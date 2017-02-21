Адвокат: Георгия Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства референта Патриарха Грузии Илии II

21 февраля. ПРАВМИР. Задержанного высокопоставленного представителя патриархии Грузии Георгия Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства Шорены Тетруашвили, секретаря-референта католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго.

«Никакая опасность патриарху не угрожала. По словам отца Георгия, на данном этапе в обвинительном заключении указана секретарь-референт», – цитирует адвоката РИА Новости.

Адвокаты и обвиняемый ранее подписали с прокуратурой соглашение о неразглашении и, следовательно, не могут говорить о деталях дела и озвучивать свою позицию. Защита добивается, что бы прокуратура аннулировала данное соглашение.

Патриарху Грузии 13 февраля провели операцию в Берлине в связи с воспалением желчного пузыря. В тот же день главная прокуратура Грузии сообщила, что 10 февраля в Тбилисском аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии Мамаладзе по обвинению в подготовке убийства.

Изначально главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил, что речь идет о попытке убийства священнослужителя высокой иерархии, позже в прокуратуре исключили версию покушения на патриарха Грузии, отметив, что в интересах следствия не могут уточнить, чье убийство готовил Мамаладзе.

Патриарх Грузии уже вернулся из Берлина. Он отметил, что произошедшие во время его отсутствия на родине события, «вызывают сожаление». Он пообещал изучить вместе с властями данный вопрос и выразил уверенность, что «все закончится мирно и хорошо».

Тетруашвили возглавляла службу по управлению имуществом патриархии до Мамаладзе. Мамаладзе, заняв новую должность, обнаружил в патриархии ряд коррупционных схем, противостояние внутри патриархии стало для всех явным.