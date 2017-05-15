19-летний студент из Владикавказа вынес из пожара маленькую девочку

15 мая. ПРАВМИР. Студент из Владикавказа, 19-летний Казимир Мантаев, спас на пожаре маленькую девочку, сообщила пресс-служба североосетинского МЧС.

Казимир случайно оказался свидетелем происшествия. В перерывах между парами он вышел с ребятами на улицу, где обратил внимание, что из соседней пятиэтажки идет дым.

«Но особого значения не придал. Поднявшись в аудиторию, увидел, что дым не просто идет, а валит. Тогда, не раздумывая, молодой человек оставил все свои вещи и побежал к месту происшествия», – сообщает ГУ МЧС.

По его словам, он прибежал на пожар не первым.

«Там уже были соседи, наши студенты, спецслужбы. Предложил своим знакомым ребятам пойти вовнутрь, но они отказались. Тогда я пошел один. Пожарные меня не пускали, говорили, что опасно, но я все равно прошел», – рассказывает Казимир Мантаев.

По его словам, поднявшись на 5-й этаж, он быстро включился в работу и начал проводить разведку на случай, если не все жильцы покинули свои квартиры. В одной из них находились женщины с ребенком. Казимир взял малышку, надел ей на голову капюшон, прижал к себе и поспешил вниз.

«Я ее хорошо запомнил. Маленькая такая. Лет 5-6. Находилась в сознании. Даже следила за моими действиями. Спускаясь, я немножко оступился, а она мгновенно: «Аккуратнее, смотри не упади». Так что даже права оступиться, у меня уже не было», – вспоминает Казимир Мантаев.

Героический поступок студента строительного техникума остался бы незамеченным, если бы о нем не рассказал тренер молодого человека. «Внутренний голос подсказывал, что моя помощь не будет лишней. Так и получилось», – рассказывает молодой человек. Он добавил, что не считает свое поведение чем-то особенным.

Казимир с детства занимается спортом. В последние годы посвятил себя боевым искусствам. «Я всегда хотел помогать людям. По возможности стараюсь оказывать различную помощь окружающим. Хотел даже быть спасателем. Два года подряд относил документы в профессиональное училище №5 на специализацию «Аварийно-спасательное дело» и дважды – после окончания приемной кампании. Но, видимо, так надо. Сейчас, если честно, об этом не жалею», – признается студент строительного техникума.

МЧС выдвинет кандидатуру Казимира Мантаева в номинации «По зову сердца» Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».