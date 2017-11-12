Записки современного паломника

“Она сумку с бандажом мне протягивает, а еще пакет с фруктами и вкусными конфетами. Вы, говорит, выздоравливайте! И покраснела. Так и познакомились.” Денис Ахалашвили долго искал свою любовь и, наконец, ее обрел. Теперь рассказывает, куда лучше всего поехать в свадебное путешествие.

Когда я работал в редакции Пафнутьева Боровского монастыря, однажды к нам пришли русские девушки, проживающие в Лондоне, а с ними подружка из Москвы. За чаем москвичка Аня рассказала, что познакомилась со своим будущим мужем в Псково-Печерском монастыре, куда ездила паломницей. Я спрашиваю: «Специально за мужем в монастырь ездила?» Она смеется. Нет, конечно! Ездила с подружкой в паломничество, а в монастыре неожиданно встретила свою любовь. Избранник оказался тоже из Москвы, они год встречались, а потом повенчались в одном из московских храмов. Современная, веселая, умная, закончила иняз в МГУ, а еще верующая христианка. Где такой мужа найти? Правильно, или в храме, или в монастыре.

Свою девушку я тоже в храме встретил

Не то, чтобы я специально ее разглядывал, просто тоже не привык лезть вперед, вот часто и оказывался рядом с ней возле стенки. Здоровались, раскланивались, но ни разу не разговаривали. А познакомились мы благодаря моему буйному нраву и молитве матушки Нины из нашего храма.

Как-то раз зимой я на лыжах разогнался с горы и слетел с трассы, да так, что связки на плече порвал. И понадобилась мне операция в Институте травматологии. Вечером перед операцией оказалось, что врачи забыли мне сказать, чтобы я специальный бандаж купил, в котором после операции нужно было полтора месяца ходить. Стал я звонить друзьям-знакомым, а они кто недоступен, кто в другом городе.

Дозвонился до одной старой приятельницы, которая в банке работает. Можешь, говорю, мне штуку одну купить и в больницу привезти? Она говорит: «Конечно! Сейчас только совещание проведу» Совещание затянулось, и вместо приятельницы приехала ее подружка, которая оказалась той самой девушкой из нашего храма, что я давно заприметил.

Ничего себе, думаю, встреча! Храм находится в Камышлове, а бандаж она мне привезла в Екатеринбурге. Это я потом узнал, что они с моей знакомой в одном екатеринбургском банке работают, а по выходным домой приезжают, а тогда дар речи потерял от неожиданности. Она сумку с бандажом мне протягивает, а еще пакет с фруктами и вкусными конфетами. Вы, говорит, выздоравливайте! И покраснела. Так и познакомились.

У нас оказалось много общего: мне тишина и природа нравится, и ей нравится: я люблю кататься на велосипеде, и она любит; мне нравится хорошее кино, и ей тоже; я по воскресеньям и праздникам в храм, и она в храм. А еще общая любовь к Эрнсту Хемингуэю, звездам у костра, теплому летнему дождю, котам, мясу на углях и пломбиру с шоколадом. Увидев нас вместе в храме, ко мне подошла матушка Нина, с которой мы когда-то на клиросе вместе пели, и тихонько говорит: «Это хорошо, что ты с ней встречаешься! Я за тебя Пресвятую Богородицу каждый день молю, чтобы она тебе девушку добрую верующую подыскала. Каждую ночь встаю, и молюсь. Вот Пречистая и управила! Ты девушку не обижай, ее Богородица тебе послала!» Посмотрел я в ее доверчивые детские глаза, и в носу защипало, чуть не расплакался….

Когда мы в загс заявление подали, не сговариваясь, решили, провести отпуск не на Кипре или в Сочи, где много раз уже были, а в святых местах. Море от нас никуда не денется, а благословение святых нам нужно гораздо больше загара. Решили поехать к святому праведному Симеону Верхотурскому, простецу и великому чудотворцу, и к святым Царственным страстотерпцам на Ганиной Яме, которых почитаем и любим.

У святого праведного Симеона в Уральской Лавре

После пяти часовой дороги из Екатеринбурга мы приехали в Верхотурье глубокой ночью. Подсвеченный огнями величественный огромный Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского монастыря, третий по величине в России, на фоне звездного неба казался Небесным Иерусалимом, спустившимся на землю. Собор был построен к 300-летию Дома Романовых, и должен был вмещать огромное количество паломников, приходящих к Верхотурскому праведнику со всей России, число которых к началу прошлого века достигало 600 000 человек в год.

