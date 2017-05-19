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Жизнь императора Николая II в фотографиях

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Сегодня – очередная годовщина со дня рождения последнего русского императора – святого страстотерпца Николая II.
Жизнь императора Николая II в фотографиях

Его правление было ознаменовано экономическим развитием России и одновременно – ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905–1907 годов и революцию 1917 года; во внешней политике – экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав и Первой мировой войне.

Николай II отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 года, по решению Временного правительства, был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещен большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 года, вместе с семьей и приближенными.

50 лет его жизни, вместившей все эти события, – в фотографиях.

Жизнь императора Николая II

Ники. 1870 г.

1871 г.

1871 г.

С матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1868 г.

С матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1868 г.

С матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1868-1869 г

С матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1868-1869 г.

1868-1869 г.

1868-1869 г.

1869 г.

1869 г.

1869 г.

1869 г.

Николай с отцом, Цесаревичем Александром Александровичем, и матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1870 г.

Николай с отцом, Цесаревичем Александром Александровичем, и матерью, Цесаревной Марией Феодоровной. 1870 г.

1871 г.

1871 г.

1871 г.

1871 г.

Ники и Жоржик. 1873 г.

1873 г.

1874 г.

1874 г.

1874 г.

1874 г.

1875 г.

1875 г.

1875 г.

1875 г.

Николай, Геогий, Ксения. 1877 г.

Николай, Георгий, Ксения. 1877 г.

1876 г.

1876 г.

Николай и Георгий. 1877 г.

Николай и Георгий. 1877 г.

1877 г.

1877 г.

1878 г.

1878 г.

1880 г.

1880 г.

1881-1882-гг.

1881-1882 гг.

1881 г.

1881 г.

1881 г.

1881 г.

Михаил, Ксения, Георгий и Николай. 1876 г.

Михаил, Ксения, Георгий и Николай. 1886 г.

1890 г.

1890 г.

Императрица Мария Феодоровна с сыном Цесаревичем Николаем Александровичем. 1890 г.

Императрица Мария Феодоровна с сыном Цесаревичем Николаем Александровичем. 1890 г.

Цесаревич Николай Александрович. 1891 г.

Цесаревич Николай Александрович. 1891 г.

Цесаревич охотится на леопарда в Индии. 1891 г.

Цесаревич охотится на леопарда в Индии. 1891 г.

Наследник Цесаревич в г. Нагасаки в коляске-рикше 1891 г.

Наследник Цесаревич в г. Нагасаки в коляске-рикше. 1891 г.

Цесаревич Николай в гостях у королевской семьи в Греции. 1890 г.

Цесаревич Николай в гостях у королевской семьи в Греции. 1890 г.

Помолвка Цесаревича Николая Александровича с Алисой Гессенской в Кобурге. 1894 г.

Помолвка Цесаревича Николая Александровича с Алисой Гессенской в Кобурге. 1894 г.

Короноция. 1896 г.

Коронация. 1896 г.

Короноция. 1896 г.

Коронация. 1896 г.

Визит императорской четы в Париж в 1896 году

Визит императорской четы в Париж в 1896 году

Николай II с Александрой Федоровной и дочерью Ольгой.

Николай II с Александрой Федоровной и дочерью Ольгой.

Николай II на костюмированном балу. 1903 г.

Николай II на костюмированном балу. 1903 г.

Император Николай II на теннисном корте. 1912 г.

Император Николай II на теннисном корте. 1912 г.

Николай II и Великая Княжна Татьяна

Император и Императрица читают телеграммы с пожеланиями выздоровления цесаревича наследника Алексея

Император и Императрица читают телеграммы с пожеланиями выздоровления цесаревича наследника Алексея

Отец и сын в форме Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Балкон Александровского дворца.

Отец и сын в форме Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Балкон Александровского дворца.

1912 г

1912 г.

 

Испытание плуга в присутствии Императора Николая II.

Испытание плуга в присутствии Императора Николая II.

Николай II посещает крымско-караимскую кенассу (синагогу) в Евпатории в 1916 году

Николай II посещает крымско-караимскую кенассу (синагогу) в Евпатории в 1916 году

В Императорском вагоне. Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (весна 1916 года).

В Императорском вагоне. Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (весна 1916 года).

Генерал Брусилов и Николай II. 1915

Генерал Брусилов и Николай II. 1915

 

Царская Ставка. 1915 год

Царская Ставка. 1915 год

Император Николай II разгребает снег в парке Царского Села, куда он был помещен после февраля 1917 г.

Император Николай II разгребает снег в парке Царского Села, куда он был помещен после февраля 1917 г.

В ссылке в Тобольске

В ссылке в Тобольске

 

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