготовка огневая, строевая, химическая, топография, изучали основы рукопашного боя, изучали основы маскировки – это первостепенная вообще для снайпера дисциплина.

В чем заключалась практика? В тот момент, когда они уже дислоцировались в Подольске, они ходили на стрельбище, 7 км в одну сторону, там был песчаный карьер, и во время огневой подготовки обучали самым различным вариантам, которые могли впоследствии быть на фронте, то есть стреляли по мишеням на самые различные расстояния на 200 метров, 500, 800.

Естественно, учиться было тяжело – это видно было и в воспоминаниях, это рассказывали они сами, но впоследствии на фронте это все очень пригождалось. Что интересно, когда уже знакомишься с различными отчетами, которые приходили от командования подразделений в школу, это были отзывы о выпускницах школы, об их эффективности, результативности, система подготовки постоянно корректировалась.

Допустим, писали о том, что нужно учить больше стрелять в ночное время суток. Вы наверняка знаете о том, что был метод стрельбы «кукушки» еще с финской войны. Нужно было стрелять, залезая на дерево, это было очень сложно, потому что нужно было зафиксироваться, нужно было замаскироваться – этому тоже учили, но получалось все равно не очень хорошо.

Но, тем не менее, за этот шестимесячный курс обучения девушки действительно выучивались и становились потенциально, практически профессиональными уже людьми в данной специальности, и очень рвались на фронт.

Мы с вами видим фотографии: они стоят на станции Силикатная, отбывают на фронт. Это отбывает, наверное, первый набор, это лето 1943 года. На фронт рвались, то есть было интересно свои знания и свои навыки применить.

Здесь существует такой момент, как раз видим, это выпуск третьего набора – это девушки, которые были обладателями именных снайперских винтовок, их награждали за хорошие результаты, за хорошее обучение. Но когда попадали на фронт, был огромный психологический стресс. Об этом можно сделать вывод по источникам личного происхождения, бесценным источникам, которые дают нам вообще понимание того, что происходило в душе и в психике человека.

«Я в прицел видела, что у него рыжая борода»

Самое сложное было сделать первый выстрел, потому что в школе это были мишени – фанерные или железные мишени. Ты приезжал на фронт, и первое боевое задание для снайпера была либо нейтральная полоса, то есть полоса между нашими и немцами, либо это была траншея общего профиля. Когда нужно было сделать первый выстрел, не всегда это всем удавалось именно в первый раз, потому что расстояние от той же нейтральной полосы могло быть 600 метров, могло 800.

Снайперы воевали в основном с мосинской винтовкой, и прицел увеличивал цель в 3,5 раза, и некоторые рассказывали о том, что в прицел были видны очертания лица. С одной женщиной я общалась, когда она уже была пожилая, ее, к сожалению, уже нет – Лидия Яковлевна Андерман, она кавалер ордена Славы.

Это ее история, она говорит: «Я навсегда запомнила своего первого немца». Он очень долго ей снился потом после войны, и она говорит: «Я в прицел видела, что у него рыжая борода, что рыжие очертания лица, какие-то рыжие волосы».

Почему я сказала, что не у всех получалось? Кто-то действительно не делал этот первый выстрел, если делал, то реакция организма и психики была совершенно разной. Кто-то уходил, плакал, кто-то замыкался, у кого-то были физиологические всякие расстройства – безусловно, это было тяжело.

Такая интересная история тоже встретилась. Почему все-таки потом начиналась боевая работа? Почему они делали этот выстрел, и боевая работа становилась потом более привычной? Одна девушка писала о том, что раз вышла на задание и не смогла сделать этот выстрел, два вышла, а потом приходит письмо, из которого она узнала, что мамы больше нет.

Это был уже 1943 год, 1944-й, уже и Ленинград блокадный был, и сожженная Белоруссия, гибли боевые товарищи, у кого-то погибала вся семья – вот это чувство, я думаю, уместно сказать, святой мести, это чувство несправедливости за отнятую молодость, за то, что гибнут близкие товарищи, они, естественно, сеяли в характер эту жестокость, которая проявлялась.

