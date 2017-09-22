Зураб Церетели: 33-метровая статуя Иисуса Христа будет установлена в 2018 году

22 сентября. ПРАВМИР. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели изготовил 23-метровую скульптуру аргонавтов и 33-метровую статую Иисуса Христа, которые могут установить в России в следующем году.

3123953 07.06.2017 Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже. Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Я сейчас закончил 33-метровую скульптуру Христа и 23-метровых аргонавтов. Аргонавты будут установлены – это поручение президента – в Сочи, в Имеретинской долине. <…> А Христос – есть разные просьбы, я пока не решил. Это не так просто устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы», – сказал Церетели, его цитирует агентство новостей «Москва».

По словам скульптора, Иисус Христос будет обращаться к народу с разведенными руками.

«Я в Бразилии работал, я видел уйму народа – боже мой, это огромный доход от туризма», – сказал Церетели.

Он отметил, что статую Иисуса Христа тоже планируется установить в России в следующем году.