Зачем мы выныриваем: 6 актуальных фраз о купании в проруби

Для многих людей крещенское купание – просто развлечение, очередная забава.
Протоиерей Игорь Прекуп
Если не привязывать купание к языческим верованиям, в нем нет ничего плохого.
Протоиерей Константин Островский
Когда человек искренне ищет Бога, рано или поздно он поймет, что купание — только начало, а гораздо важнее быть на Всенощной и Литургии
Протоиерей Феодор Бородин
Купания в холодных прорубях не очищают человека от грехов
Протоиерей Игорь Пчелинцев
Хочет человек, пусть ныряет, не хочет – пусть не ныряет.
Протоиерей Алексий Уминский
Жизнь же – жительствует, и факт сей жизни таков: окунались и окунаться будут. Но более актуальный вопрос в наши дни: не зачем мы ныряем, а для чего выныриваем.
Иерей Сергий Круглов
Кто будет веровать и креститься, спасен будет (Мк. 16, 16).