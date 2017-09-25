Женщина, похитившая ребенка из роддома в Дедовске, осуждена условно

25 сентября. ПРАВМИР. Истринский городской суд Московской области приговорил местную жительницу Елену Спахову к пяти годам заключения условно за похищение младенца из больницы в подмосковном Дедовске три года назад.

«Приговором суд Елена Спахова признана виновной в совершении инкриминируемого поступления. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию обстоятельств преступления.

Следствие и суд установили, что женщина летом 2014 года решила похитить новорожденного мальчика, от которого отказалась родная мать, из детского отделения больницы и выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок.

Воспользовавшись отсутствием в отделении больницы медперсонала, Спахова вынесла младенца из роддома. При этом она не знала, что от похищенного ею ребенка ранее отказалась мать, и он остался без попечения. Подмена вскрылась когда Спахова пришла оформлять документы на сына. 11 января 2017 года она выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время ребенок усыновлен другой семьей.