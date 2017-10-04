Археологи нашли в Израиле следы города эпохи Первого Храма

4 октября. ПРАВМИР. Археологи нашли на территории тренировочной базы израильских войск следы города эпохи Первого Храма, считавшегося навсегда утерянным после землетрясения.

Раскопки проводились рядом с городом Бейт-Эль в Самарии. Ученые выяснили, что изначально жителями поселения были всего несколько десятков человек. В период персидского господства в Палестине и эпоху Хасмонеев (II-I века до нашей эры) населенный пункт разросся до города.

«Это удивительное открытие! Мы нашли ключи от дверей жилых домов, инструменты, которые использовались евреями, и строения, относящиеся к тому периоду (Первого Храма)», — сообщил Евгений Ахаронович, археолог администрации Бейт-Эля, его цитирует РИА Новости.

Ученые выяснили, что в период господства римлян город долгое время оставался заброшенным. Однако уже в византийский период он стал заселяться христианскими монахами, которые построили здесь монастырь. Археологи раскопали церковь, монашескую трапезную и очень хорошо сохранившуюся баню.

Византийское поселение продолжало существовать вплоть до вторжения мусульман в VII веке. Город буквально ушел под землю в результате землетрясения 748 года и с тех пор считался навсегда утерянным.