Для раки с мощами святого праведного Симеона Императорская семья пожертвовала украшенный драгоценными камнями резной серебряный оклад. Он был выполнен по эскизу «царского места» (молитвенного трона под сенью) царя Иоанна Грозного из Успенского собора Московского Кремля и торжественно установлен в День рождения государыни-императрицы Александры Федоровны 25 мая 1914 года. Царь Иоанн Грозный и безродный бедняк под одной сенью!

Словно бы Церковь Небесная открыла славу своего праведника миру и показала высоту его безвестного подвига пред земными царями! Святой, которому посвящен этот удивительный храм при жизни был тихим, смиренным и неприметным. Даже в своем прославлении праведный Симеон умудрился явить великое смирение: обитель, где он покоится, названа в честь святителя Николая Мир Ликийского, а храм, где находятся его нетленные мощи, посвящен Воздвижению Креста Господня.

Нас разместили в монастырской гостинице, предложили чаю с дороги и чистую постель. По уставу монастыря, утром всех постояльцев будят на братский молебен, который ежедневно совершается в шесть утра возле мощей праведного Симеона. А что может быть лучше, чем начать день с благословения великого святого? Отходя от раки с мощами, братия взаимно кланяются и дают друг другу братское целование. Здесь никто не бегает, не торопится и никого не толкает. Мирный молитвенный дух монастырской неспешной службы очень отличается от того, к чему мы привыкли в городских храмах.

Духовное величие обители праведного Симеона, справедливо именуемой Уральской Лаврой, посреди упадка и разрухи запущенной еще в советские времена провинции производит странное впечатление. Здесь само Небо сжалилось и опустилось на дикую суровую землю, и людям, сидящим во тьме, воссиял свет. И этот свет такой яркий, что места для полутонов не осталось – вот оно Небо и святость, и вот земля, рождающая терние и волчцы для пришедших из праха и в прах возвращающихся. В краю каторжников и вольных сибирских людей ради смиренной молитвы праведника в залатанном полушубке Небеса преклонились и пролились на людей многими милостями и чудесами.

По местам духовных подвигов праведного Симеона

Из Верхотурского монастыря мы ездили по местам духовных подвигов праведного Симеона. Места здесь дикие, заповедные, красоты невиданной! На берегу Туры, словно списанным с картины Репина, где праведный Симеон удил рыбу и молился Богу, сегодня стоит дивный деревянный храм, построенный солдатами из местной военной части, единственный на Урале посвященный всем святым Урала и Сибири.

Пока мы прикладывались к иконам и записки подавали, к храму приплыли екатеринбургские школьники на плотах, и пришел странник с лыжными палками в руках и огромным рюкзаком на плечах. Странника звали Андрей, и он рассказал, что у него отпуск, за который он решил обойти все места, посвященные праведному Симеону. На вопрос, почему пешком, он спокойно ответил, что святой Симеон тоже предпочитал путешествовать на ногах, а не на машинах, поездах или самолетах. Так землю лучше узнаешь, и спокойно помолишься.

В деревне Усть-Салда побывали в Петропавловском храме, обязанным своим появлением чуду, которое явил праведный Симеон местной девушке Устинье. Предание гласит, что лицо девушки с детства было обезображено оспой, отчего никто не хотел брать ее замуж. Храма в деревне не было, и в воскресные и праздничные дни девушка ходила за 17 верст в Меркушино помолиться праведному Симеону, которого с детства особо почитала. Как-то раз пошла она на реку белье полоскать. В это время в селе играли свадьбу, и до реки доносились звуки свадебного веселья. Горько стало бедной девушке, что из-за недуга никогда не видать ей семейного счастья, и она стала в слезах молиться святому Симеону. Во время молитвы ей явился некий человек, в котором она узнала знакомые черты с любимой иконы. Святой наказал девице в течение 40 дней читать молебен Первоверховным апостолам Петру и Павлу и читать их Святые Послания.

Девушка стала ревностно выполнять наказ, и в один из дней, когда она по обыкновению молилась в укромном месте у реки, неожиданно к ней подошел молодой барин, который несколько раз видел ее за молитвой и дивился благочестию скромной девушки. Они разговорились, понравились друг другу и вскоре обвенчались. У молодых долгое время не было детей, и только когда барин дал обет, что построит на месте, где праведный Симеон явился Устинье храм в честь Первоверховных апостолов, у них родился долгожданный первенец.

Напротив храма – круглосуточная православная трапезная. Раньше здесь был бар, где туристы и местная публика упивались вином и безобразничали до утра. О тех лихих временах напоминает барная стойка и выложенный из камня мангал прямо в зале. А сейчас мы заказали обед, а когда хотели расплатиться, нам вежливо сказали: «Вот кружка, положите, сколько считаете нужным!»