Но она ни в коем случае не была природной чертой женщины, потому что понятно, что было чувство сострадания и милосердия, но, тем не менее, психика и организм настолько находились в состоянии мобилизации в это время, что действительно у тех, кто шел до конца войны, эта была боевая работа, и на этот момент психика будто была скована. Потом уже после войны происходила психологическая адаптация. Как я уже сказала, что многим снилось, все очень по-разному переживали, потому что, конечно, все это было очень тяжело.

Важно сделать единственно верный выстрел

Смотря на эту фотографию, мне хочется сказать о том, какова была методика. Вы видите перед собой снайперскую пару: две девушки, которые в маскировочные костюмы «амеба» одеты. Почему пара? Были одиночные снайперы – как раз Людмила Павличенко была снайпером одиночным. Пара – потому что один наблюдает, другой стреляет. И различные варианты бывают того, почему их двое. У них был между собой такой опознавательный знак.

Снайпер – это тот, кто вышел на позицию и находится на ней, там до двух суток находились. То есть они выходили затемно в 4-5 утра. Если это была нейтральная полоса, они себе организовывали три вида ячеек – основную, ложную и запасную, маскировались. И делали первый выстрел.

А снайпер мог сделать только один выстрел из одного места, чтобы не быть обнаруженным такими же немецкими снайперами. Находились порой до двух суток на одной боевой позиции. Причем мошкара там была, слякоть, солнце, дождь – нужно было неподвижно там быть, и был у них опознавательный знак: они поднимали палец, это говорило о том, что «я стреляю».

Причем первостепенное значение имело определение важности цели, потому что снайпер не мог сделать выстрел, если в траншее поднялся, скажем, повар. Нужно было действительно определить цель – это мог быть командир пулеметного расчета, какой-то офицер, и, конечно, вдвоем было легче.

Тем не менее, смешанных пар, то есть мужчина и женщина, было очень мало. В основном это были женские снайперские пары или мужские. Либо ходил инструктор со своим снайпером, но в таком случае она действительно могла быть смешанной.

Как учитывался личный снайперский счет

Перед собой вы видите одиночного снайпера – это выпускница Центральной женской школы снайперской подготовки, как раз та, которую в газетах стран-союзников называли «Невидимый ужас Восточной Пруссии».

Она достаточно известная девушка, ее звали Роза Егоровна Шанина. Удивительная судьба у нее тоже, потому что до войны у нее была совершенно мирная профессия – она была воспитательницей в детском саду, очень хотела связать свою жизнь с детьми, мечтала поступать в педагогический институт, причем она была очень симпатичным и очень чистым человеком, это видно и по дневнику, который она вела в годы войны.

Родилась она в далекой архангельской деревне, и когда пришла похоронка на ее брата, которому было 19 лет, она начала рваться на фронт, это было в самом начале войны. Но по возрасту она еще не проходила, и в 1943 году она была зачислена в женскую снайперскую школу. Она участвовала в Восточно-Прусской операции и погибла в январе 1945 года.

Девушка эта обладала особым навыком – она могла стрелять дуплетом. Что это такое? На одном дыхании она делала двойной выстрел, причем мосинскую винтовку нужно было перезарядить, поэтому стреляла она по передвигающейся цели и уходила с позиции.

Личный снайперский счет доходит до 75 солдат и офицеров противника, в последних наградных документах значится, что у нее было 59. Почему такие расхождения?

Снайперов очень берегли. На одно подразделение, допустим, на роту давали одну снайперскую пару, и снайперам нельзя было ходить в атаку, они не могли участвовать в атаке, они могли находиться в обороне. Тем более, когда это были девушки, конечно, старались их беречь. Но она постоянно рвалась на фронт. Даже в одну из своих вылазок в 1944 году, когда она участвовала в освобождении Белоруссии, то взяла в плен трех немецких солдат. Как раз счет мог быть не учтен во время того, когда были эти вылазки.

Что значит – не учтен счет? Как он вообще считался у снайперов? У снайпера была личная снайперская книжка, в которую заносились результаты. Если, допустим, снайпер находился в траншее, то уничтоженную цель должны были подтвердить несколько человек из твоего подразделения, потому что в траншее могли быть артиллеристы, связисты, еще кто-то находился, и когда подтверждали, в снайперскую книжку он заносился.

