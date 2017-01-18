Хочет человек, пусть ныряет, не хочет – пусть не ныряет. "Правмир" собрал мнения священников о крещенских купаниях.

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<div style="border:1px solid #d3d3d3; padding:12px 15px;background-color:#F6F6F6; font-family:Verdana, sans-serif;"> <a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru" title="Православие и мир" style="float: right; display: block; border-bottom:0; padding-left: 10px; padding-bottom: 5px; text-decoration:none;" > <img border="0" src="http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/pravmir-static-files/pravmir-logo-get-code.png" alt="Православие и мир" title="Православие и мир" style="border:0" /> </a> <a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/zachem-myi-vyinyirivaem-6-aktualnyih-fraz-o-kupanii-v-prorubi/" style="text-decoration:none; border-bottom:0;"> <img style="float: left; margin:0 20px 10px 0; " src="http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2017/01/8052fc74df164ee08a2d217f1a8bb67c-168x112.jpeg" alt="Зачем мы выныриваем: 6 актуальных фраз о купании в проруби" /> </a> <p style="font-size:12px;"><a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/zachem-myi-vyinyirivaem-6-aktualnyih-fraz-o-kupanii-v-prorubi/"><strong style="font-size:20px; font-weight:bold;">Зачем мы выныриваем: 6 актуальных фраз о купании в проруби</strong></a></p> <p style="font-size:12px;"><a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/zachem-myi-vyinyirivaem-6-aktualnyih-fraz-o-kupanii-v-prorubi/">Редакция портала "Православие и мир"</a></p> <p style="font-size:12px;"><a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/zachem-myi-vyinyirivaem-6-aktualnyih-fraz-o-kupanii-v-prorubi/">Известные священники о народной традиции</a></p> <div style="clear: both;"></div></div>