Храм бедный и деревня тоже бедная, но вот «положите, сколько не жалко!», потому что люди верующие, и любят не деньги, а Христа, и если надо, просто так накормят, на ночлег устроят и последнее отдадут. Вот что такое дух праведного Симеона, которым живет эта благословенная земля.

На месте чудесного явления мощей праведного Симеона в Меркушино, где гроб с благоухающими нетленными мощами святого сам вышел из земли, по маленькой мраморной лестнице спускаешься на несколько метров вниз и оказываешься на месте явления Славы Божией. Стоит несколько минут постоять, помолиться, и происходит что-то невероятное! В сумраке подземелья, где торжествовала смерть и тлен, вместо смертной муки и скорби душа трепещет и радуется, чувствуя великую благодать.

Тихое чудо Верхотурского праведника

Когда пришло время уезжать из Верхотурья, святой праведный Симеон явил нам еще одну милость. И где? Прямо возле своих мощей, когда мы ему акафист читали! По традиции его читают каждый день в час дня. В этот раз с нами была большая группа паломников, приехавших к праведному Симеону прямо из Пятигорска. Вот мы стоим, молимся, а когда пошли прикладываться к святым мощам и святым маслицем из лампады помазываться, что день и ночь над ракой горит, неожиданно разговорились со стоящей рядом женщиной, оказавшейся руководительницей паломнической группы Кирой.

Вы откуда? Мы из Екатеринбурга. А мы из Пятигорска, скоро уезжаем. А мы ночью уезжаем! А куда, если не секрет? Мы на Ганину Яму! И мы на Ганину Яму, поедемте с нами, у нас место в автобусе для вас есть! Я даже удивиться не успел, как с нами произошло самое настоящее маленькое тихое ЧУДО. Если бы мы, как планировали, поехали на ночном автобусе, то приехали бы в Екатеринбург только утром, а потом еще добирались с тяжелыми сумками на перекладных до монастыря.

Были бы усталыми и сонными, и на службе только и думали, как добраться до гостиницы и завалиться спать. Но святой праведный Симеон пожелал, чтобы к Царственным страстотерпцам мы приехали свежими как огурчики, и отправил нас с доброжелательными попутчиками на комфортабельном автобусе. Кто-то на это пожмет плечами и скажет: «Тоже мне чудо!» А для нас с Аленой, которая недавно перенесла операцию на ноге, из-за чего ей врачи строго-настрого запретили тяжелые нагрузки, это была милость Божия.

Дорожные приключения

Не могу не сказать о наших новых замечательных друзьях, которые чтобы поклониться уральским святыням, проехали на автобусе из Пятигорска несколько тысяч километров. Думаете, это были старушки-пенсионерки и чудаки не от мира сего? Ничего подобного! Среди пятигорских паломников была директор клиники Института курортологии, капитан запаса, хозяйка меховой фабрики, учителя английского языка и другие замечательные люди. Сидевшие за рулем автобуса веселые греки решили срезать пятьдесят километров и по навигатору заехали в такую беспросветную глушь, где случись что, искать будут неделю. Асфальтовая дорога быстро кончилась, началась узкая просека сплошь в ухабах и колдобинах, окруженная болотом и дремучим непроходимым лесом. Только мы съехали с трассы, скорость упала до пяти – десяти километров, связь пропала, а за окном автобуса начали быстро сгущаться сумерки. Глядя, как мы медленно проползаем очередную яму, даже самые оптимистичные заволновались, но мы быстро нашли выход – стали молиться святому праведному Симеону и Пресвятой Богородице. Надо было видеть, с каким жаром мы читали богородичное правило батюшки Серафима Саровского. Чем глубже были ямы и коварнее повороты, тем уверенней и громче звучали наши голоса.

Все кто спал – проснулись. Кто, скучая, обсуждал новости, теперь пел громче всех. До этого все сидели сами по себе, а на просеке стали настоящей дружной православной семьей с готового вот-вот затонуть «Титаника». Спустя два бесконечных томительных часа в полной темноте мы наконец-то выехали на нормальную трассу и дальше ехали без приключений. В монастырь на Ганиной Яме мы приехали глубокой ночью.