Поэтому порядка 75 – самая высокая цифра, которая называется. Но, вероятно, их могло быть и больше, она была действительно хорошим снайпером, профессиональным. Вы видите, у нее два ордена Славы второй и третьей степени.

Последней ее наградой стала медаль «За отвагу», это декабрь 1944 года. В январе 1945-го, 27 января она в бою прикрывает собой раненого командира артподразделения. У нее было тяжелейшее ранение в живот, в брюшину, и на следующий день, 28 января, она скончалась в госпитале.

Остались воспоминания медсестры, которая находилась с ней последние дни, и медсестра эта говорила о том, что Роза очень просила пить, а пить ей было нельзя, потому что ранение было в живот, и она сожалела, что так мало успела сделать. Хотя мы с вами понимаем, что сделала она очень много, ей было 20 лет, и как раз, как я уже сказала, в газетах стран-союзников писали о ней статьи на английском языке и называли ее «Невидимый ужас Восточной Пруссии». Мы тоже ее видим.

Почему боялись плена и носили две гранаты

Еще одна девушка – Герой Советского Союза Татьяна Барамзина. Стоит сказать о том, что женщин – Героев Советского Союза, награжденных в годы Великой Отечественной войны, у нас было 89, и 6 из них были снайперами. Одна получила это звание при жизни – это Людмила Павличенко.

Татьяна Барамзина получает это звание посмертно. Из пяти двое – Татьяна Барамзина и Алия Молдагулова – были выпускницами женской снайперской школы.

Она действительно начала войну снайпером, потом у нее стало ухудшаться зрение, и ее перевели, она была телефонисткой. В июле 1944 года, когда она также участвовала в наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, она защищала блиндаж с ранеными, куда прорывались немецкие солдаты. Ее захватили в плен, долго мучили. Когда наши ее обнаружили, она была в ужасном состоянии: у нее были выколоты глаза, потому что немцы, в принципе, поступали очень жестоко по отношению и к мирному населению, но когда они по документам устанавливали, что это снайпер, то действительно были эти случаи.

Поэтому девушки в плен очень боялись попасть и носили две гранаты, как говорили, одну для снайпера, а другую для себя. Так вот, ее расстреляли из противотанкового ружья.

В одной работе было написано, один писатель сказал, что, наверное, они боялись, что другой пулей не взять, потому что если вы представляете калибр, конечно, он огромен. Ей было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Маленькая фотография, но я думаю, вы ее видите – Алия Молдагулова. В районе Выхино как раз снайперские места – там есть улица Снайперская, есть улица Алии Молдагуловой, там есть 891-я школа, где стоит обелиск, и посольство Казахстана. Две девушки – казашки, Герои Советского Союза – это Маншук Маметова (пулеметчица) и Алия Молдагулова. К ним с большим почтением, с большой памятью относятся, там стоит обелиск, посвященный ей.

Она тоже была выпускницей женской снайперской школы. Погибла она в январе 1944 года на псковской земле. Она подняла за собой солдат в атаку, и когда уже ворвались в траншею, немецкий офицер выстреливает, и пуля ей в грудь попадает, это ранение уже было несовместимо с жизнью. Она также является Героем Советского Союза.

Вы видите перед собой девушек, у каждой из них есть орден Славы. Это женская снайперская рота. Если посмотреть второй ряд сверху, вторая девушка слева – это Нина Лобковская, командир женской снайперской роты, которая в составе Третьей ударной армии штурмовала Берлин. Очень известная фотография. Многие, поскольку они прошли до конца войны, остались живы. А выпускницы снайперской школы, уже ветераны, они потом ежегодно встречались, был всесоюзный слет снайперов.

Почему я говорю, что их осталось много, к счастью, много. По травматизму снайперство не было самой травматичной военной профессией. В основном гибли медсестры и санитарки, потому что это осколочные ранения различные были. Все-таки их берегли, они находились в обороне, поэтому практически из 2000 выпускниц школы, которые были за четыре набора, потом, когда уже подвели статистику, то выяснилось, что погибло более 180 человек. Это, конечно, небольшой травматизм. Как я уже сказала, они остались живы, потом очень много встречались после войны, были различные слеты.

