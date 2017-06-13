33 человека остаются в больницах после ДТП в Забайкалье

13 июня. ПРАВМИР. 33 человека остаются в больницах после крупного ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае.

«На стационарном лечении остаются 33 человека, двоим пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Два человека были выписаны из больницы в течение суток.

Автобус с паломниками перевернулся в воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». Автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу, 35 из них получили ранения, 14 человек погибли, двое отказались от госпитализации.

К ликвидации последствий ДТП было привлечено более 130 человек.