Монастырь Царственных страстотерпцев

Мы приехали монастырь на Ганиной Яме в будни, и радовались, что сможем без суеты спокойно походить на службы и помолиться, но это было также наивно, как искать тишины и покоя в Троице-Сергиевой Лавре. Святость не знает будней и выходных и ведет сюда людей круглый год напролет. Японцы, американцы, немцы, итальянцы и вездесущие китайцы – кого здесь мы только не встретили на следующий день! Но больше всего в монастыре Царственных страстотерпцев семейных пар с детьми. Нигде в монастырях я не видел столько детей, как здесь. Дети с родителями в храмах на богослужениях, на живописных аллеях с цветами, на скамеечках рядом с мамами, в музее, возле памятников и у Поклонного креста.

На месте самого страшного в истории России злодеяния, где были осквернены, обезображены и с сатанинской ненавистью уничтожены тела Царственных мучеников и близких им людей, вместо скорбных и печальных лиц, тебя окружают радостные, улыбающиеся и счастливые лица детей.

Мудрецы копаются в архивах, трясут старыми пыльными газетами, смотрят на звезды, держат носы по ветру, куда дует политический ветер, выискивая аргументы за или против святости последнего императора России и его семьи, а дети своими светлыми улыбками и чистыми неискушенными молитвами просто славят царственных мучеников.

Когда мы пришли к главной монастырской святыне – Поклонному кресту, установленному возле шахты № 7, на дне которой были найдены многочисленные предметы, принадлежавшие Царской Семье и их слугам: нательные образки Царской Семьи, воинский значок и многочисленные предметы одежды царских мучеников, то встретили там маленького Вячеслава, который смотрел на крест и вздыхал.

Разговорились. Мальчик сказал, что он в монастыре уже во второй раз. Они приезжают сюда всей семьей, папа, мама и две старшие сестры. «Вон они из храма выходят!» На вопрос, знает ли он, кому посвящен этот монастырь и что это за крест, пяти летний Вячеслав всплеснул руками и стал вглядываться в наши глаза, шутим мы или нет.

Поняв, что не шутим, стал с серьезным лицом рассказывать об этом месте: «Здесь бандиты, которые раньше жили, русского царя убили. И его жену-царицу, и деток тоже убили. Они были злые, эти бандиты, и всех людей ненавидели. Они хотели нашу страну захватить, а царь им мешал. Вот они его и убили. Когда царя не стало, все с ума посходили, и стали друг друга убивать. А теперь царь, его жена и дети молятся за Россию, и смотрят с Неба, чтобы у нас все было хорошо!» И побежал к своим родным.

А мы остались. И стали читать надпись на памятной плите. «Вблизи сей шахты в июле 1918 года огнём и серной кислотой были уничтожены честные тела святых царственных мучеников и их верных слуг». На другой половине плиты выгравированы строки из книги пророка Амоса: «Не пощажу его, ибо он пережёг кости царя Едомского в известь». Именно эту книгу читала перед мученической смертью Царская Семья.

Памятную плиту на этом месте установил выдающийся церковно-общественный деятель России Анатолий Михайлович Верховский, с которым мне довелось близко общаться. Это был удивительный кристально чистый душой человек, который за правду не задумываясь, мог отдать свою жизнь. Мы познакомились в конце девяностых, когда все кругом только и говорили о том, как заработать побольше денег, а этот странный для того времени человек был полнейшим бессребреником, которого материальная сторона жизни вовсе не заботила.

Еще в 1982 году его посадили на два года «за пропаганду достоинств царской России, распространение антисоветской литературы и клевету на советский общественно-политический строй». Он организовал первый молебен на месте Ипатьевского дома, а после долгих и кропотливых трудов с историческими документами и архивами нашел точное расположение урочища Ганина Яма, где сейчас построен монастырь.

Первый крестный ход от будущего Храма на Крови до Ганиной Ямы в 1989 году организовал тоже Анатолий Михайлович. А в январе 1998 года после восьми лет тщательных исследований точно установил месторасположение шахты N 7, на краю которой пережгли «кости Царя… в известь» (Амос. 2, 1): там изрубленные тела царственных мучеников уничтожали огнем и серной кислотой, и установил здесь Поклонный Крест. Он первым из мирян был упокоен на монастырском кладбище на Ганиной Яме.

Когда у нас с Аленой будут дети, мы тоже приедем с ними сюда, в монастырь на Ганиной Яме, чтобы рассказать им историю большой настоящей любви, которой сегодня так нам всем не хватает. Светлые чувства императорская чета пронесла через всю жизнь, вместе пройдя радости и невзгоды, чтобы, взявшись за руки в подвале Ипатьевского дома, шагнуть прямо в рай, где эта святая любовь осталась с ними навсегда.

Денис Ахалашвили, фото автора