Земля никогда не станет Раем, Бог отказался от этого апгрейда

Священник Константин Камышанов - в праздник Вознесения Господня.

Апостолы после Воскресения Христа 40 дней ждали начала обещанного всемирного царства Израиля. Но вместо мирового господства силы и славы Христос предложил им принять Святого Духа и указал на небо как место жизни Бога и Его Мессии.

Христос их готовил к Царству Небесному.

До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня.

А они думали о царстве Израиля:

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?

Странно думать, что Земля когда-нибудь может стать Раем. Лев, волк и щука имеют острые зубы, которыми они никогда не смогут жевать траву. Земля попеременно проходит время жары и стужи, которые приносят страдания. И, самое главное, человек, как его ни корми, все равно падок на грех, несмотря на сытость и довольство.

Как это можно не заметить?

Нам, жившим при коммунистах, это совершенно ясно. Коммунизма быть не может по причине глубокой, врожденной человеческой порочности.

Человек сначала требует необходимое, что спасает его от голода и холода. Потом – все, что приносит покой и удовольствие. А затем, пресытившись покоем, и если его не сдерживает представление о Боге, требует извращений и губит себя.

Очень странно, что избранный народ так плоско думал о Царствии Божием. Неужели сытая жизнь властелинов Земли может быть равна жизни с Богом?

В Вознесении Христос показал, что Его царство не от мира сего. Показал на языке образов, понятных жителю тех лет – поднялся на небо. Хотя на небе, как и на земле, Царства Божия быть не может. Царство Божие на небе – это только удвоение бессмыслицы земного райского царства.

Но Вознесение пережил не один Христос.

Вознесся Илия. Но не сам собой, а на колеснице, с конями. Здесь Бог показал, что наше личное вознесение возможно только при помощи Бога, при посредничестве небесных сил, принявших образ коней – как символ помогающей нам силы, явленной в личности. Они крылаты, имеют огневидное тело, мощны, дружелюбны человеку, могут проникать пространства и послушны Богу.

Вероятно, личное воскресение и последующее вознесение пережила Матерь Божия Мария и апостол Иоанн. Возможно, кто-то еще, о ком Бог умолчал.

Но апостолы ждали вождя народа. Этот Вождь зачем-то позволил Себя убить. Зачем-то воскрес. Зачем-то играл с ними в прятки, то и дело внезапно являясь и то и дело внезапно исчезая.

Они могли допустить и интуитивно догадываться, что смерть обновила естество Христа так, и что Ему были сообщены какие-то супервозможности и даровано бессмертие как первенцу в этом новом вечном царстве.

Теперь Он придет и, будучи сверхчеловеком, сокрушит всех врагов.

Как вдруг Иисус улетает на небо.

Можно представить себе потрясение апостолов.

Этот подъем в стратосферу никак не укладывался в учение о Мессии. Такого начала царства Израиля не было описано в пророчествах.

Они встали перед проблемой отрицания всего опыта избранного народа, накопленного им за тысячелетия.

Они оказались перед книгой, в которой все листы чистые и которую надо писать от начала и заново. Начать сначала следовало потому, что за тысячу лет избранный народ так и не уяснил себе главного – что такое Царство Божие. Его опыт оказался полезен в тактике и бесполезен в стратегии.

Это как если бы нам вдруг объявили, что математика, физика и химия – пустые науки. И их нужно отмести и создать физику ангелов, кардинально не похожую на физику людей. Вместо привычного пространства проникнуть в пространство, в котором живет Бог.

Это культурный шок.

И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?

Ангелы дают им подсказку:

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

Придет таким же образом – это как? Спустится с неба? Снова поднимется вместе с нами?

Если снова спустится точно так же в тот же мир, то зачем возносился?

А если мы вместе с Ним поднимемся вверх, то куда?

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его.

Они ничего не поняли. Они молились непрерывно. А что им оставалось делать? В молитве они стучались к Богу, приближались к Нему, искали Его и ждали объяснений, вспоминая слова Христа:

Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

ВЫ ПРИМЕТЕ СИЛУ.

Зачем нам эта сила?

Что значит быть свидетелями, когда мы ожидали гражданства Царства?

Почему до края земли?

В них зрело откровение.

И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Особенно важны последние слова:

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Апостол Петр первым догадается, что спасение лежит не по горизонтали, а по вертикали. И нет никакой необходимости в царстве Израиля.

Волк останется волком. Ворон – вороном. Овен – овном. А человек будет человеком. И все, что живо – хитро и лукаво.

Апостол Петр первый понял, что механизм спасения – это таинственное личное вознесение, подобное вознесению Илии на небо. Мы по достижении совершенства не замедляем время на земле, не останавливаем старение и не приобретаем вечную молодость, а переходим в иной мир, где время течет по другому закону и где иная физика и иное существование слова.

Оказалось, что Царство Божие давно рядом с нами. Оно лежит параллельно нашему миру, и попасть в него может каждый человек, из любой точки земли и из любого времени.

Делать из сущей Земли Рай неэффективно и вряд ли возможно, Бог создал ситуацию более простую и изящную. Вместо апгрейда старой машины и ее тюнинга Он просто предложил «космолет» – колесницу Илии для перехода в более совершенный мир, в котором для нас будет гораздо больше возможностей проявить все лучшее, что есть в нас.

В старом мире мы никогда не достигнем такой святости, как в мире новом. Там Сам Бог удесятерит наши возможности:

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. …им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется.

В этом свете становится понятно, что обычные атрибуты царства земного: власть, сила, деньги, оружие, государство, армия, достаток – ничто.

В этом свете становится понятно, что обычные атрибуты Царства Небесного: святость, праведность, мир, щедрость и любовь – имеют вечную ценность.

В этом свете становится понятно, что если любовь лежит в основании мира, то к Царству Небесному надо привлечь всех жителей Земли и всем показать путь наверх, удерживая от пути по горизонтали.

Ведь во многих религиях небо дублирует землю: гурии, залы военной славы, поля тростника и поля Елисейские.

Нет там девушек и нет там берсерков.

Еще немного, и апостол Петр скажет заветное:

Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полу́чите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.

Он имел в виду то, что нашему восхождению в новое Царство мешает наша тяжесть, а не политические или государственные коллизии. С грехами мы тонем, как с камнем на шее. А праведность нас делает летучими и легкими. Когда легки, мы не провалимся в колеснице Илии. И ангелам под силу нас будет поднять и провести сквозь границы миров.

И другими многими словами он (Петр) свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.

Ибо в вознесении – жизнь, а в тяжести греха – смерть, А Царство Божие внутри нас, в неком ином измерении, на что указывают и слова Христа, и Его вознесение.