Жизнь императора Николая II в фотографиях

Его правление было ознаменовано экономическим развитием России и одновременно – ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905–1907 годов и революцию 1917 года; во внешней политике – экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав и Первой мировой войне.
Николай II отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 года, по решению Временного правительства, был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещен большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 года, вместе с семьей и приближенными.
50 лет его жизни, вместившей все эти события, – в фотографиях.
Ники. 1870 г.
1871 г.
С матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1868 г.
С матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1868-1869 г.
1868-1869 г.
1869 г.
1869 г.
Николай с отцом, Цесаревичем Александром Александровичем, и матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1870 г.
1871 г.
1871 г.
1873 г.
1874 г.
1874 г.
1875 г.
1875 г.
Николай, Георгий, Ксения. 1877 г.
1876 г.
Николай и Георгий. 1877 г.
1877 г.
1878 г.
1880 г.
1881-1882 гг.
1881 г.
1881 г.
Михаил, Ксения, Георгий и Николай. 1886 г.
1890 г.
Императрица Мария Феодоровна с сыном Цесаревичем Николаем Александровичем. 1890 г.
Цесаревич Николай Александрович. 1891 г.
Цесаревич охотится на леопарда в Индии. 1891 г.
Наследник Цесаревич в г. Нагасаки в коляске-рикше. 1891 г.
Цесаревич Николай в гостях у королевской семьи в Греции. 1890 г.
Помолвка Цесаревича Николая Александровича с Алисой Гессенской в Кобурге. 1894 г.
Коронация. 1896 г.
Коронация. 1896 г.
Визит императорской четы в Париж в 1896 году
Николай II с Александрой Федоровной и дочерью Ольгой.
Николай II на костюмированном балу. 1903 г.
Император Николай II на теннисном корте. 1912 г.
Император и Императрица читают телеграммы с пожеланиями выздоровления цесаревича наследника Алексея
Отец и сын в форме Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Балкон Александровского дворца.
1912 г.
Испытание плуга в присутствии Императора Николая II.
Николай II посещает крымско-караимскую кенассу (синагогу) в Евпатории в 1916 году
В Императорском вагоне. Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (весна 1916 года).
Генерал Брусилов и Николай II. 1915
Царская Ставка. 1915 год
Император Николай II разгребает снег в парке Царского Села, куда он был помещен после февраля 1917 г.
В ссылке в Тобольске