«Нам было нечего есть, мы брали только хлеб»

Сейчас вы перед собой видите фотографию, видите, что она современная – это то место, где располагалась женская снайперская школа. Это как раз станция Силикатная, поселок цементного завода. Сейчас там находится гимназия, но здание в сравнении с военными фотографиями тоже с такими огромными окнами, то есть здание то же самое.

Тоже видите перед собой девушек, которые одеты в маскхалаты, в «амебы». Помимо психологических и физических моментов для женщин-воинов был проблематичным достаточно бытовой момент, потому что когда начиналась война, женского обмундирования практически не было, носили огромные сапоги 40-го с чем-то размера, одежды, понятно, тоже не было, перешивали из мужской. Но с 1943 года эта ситуация уже наладилась. У снайперов были белые маскхалаты, если зимнее время. И другие маскхалаты, если весна-лето.

Тоже интересно, когда уходили на задания, что ели, что брали? Когда начали нам союзники помогать, то был и хлеб, и тушенка. Но что интересно, бытовое и материально-техническое обеспечение зависело от того, какой это был фронт, какое это уже было время, потому что в тех же воспоминаниях встречаешь: «Нам было нечего есть, мы брали только хлеб». Кто-то брал больше, понятно, что это зависело всегда от специфики, где находилось подразделение и на каком этапе войны это все происходило.

Такой тоже интересный вопрос о том, кто был более приспособлен? Мы знаем, что снайперами были также и мужчины. Василий Зайцев, Сталинградский фронт, естественно, это очень масштабное было движение, профессиональное, потому что огромен и его вклад в методику снайперского искусства, но и женщины тоже достаточно профессионально овладели этим.

Исследователи по снайпингу говорят о том, что по психофизиологическим параметрам женщины в чем-то даже были более приспособлены, потому что у них выше был порог терпения, они более плавно нажимали на спусковой крючок. Когда уже подводили статистику в феврале 1945 года в снайперской школе, сводили общий счет выпускниц, то выяснилось, что было уничтожено за период с лета 1943 по февраль 1945 года около 12 тысяч солдат и офицеров противника. Это, естественно, огромная результативность, и это говорит о том, что женщины-снайперы тоже внесли огромный вклад в эту работу и в достижение Победы.

Как я уже сказала, всего Героев Советского Союза – женщин было 89, очень многие были награждены боевыми орденами и медалями за боевые заслуги, за отвагу, становились кавалерами ордена Славы. Когда заканчивалась война, для мужчин это было тяжело. Но если так рассуждать, то для мужчины – это святой долг защищать свою Родину.

Почему стеснялись того, что были на фронте

То, как женщины, девчонки, вчерашние школьницы, отходили от этих событий – это же нужно было приспособиться к мирной жизни. Это была психологическая реабилитация, потому что возвращались с фронта, и нужно было устраивать свою жизнь, нужно было осваивать мирные профессии, нужно было семью устраивать.

К сожалению, не всегда это получалось, и был такой момент не очень хороший, что после войны и до 60-х годов, когда начали уже признавать и вклад женщин, то, что они тоже участвовали в достижении Победы, когда начали выходить первые работы-монографии по участию женщин, все это время они порой даже сами стеснялись говорить о том, что они были на фронте, потому что такой была государственная политика.

Было и негативное общественное мнение, наверняка вы тоже слышали о том, что якобы женщины уходили на фронт и были походно-полевыми женами. Естественно, война – это черное и белое, было всякое. Но утверждать так – это абсолютно обесценивать подвиг, а действительно это был подвиг, даже если они не погибали, а возвращались, для девчонок это был большой подвиг. Поэтому они стеснялись говорить о том, что воевали.

Но сейчас уже в нашем сегодняшнем сознании, к счастью, очень много работ, защищается много диссертаций, и внимание к этой проблеме существует, и это очень хорошо, потому что если посмотреть на нее сквозь призму именно человеческую, что она чувствовала – если брать одного персонажа, одного героя, это же целый мир был, целый мир переживаний.

