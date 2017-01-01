7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества

Осталась одна неделя до Рождества, и начинается она празднованием Нового года – гости, шум, веселье, подарки, где уж тут подготовиться к празднику?! И всё же перед Рождеством необходимо остановиться, вырваться из потока праздничной суеты, которая поглощает наши силы и отнимает время, чтобы успеть исполнить хотя бы часть из того, что мы планировали сделать в течение поста. Список дел, которые нужно завершить, может быть, например, таким:

1. Усилить молитву

Конечно, новогодние праздники мало располагают к тишине и молитве, но Рождественский пост продолжается, а последнюю неделю стоит провести особенно ответственно. Если раньше не получалось, начать полностью читать утреннее и вечернее молитвенное правило, подготовиться к исповеди и причастию на Рождество.

2. Побывать на службе Рождественского сочельника – 6 января

Сосредоточенное настроение поста постепенно уступает место радости и ликованию, канон утрени весь наполнен благодарностью ко Христу, Который «в малый внити тщится вертеп»: «Радуйся, вся земле, се Христос приближается, в Вифлееме раждаяйся».

Особое внимание в течение службы обращается на земные обстоятельства Рождества: на время и место, в которые оно должно совершиться, и на его участников. А по окончании литургии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится свеча и священники впервые поют тропарь Рождеству Христову.

3. Уделить время благотворительности

Новогодние и рождественские дни – особое время, мы славим Христа и делимся этой радостью с другими. Можно поучаствовать в благотворительных ярмарках и базарах, можно собрать, передать или отвезти самому подарки для детей-сирот, пожилых и одиноких людей в больницах, бездомных, детей-инвалидов, а также многодетных и неполных семей.

Если времени совсем мало, можно зайти на сайт благотворительных организаций и внести пожертвование. Также можно сдать кровь – в новогодние дни с донорской кровью особенно трудно.

4. Освободить время для праздника

Убраться, украсить дом, доделать неотложные и давно забытые дела, чтобы освободить время перед самым Рождеством и Рождественским сочельником. 6 января особенно украсьте комнату, в которой вы будете праздновать Рождество, вернувшись со службы. Постелите красивую скатерть, накройте стол, поставьте свечи, повесьте гирлянды, поставьте в вазу ветки ели или сосны, если у вас нет живой елки.

5. Попросить прощения и примириться с теми, кого обидел давно или недавно

6. Прийти в храм и помочь украсить его к празднику

7. Приготовиться к празднику вместе с детьми

Сияние огней на елке, подарки, спектакли, концерты – всё это создает особое настроение и делает Рождество любимейшим праздником детей. А самое главное, что и взрослые, ожидая праздник и создавая его для детей, сами радуются, как дети. Итак, что надо успеть сделать с детьми:

Ставим и наряжаем елку. Конечно, трудно представить Рождественские и новогодние праздники без елки, лесной красавицы. Можно поставить искусственную, можно купить живую – тут каждый решает сам, но главное, наряжайте елку всей семьей, а вечером, перед сном, зажигайте огоньки.

У нас в семье есть такая игра с маленькими детьми – найди игрушку на елке. Ведущий загадывает, например: «Найдите мне домик», а дети ищут, осматривая елку. Особенно весело, если таких домиков на елке несколько.

Еще можно в одну из ночей, например новогоднюю, лечь спать под елкой, прямо на полу. Светящиеся игрушки, запах хвои, шуршание мишуры – сказка не замедлит прийти.

Делаем Вифлеемскую звезду. Всё, что горит, светится, переливается – особенно нравится детям. Рождественскую звезду можно сделать из бумаги, а потом «зажечь» ее, осветив лампой или гирляндой. Под такой звездой и надо читать историю о пришествии на землю Спасителя.

Мастерим игрушки на елку (из соленого теста, ваты, бумаги, дерева, ткани), бусы, рождественский календарь, подарки своими руками.

Делаем вертеп. Вертеп может быть статичным – модель пещеры, с родившимся Христом. Такой вертеп можно сделать самим из бумаги, пластилина, запекаемого пластика, шерсти и т. д., а можно купить готовый.

И вертеп может быть динамичным – театральным представлением, в котором показываются события, произошедшие на земле во время Рождества Христова.

Печем пряничный домик. Процесс изготовления пряничного домика однотипен, и в интернете можно найти пошаговые инструкции его изготовления с фотографиями. Тесто, как правило, такое же, как для имбирного печенья. Хороший рецепт дает Варвара Волкова.

Разучиваем колядки, стихи, песни. Разучить с детьми, а затем исполнить колядку – отличный способ поздравить с Рождеством родных, соседей, знакомых, а также тех, кто не смог прийти в храм – больных, стариков, одиноких. Тексты можно сочинить самим, устроив конкурс.