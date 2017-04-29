3 истории о женщинах, преодолевших боль

Штурмовать горные пики на костылях, выжить после того, как тебя расстреляли, танцевать, когда тебе не положено даже ходить – вот что умеют представительницы «слабого» пола.

Никки Брэдли: к вершине на костылях

У 30-летней ирландки Никки Брэдли – редкая и очень агрессивная форма рака костей: саркома Юинга. Она живет с этим диагнозом 15 лет – с тех пор, как обнаружила на правом бедре маленькую, безобидную с виду шишечку. Болезнь то отступает, то возвращается вновь, но Никки не отчаивается – а смысл? Она обожает путешествовать, лазить по горам и не намерена позволить какой-то болезни помешать ей.

Издалека может показаться, что Никки занимается на горных склонах скандинавской ходьбой. Но в руках у нее не палочки, а обычные больничные костыли, без них она уже давно ходить не может. Молодая женщина перенесла две операции по замене тазобедренного сустава, бесчисленное количество курсов химиотерапии (благодаря им и жива).

А еще на ее счету – скалы Слив-Лиг, одни из самых высоких в Европе (598 м). Скалы эти практически неприступны, но не для мисс Брэдли. И гора Эрригал, самая высокая на северо-западе Ирландии. Ее Никки штурмовала в первый снег на новый год, забираясь с северной стороны, которая предназначается для «серьезных спортсменов». И ледник Соульхеймажкютль, у подножия вулкана Катла в Исландии, с ледяной пещерой 15-метровой глубины.

«Весь вес моего тела сосредоточился в больной ноге, – вспоминает Никки о том спуске. – Это было ужасно, но вид стоил того. Подобные вещи стоит испытать хотя бы раз в жизни, невзирая на боль!» Она надела альпинистские «кошки», а к костылям приклеила резиновые наконечники – и ничего. Похоже, эта женщина не боится ничего на свете.

Так было не всегда. Никки начала заниматься спортом, когда впала в отчаяние. Приключения помогают ей выжить – и психологически, и, как она считает, физически. Альпинистка говорит, что использует спорт для реабилитации после медицинских процедур. Она не только лазит по горам, но также ходит на каяке и занимается дюльфером (скоростной спуск по веревке с отвесных стен). Конечно, в дальних путешествиях ее всегда сопровождает опытный гид, а также группа поддержки.

Но Никки Брэдли и сама поддерживает других. В 2013 году она основала организацию Fighting Fit for Ewings, название которой можно перевести на русский как «Ударим спортом по Юингу».

Доктор, открывший в 1921 году эту страшную болезнь, тут, конечно, ни при чем: просто к слову пришелся. Никки хочет доказать, что на свете нет ничего невозможного, что мечты исполняются у всех – и больных и здоровых. Надо просто ставить цель и идти к ее достижению, шаг за шагом, пусть и на костылях.

Очень скоро ей станет совсем трудно делать это. Врачи грозят Никки ампутацией, кость бедра отмерла. Она еще не успела привыкнуть к этой мысли и не может пока себе представить, как будет жить без ноги, но в интервью местному телевидению сказала: «Что бы ни было, останавливаться я не намерена. Я все равно буду делать то, что хочу и люблю».

Источник: dailymail.co.uk

Ванесса Лейнерт: три часа перевязок и… на работу

Их называют «дети-бабочки». С буллезным эпидермолизом, когда кожа становится хрупкой до предела и лопается от малейшего прикосновения, долго, увы, не живут. Родителям Ванессы Лейнерт из Лос-Анджелеса доктора тоже объявили: девочка умрет в раннем детстве. Три года – это максимум.

Но Ванессе уже 30, умирать она пока не собирается. Окончила университет, работает фотографом, собирается замуж и, как может, наслаждается жизнью. Да, ей сказали, что наступит черный день, когда она сядет, наконец, в инвалидную коляску и не сможет передвигаться иначе, но пока он не пришел, Ванесса… танцует.

Между тем, ее кожа лопается даже при обычной ходьбе. «Я знаю, что все люди с этой болезнью рано или поздно теряют способность ходить, – говорит она спокойно. – Но я до последнего буду отодвигать этот момент и делать все, чтобы не пожалеть потом об упущенном времени. Мне кажется, если продолжать двигаться, не останавливаясь, то можно обмануть болезнь. Я словно толкаю свою жизнь все дальше и дальше».

Ванессе не привыкать к тому, что люди таращатся на нее или, наоборот, отводят глаза. Она прошла через школу, с ее детской жестокостью, насмешками и даже издевательствами: «После этого ничего не страшно. Я с детства знаю, что люди далеко не всегда бывают добрыми».

С пяти лет она не могла глотать пищу. Жила с гастростомой, вкуса обычной еды и не помнила. А после 19-го дня рождения вдруг случилось чудо: Ванесса снова смогла есть!

Каждое утро начинается с перевязок. Надо промыть все раны – старые и новые, поменять бинты (их целые километры!) На это у Ванессы уходит три часа. И в путь, на работу!

Стать фотографом она мечтала с детства. Настоящим – не тем, что постит «фоточки в инстаграмике», а тем, что делает настоящие шедевры, на старой доброй пленке, сам проявляет, сам печатает. Об этом, конечно, никто и слышать не хотел. Как она будет таскать тяжелую фотокамеру? Как работать с химией – проявителями, закрепителями?

«Я нашла способы», – улыбается Ванесса. «Я использую разные инструменты», – отвечает уклончиво.

И, конечно, никто не верил, что у этой девушки могут быть кавалеры – и уж тем более женихи. Она знакома с Майклом (он тоже фотограф) уже пять лет, они обожают ходить вместе на танцы. «Когда начинает играть музыка – и чем громче, тем лучше – я забываю о боли, лучшего лекарства для меня не существует». Они с Майклом мечтают о детях, но, скорее всего, родить сама Ванесса не сможет. «А что плохого в приемном ребенке?» – говорит она.

Источник: dailymail.co.uk

Малебого Малефхе: против насилия в инвалидной коляске

В 2009 году Малебого Малефхе хотели застрелить. Бойфренд выпустил в нее восемь путь. Она выжила – чудом, но на всю жизнь осталась прикованной к инвалидной коляске. И эту жизнь Малефхе решила посвятить борьбе за то, чтобы подобное ни с кем больше не происходило.

Когда люди узнают о случившемся с ней, они все задают один и тот же глупый вопрос: «За что?» А ведь в Ботсване подобные убийства – дело обычное. Их почему-то называют «убийством по любви». В том самом 2009-м так были убиты 82 женщины. Достаточно малейшего пустяка, чтобы мужчина вышел из себя и убил жену. Некоторые, придя в себя, в ужасе от содеянного кончают с собой. В 2009 году их было семеро – включая бойфренда Малефхе, который даже не понял, что девушка осталась жива.

37-летняя Малефхе считает, что виной всему калым, который мужчины платят за невесту. «После этого они начинают считать нас своей собственностью, и малейшее неповиновение вызывает у них ужас – да-да. Никто не ждет от женщины, что она заговорит, да мы и молчим. Но, услышав наш голос, мужчины начинают защищаться».

Соотечественницы Малефхе привыкли жить в кошмаре, большинству из них в голову не приходит как-то противостоять этому. И она, в своей инвалидной коляске, ездит по стране, выступает с лекциями, убеждая женщин не терпеть, не считать, что они в чем-то виноваты, если муж бьет их смертным боем, и никогда не задавать себе этого вопроса: «За что?» Подобного просто не должно быть.

Она получила очень серьезную травму позвоночника, ей пришлось заново учиться пользоваться своим телом, заново учиться жить. «Я обнаружила, что провалилась в яму, у которой нет дна, – вспоминает Малефхе о тех страшных днях. – Лишь поддержка друзей и родных помогла мне выбраться оттуда».

Сначала на нее нахлынула невероятная жалость к себе. Малефхе и сегодня может прослезиться, вспоминая первые месяцы после трагедии. Но сегодня ни капельки не жалеет себя – и это больше всего поражает людей, которые с ней общаются. «Я просто стала другой, – говорит она, – и нечего вспоминать о прошлом».

А тогда она постоянно прокручивала в голове всю свою жизнь, пыталась понять, что она сделала не так. И когда, наконец, уяснила, что за ней нет никакой вины, вдруг пришло озарение. Ведь ее история может стать поучительной для других! Кто-то должен, наконец, набраться смелости и рассказать о происходящем – чтобы не было новых жертв. Она знала, что сделала не так: «Я закрывала глаза на тревожные признаки, которые должны были предупредить меня. Делала вид, что не слышу этих сигналов тревоги, не вижу развешанных красных флажков. А надо было – бежать, бежать без оглядки».

Сегодня Малефхе учит других женщин на своем опыте быть внимательными и решительными, не бояться обращаться в полицию. «Уходите, пока есть шанс, другого может не быть. Не смотрите на меня, мне повезло, я жива и в своем уме. А сколько из нас мертвы, сколько лежат в психиатрических больницах после всех издевательств, через которые им пришлось пройти?»

Когда-то она профессионально играла в баскетбол, выступала за сборную страны – и сегодня ее усилия направлены также и на борьбу за права женщин в спорте, особенно женщин с инвалидностью. Она участвует в Паралимпиаде, но играть ей приходится в мужской команде: женщины с инвалидностью не слишком охотно пока занимаются спортом. Но Малефхе делает все, чтобы их убедить: «Ведь столько из них обладает огромным потенциалом, надо только растормошить этих девчонок!»

Еще она ведет группу самопомощи для юных жительниц небольших деревень. Встречаются раз в месяц, и Малефхе учит их ценить жизнь, говорит, насколько дорог каждый ее день и час, что нельзя тратить их и себя попусту. «Я прошу их заглянуть внутрь себя и задать себе вопрос: «Чего я хочу?» Большинство из них никогда этого не делало, они просто плывут по течению. Моя задача – заставить их почувствовать собственную ценность и уникальность, поверить в себя. Если они научатся этому, то и насилия в мире станет меньше, я верю».

Источник: npr.org