Конечно, я думаю, что на войну нужно смотреть именно с этой точки зрения, потому что тогда и память наша будет живая. Это не просто будут герои, которых мы все знаем и к которым привыкли, это не просто ход боевых действий. Это действительно именно человеческий такой фактор, который в нашей памяти всегда этих героев будет оставлять живыми.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами сейчас посмотрели небольшой отрывок фильма. Это документальный фильм, я тоже участвовала в его создании, который мы успели снять в 2014 году. Там сняты две бабушки-ветераны, боевые снайперы – Лидия Яковлевна Андерман, кавалер ордена Славы, и Анна Федоровна Синякова, которые были выпускницами этой школы.

Он сам небольшой, мы буквально посмотрим начало, отрывок, чтобы вы сами видели, насколько это светлые люди. Когда рассуждают о том, что вот это же был боевой снайпер, это жизни на счету, но тут нужно понимать, что это была такая война. Сравнивать снайпера в мирное и военное время – это совершенно неправомерно и неправильно, потому что это были условия той войны. Даже, как сказал начальник политотдела снайперской школы, что школа была рождена войной, ее суровой необходимостью.

Они замечательные, их обеих уже нет. Они, к сожалению, до 70-летия Великой Победы не дожили немного, но вы сами видите, что у них очень ясные глаза. Война Великая Отечественная стала очень травматичной для женщин, потому что, как Лидия Яковлевна говорила, многие возвращались, но многие не могли иметь детей.

У многих были челюстно-лицевые ранения, были ранения в глаз, но, тем не менее, когда я спрашивала Лидию Яковлевну: «Не жалеете, что так молодость ваша сложилась?» – она говорила:

«Нет, все сложилось по чести, как жила по чести, так и умру». И говорили, что дороже Родины ничего не было в их душе.

Поэтому мне кажется, что нам надо всегда помнить, что победа была достигнута всеми – всем народом, армией, это были мужчины и женщины. И хочется, чтобы эта память жила и передавалась дальше. Я очень надеюсь, что от сегодняшней нашей лекции и просмотра тоже у вас интерес возникнет, и в душе что-то откликнется.

Шли потому, что Родину любили

Как я уже говорила, в начале войны это были военнообязанные, а потом уже стали издаваться приказы о мобилизации. Но как она происходила? Приносили заявления в военкомат. На области приходили определенные разверстки в различные рода войск – в школу снайперскую или в военно-морской флот, в ВВС. И по состоянию здоровья. Подходит – брали.

Плюс еще очень важный момент, смотрели, чтобы не было на иждивении маленьких детей или пожилых родителей, потому что на фронте на психологическом состоянии бойца эти все переживания и тревоги, естественно, на боевой работе могли сказываться.

Несмотря на то, что отбор был достаточно жестким и к критериям достаточно серьезно относились, все равно были случаи, допустим, дезертирства. Но оно какое было? Помимо того, что у нас женщины воевали в смешанных подразделениях, у нас были полноценные отдельные воинские формирования – допустим, авиационные полки были, была женская снайперская школа. И была первая женская добровольная стрелковая бригада, которую передали впоследствии во внутренние войска НКВД, она несла гарнизонную службу в Смоленской области.

Когда я смотрела эти документы, действительно процент дезертиров среди женщин был высок. Но если подробнее посмотреть, почему это происходило, что вкладывалось в это понятие – дезертирами считали даже тех, кто рвался на фронт и туда уезжал, и потом это еще зависело именно от морально-психологических условий, потому что вы понимаете, что к женщинам и девушкам по-разному относились.

Отношение было отеческим, тех же снайперов называли «стеклышки», но, тем не менее, определенные сложности были, и не все морально могли с этим справиться.

Поэтому я говорю, что на войну нужно смотреть комплексно, что было и то, и то. Естественно, никакой принудительной мобилизации женщин абсолютно точно не было, и все они, если поговорить и почитать, они все говорили о том, что Родину любили, и шли, потому что шли.

Сдавали экзамены – эти были экзамены по теории и практике, по всем тем дисциплинам, которые проходили, и плюс ко всему самый главный для них экзамен – это был 70-километровый марш-бросок с полной солдатской выкладкой, это скатка, вещмешок, саперная лопатка, они уходили, потому что пехота. Они понимали, что с этим придется сталкиваться на фронте.

Но, правда, как писали потом в письмах с фронта в школу о том, что тяжело в учении, легко в бою. Их муштровали, потому что понимали, к какой войне их готовят, и на фронте это зачастую спасало жизнь и пригождалось, потому что формировались стойкость, мужество определенное все это переносить и, конечно, закладывали профессионализм снайперский.

В свое время существовал совет ветеранов женщин-снайперов, который насчитывал очень много, потому что действительно большое количество с фронта вернулось. Лидия Яковлевна говорила про травматизм. Почему, в основном, гибли? Действительно очень часто были случаи, когда бликовал оптический прицел, немецкий снайпер делал выстрел, поэтому в основном ранения были челюстно-лицевые и ранения в глаз. Но, тем не менее, живых было много, они потом встречались и дружили. Сейчас, к сожалению, единицы их.

Когда они всех отстреляли, то увидели, что это были девушки

– Были ли еще формирования или учебные центры, где готовили девушек-снайперов?

– Да, были, просто тут стоит различать именно отдельное воинское формирование полноценное – это была одна школа. А также готовили на курсах ОСОАВИАХИМовских, и есть аббревиатура ШОСП – это школы были по всем регионам. Но там помимо снайперов проходила различная подготовка: пулеметная, стрелковая, истребители танков, то есть давали все то, что могло впоследствии пригодиться на фронте. Поэтому именно профессиональная была одна.

А так стрелковая подготовка была достаточно широко развита. Я думаю, благодаря этому молодежь и подошла настолько подготовленной к Великой Отечественной войне, в том числе и девушки, взять хотя бы летчиц. Конечно, авиация была развита, так же как и стрелковое дело.

– Фронтовые армейские курсы.

– Фронтовые армейские, да, во фронтовых условиях готовили. 200 тысяч подготовили по отбору ВЛКСМ, плюс прибавить к ним тысячи из снайперской школы, я думаю, это, наверное, порядка 300 тысяч. Статистику абсолютно точную я вам не скажу, потому что я даже не старалась это отследить, я думаю, что это невозможно, но несколько сотен тысяч.

Наталья Александровна Котлярова, которую мы вспомнили, выпускница третьего набора, рассказывала о том, что где-то, это был 1945 год и шли к Берлину, она увидела паренька, небольшого, светловолосого и худого, он ей напомнил ее брата, и она очень долго об этом не рассказывала, потому что снайпер видит врага и ему нужно делать выстрел.

Естественно, милосердие и сострадание – это, в принципе, в женской психике есть. Действительно, такие случаи были, но стоит понимать, что это была их боевая работа и это были условия той войны. Они знали, на что шли, но, тем не менее, человеческое проглядывало.

Немцы, как Лидия Яковлевна правильно сказала, и не одна она про это рассказывала, прекрасно знали, что у нас работают женщины-снайперы, в громкоговорители объявляли: «Рус Иван, убирай своих Марей снайперов, я своих уберу». Потому что для них это беспрецедентно было, женщины-снайперы были только у нас, их не было ни у стран-союзников, ни у нацистской Германии, где арийской женщине вообще негоже было воевать, и женщины были на административных в основном должностях, и только под конец войны в зенитных расчетах стали заменять определенные номера. Поэтому, конечно, для них это был нонсенс.

Существует такая книга, воспоминания Йозефа Аллербергера «Немецкий снайпер на Восточном фронте. 1942-1945», и там описана история, когда шла охота. Снайперы немецкие стреляли, думая, что там мужчины. Когда они уже всех отстреляли, стрельба закончилась и они вышли на поляну, то увидели, что это были девушки.

Он там как-то написал по-человечески, я не буду перевирать, потому что дословно не помню, но смысл такой, что они были очень удивлены, когда перед собой увидели убитых девушек-снайперов. Но, тем не менее, когда женщины попадали в плен, то я уже говорила, что обходились с ними крайне жестоко.