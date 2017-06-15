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Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют с 1 января 2018 года

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15 июня. ПРАВМИР. Зарплаты бюджетников, не попавших в «майские указы», будут проиндексированы с 1 января 2018 года. Об этом заявил в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин.
Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют с 1 января 2018 года
Владимир Путин. Фото: РИА Новости

«Тем категориям бюджетной сферы, которых не оказалось в «майских указах», не индексировали зарплаты, несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9% была. А индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение – с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы», – сказал Путин.

Так президент России прокомментировал ряд вопросов из российских регионов о том, как прожить на зарплаты в 7 – 10 тысяч рублей.

Также ведущие адресовали президенту вопрос почтальонов, которые отмечают, что получают 3600 рублей.

«Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей», — сказал Путин.

Минимальный размер оплаты труда в РФ в настоящее время составляет 7,5 тысяч рублей. С 1 июля МРОТ повышается до 7,8 тысячи рублей.

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