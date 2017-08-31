Жилище древнего человека с каменной мебелью обнаружили в Прибайкалье

31 августа. ПРАВМИР. Археологи обнаружили остатки жилища древнего человека в Бодайбинском районе Иркутской области.

Ученые изучали стояночный комплекс «Коврижка IV», открытый в 2015 году, возраст которого превышает 18 тыс. лет. За 50 дней экспедиции удалось раскопать 90% его площади, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Иркутского национального исследовательского технического университета.

«Жилищный комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Археологи предположили, что это может быть стол или кресло древних обитателей», – говорится в сообщении.

Еще одна отличительная особенность стоянки – пятна охры и куски угля, разбросанные по всей ее площади. На месте раскопок также найдены скребла и другие орудия труда древнего человека.

Археологи ИРНИТУ намерены обратиться в Иркутский областной краеведческий музей с предложением перевести интерьерные камни и другие находки в Иркутск и создать на их основе музейную экспозицию «Жилище древнего человека».