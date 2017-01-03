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Я в родах, молитесь

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Весь декабрь читатели Правмира отправляли нам свои рассказы о чудесах 2016 года, обыденных, жизненных, абсолютно реальных и в тоже время невероятных. Редакция отобрала 7 историй, и вплоть до Рождества мы публикуем каждый день по одной. Победитель конкурса Чудо-2016 увидит свое эссе на нашем портале 7 января.
Я в родах, молитесь
Фото: Андрей Якимчук / pravostok.ru

Я не очень хороший человек. Когда ты точно про себя все знаешь – легче на свете жить. Это не скромность, это не ложное самоуничижение. Это простое признание фактов, не лгать себе – для меня это важно. Но иногда даже с не самыми хорошими людьми случаются чудеса. И не одно, а целая череда.

О третьем ребенке мы мечтали несколько лет, да все не получалось. И вот только взяли кредит, влезли в долги – долгожданное “вы беременны”. Прежние беременности протекали не гладко, роды были преждевременные. Врач решила взять меня в ежовые рукавицы – надо родить здорового и в срок. Дома муж следил за каждым шагом. А я и радовалась, и боялась:  стабильный доход только у меня. У супруга от случая к случаю. Понятно, что в таких условиях особо не пошикуешь – даже на препараты, назначенные врачом денег не всегда хватало.

А потом последнее УЗИ – у ребёнка обвитие пуповиной. Чем дольше буду носить, тем сильнее затянется петля вокруг шейки моей маленькой Алисы. Да и сама я стала такой огромной, что еле передвигалась. Я ушла в декрет, отпускные еще не перечислили, мои детки встретили Новый год без подарков. Впервые. Родители поймут каково это… И вдруг первая неожиданность – я побеждаю в областном профессиональном конкурсе. Первая премия – 20 000 рублей! Стоит ли говорить, что на Рождество каждый получил приятный подарок, а себе я купила столь необходимые витамины и бандаж.

Глядя на мою “утиную” походку, батюшка всё чаще гнал меня в роддом. Я неизменно отвечала одно – “рано”. И вот еще одно небольшое чудо – уже 39 неделя! Доносила! Впервые! А ведь говорили, что и до половины могу не доносить!

Отец-настоятель с сомнением оглядел меня, окропил святой водой и сказал: “Рожайте уже”.

На следующий день был плановый поход к врачу. Супруг настоял взять с собой пакет для роддома – вот чуть не поссорились, собираясь. Мне еще дней 10 ходить нужно было!

Послушалась, уступила, чтобы не ругаться. А врач сразу направила меня в стационар. В приемном покое сказали, что стационар мне не светит – рожать пора. Представляете мои СМС друзьям из храма? “Кладут в стационар”, следом – “Отправляют в родзал”, через час, когда прокололи пузырь “Я в родах, молитесь”. Конечно, они шутят, что прочитали и спокойно пошли чай пить. Знаю, что молились за нас, чувствовала. Как иначе объяснить, что от первой схватки до конца родов прошло менее часа времени? Акушер даже приписал мне пару часиков предварительных схваток – не по регламенту так скоро рожать, нехорошо. А мне сказал:  “Замечательно, что так обошлось. Уж больно туго пуповина обвилась, чуть дольше – девочка могла бы задохнуться”.

Казалось бы, простая история – рождение ребенка. Вот только цепочка маленьких чудес, как лампочки в новогодней гирлянде, освещали мне путь, говорили, что все будет хорошо.

Если вы еще не поверили в чудеса – вот вам последнее. Мы ждали не дочку, думали о сыне – Ване. Я просто была уверена о встрече с ним… И встретила. Роды у меня принимал Ваня – врач-акушер Иван Смирнов. Вот только по возрасту он был младше меня, а его бодрость и жизнерадостность были под стать моему старшему сыну-мальчишке. Кстати, такому же рыжему, что и врач.

Это случилось в начале года. А теперь рядом с нами маленькое чудо – Алиса-Александра. Каждый день она чем-то удивляет. А еще каждое воскресенье я смотрю в храме на тех, кто о нас с ней молился. Конечно, они не признаются и отшутятся, но они спасли нас своими молитвами. Они – та чудесная любовь, которую Господь посылает даже таким не очень хорошим людям, как я.

 

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