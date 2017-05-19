Жизнь императора Николая II в фотографиях

Его правление было ознаменовано экономическим развитием России и одновременно – ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905–1907 годов и революцию 1917 года; во внешней политике – экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав и Первой мировой войне.

Николай II отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 года, по решению Временного правительства, был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещен большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 года, вместе с семьей и приближенными.

50 лет его жизни, вместившей все эти события, – в фотографиях.