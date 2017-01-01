О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества

|
Осталась одна неделя до Рождества, и начинается она празднованием Нового года – гости, шум, веселье, подарки, где уж тут подготовиться к празднику?! И всё же перед Рождеством необходимо остановиться, вырваться из потока праздничной суеты, которая поглощает наши силы и отнимает время, чтобы успеть исполнить хотя бы часть из того, что мы планировали сделать в течение поста. Список дел, которые нужно завершить, может быть, например, таким:
7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества
Фото: patriarchia.ru

1. Усилить молитву

Конечно, новогодние праздники мало располагают к тишине и молитве, но Рождественский пост продолжается, а последнюю неделю стоит провести особенно ответственно. Если раньше не получалось, начать полностью читать утреннее и вечернее молитвенное правило, подготовиться к исповеди и причастию на Рождество.

2. Побывать на службе Рождественского сочельника – 6 января

Сосредоточенное настроение поста постепенно уступает место радости и ликованию, канон утрени весь наполнен благодарностью ко Христу, Который «в малый внити тщится вертеп»: «Радуйся, вся земле, се Христос приближается, в Вифлееме раждаяйся».

Особое внимание в течение службы обращается на земные обстоятельства Рождества: на время и место, в которые оно должно совершиться, и на его участников. А по окончании литургии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится свеча и священники впервые поют тропарь Рождеству Христову.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

3. Уделить время благотворительности

Новогодние и рождественские дни – особое время, мы славим Христа и делимся этой радостью с другими. Можно поучаствовать в благотворительных ярмарках и базарах, можно собрать, передать или отвезти самому подарки для детей-сирот, пожилых и одиноких людей в больницах, бездомных, детей-инвалидов, а также многодетных и неполных семей.

Если времени совсем мало, можно зайти на сайт благотворительных организаций и внести пожертвование. Также можно сдать кровь – в новогодние дни с донорской кровью особенно трудно.

4. Освободить время для праздника

Убраться, украсить дом, доделать неотложные и давно забытые дела, чтобы освободить время перед самым Рождеством и Рождественским сочельником. 6 января особенно украсьте комнату, в которой вы будете праздновать Рождество, вернувшись со службы. Постелите красивую скатерть, накройте стол, поставьте свечи, повесьте гирлянды, поставьте в вазу ветки ели или сосны, если у вас нет живой елки.

5. Попросить прощения и примириться с теми, кого обидел давно или недавно

6. Прийти в храм и помочь украсить его к празднику

7. Приготовиться к празднику вместе с детьми

Сияние огней на елке, подарки, спектакли, концерты – всё это создает особое настроение и делает Рождество любимейшим праздником детей. А самое главное, что и взрослые, ожидая праздник и создавая его для детей, сами радуются, как дети. Итак, что надо успеть сделать с детьми:

Ставим и наряжаем елку. Конечно, трудно представить Рождественские и новогодние праздники без елки, лесной красавицы. Можно поставить искусственную, можно купить живую – тут каждый решает сам, но главное, наряжайте елку всей семьей, а вечером, перед сном, зажигайте огоньки.

У нас в семье есть такая игра с маленькими детьми – найди игрушку на елке. Ведущий загадывает, например: «Найдите мне домик», а дети ищут, осматривая елку. Особенно весело, если таких домиков на елке несколько.

Еще можно в одну из ночей, например новогоднюю, лечь спать под елкой, прямо на полу. Светящиеся игрушки, запах хвои, шуршание мишуры – сказка не замедлит прийти.

Делаем Вифлеемскую звезду. Всё, что горит, светится, переливается – особенно нравится детям. Рождественскую звезду можно сделать из бумаги, а потом «зажечь» ее, осветив лампой или гирляндой. Под такой звездой и надо читать историю о пришествии на землю Спасителя.

Мастерим игрушки на елку (из соленого теста, ваты, бумаги, дерева, ткани), бусы, рождественский календарь, подарки своими руками.

Делаем вертепВертеп может быть статичным – модель пещеры, с родившимся Христом. Такой вертеп можно сделать самим из бумаги, пластилина, запекаемого пластика, шерсти и т. д., а можно купить готовый.

И вертеп может быть динамичным – театральным представлением, в котором показываются события, произошедшие на земле во время Рождества Христова.

Печем пряничный домик. Процесс изготовления пряничного домика однотипен, и в интернете можно найти пошаговые инструкции его изготовления с фотографиями. Тесто, как правило, такое же, как для имбирного печенья. Хороший рецепт дает Варвара Волкова.

Разучиваем колядки, стихи, песни. Разучить с детьми, а затем исполнить колядку – отличный способ поздравить с Рождеством родных, соседей, знакомых, а также тех, кто не смог прийти в храм – больных, стариков, одиноких. Тексты можно сочинить самим, устроив конкурс.

Теги:
, , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Знаем ли мы, что такое праздник? (+аудио)
Знаем ли мы, что такое праздник? (+аудио)
Протопресвитер Александр Шмеман

Из праздников исчезло главное - какое-то прикосновение радости к нашей душе

Рождественский пост: перекрыть кран скорби
Рождественский пост: перекрыть кран скорби
Протоиерей Игорь Прекуп

Вяла жизнь, живем кое-как, переваливаемся с ноги на ногу

Рождественские поделки: 7 вертепов своими руками
Рождественские поделки: 7 вертепов своими руками
Мария Хорькова

Сделайте вертеп своими руками!

Благотворительный фонд
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Неограниченный сбор
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
7% собрано / 1190940 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Молитва в новогоднюю ночь: список храмов
Мария Строганова

Ночные службы двух столиц

"
Доктор Рон Сабар: Я знаю, что такое «хорошая смерть»
Мария Строганова

Что обязан спросить врач у смертельно больного человека

"
«Молодой Папа» – сериал о силе личности
Мария Строганова

Мир останавливается, чтобы говорить о любви

Все статьи автора
Статьи Дня
«С Новым годом, с новым счастьем!» – какой смысл в наших приветствиях?
Святитель Феофан Затворник

Святитель Феофан Затворник – о том, где нам искать это новое счастье

Русский Новый год и древнеримские Сатурналии
Ольга Шульчева-Джарман

Люди – из плоти и крови, они просты и слабы, и хотят…

Не жалей о том, что прошло
Архимандрит Савва (Мажуко)

Во все глаза смотри на то, что есть, отпуская то, что было

самое читаемое

Праздник, которого нет16,970

Регент Ульяна Меньшикова: Я могу научить петь даже подоконник8,656

Не жалей о том, что прошло7,004

Встреча Нового года: 10 правил6,796

7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества5,458

Грипп: как лечиться и можно ли не заболеть?3,810

Археологи нашли новые свитки Мертвого моря на неизвестном языке3,451

Герои года: 118 реальных историй спасения2,878

«С Новым годом, с новым счастьем!» – какой смысл в наших приветствиях?2,843

Растет число детей, изъятых из приемных семей из-за жестокого обращения2,625

лучшие авторы

Новостная служба30,426

Священник Сергий Круглов16,970

Редакция портала "Православие и мир"9,772

Валерия Потапова8,656

Архимандрит Савва (Мажуко)7,003

Мария Строганова5,458

Антон Родионов3,810

Святитель Феофан Затворник2,843

Владимир Липилин2,467

Валерия Михайлова2,418

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта