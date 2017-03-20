Арбитраж отозвал лицензию Европейского университета в Петербурге

20 марта. ПРАВМИР. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отозвал лицензию у Европейского университета, сообщается на сайте вуза.

Таким образом, суд удовлетворил иск Рособрнадзора, представители которого просили отозвать лицензию вуза на образовательную деятельность.

«Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Т. М. Ресовская приняла решение об аннулировании лицензии ЕУСПб. Университет намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции. Решение вступит в силу только после рассмотрения апелляции», – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Ранее комитет имущественный отношений Петербурга в одностороннем порядке отказался от исполнения договора аренды с вузом.

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году при поддержке мэра города Анатолия Собчака. В попечительский совет ЕУ входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.