Архимандрит Андрей (Конанос): Молитва – не для тех, кто постоянно жалуется

«Я церковная, но никак не меняюсь»
Удается ли нам стяжать внутреннее спокойствие благодаря молитве? Ответ на это дадут наши близкие. Здесь, в зале, мы все хорошие – красуемся, словно на витрине магазина. И только когда нам наступают на больную мозоль, становится очевидным, изменила ли нас молитва. Вот где самая большая трудность. Кому-то из нас сорок пять лет, кому-то – пятьдесят, кому-то – семьдесят. Все мы выросли в Церкви, но, глядя на нас, хочется спросить: и когда же произойдут эти чудесные изменения? После смерти?
Как сказала мне одна старушка: «Я церковная, но никак не меняюсь. Какой была, такой и осталась. Все время раздражаюсь». Я спросил ее: «Почему? Разве ты не причащаешься?» – «Причащаюсь». – «Молишься?» – «Да». В чем же дело? Когда человек изменится? Что-то тут не так. Вот почему молитва плодотворна именно тогда, когда мы видим перемены в своей душе, своем характере и поведении.
Нужно молиться тогда, когда у тебя все хорошо
В доме, где я сейчас остановился, соседнюю квартиру занимает молодой человек. Он оборудовал у себя настоящую музыкальную студию, установил колонки размером с холодильник и ежедневно включает на всю мощность музыку, которая играет по нескольку часов так, что у меня стол трясется. Сначала я страшно возмутился, но затем подумал: «Ничего. Ты же христианин! Помолись!» Я помолился, но спокойствие так и не пришло.
И тогда я вдруг вспомнил слова одной женщины, у которой была похожая ситуация с сыном – кстати, моим тогдашним приятелем. Я спросил ее, почему она не молится в такие моменты, и услышал в ответ: «Это очень трудно. Когда сильно нервничаешь, молиться невозможно». В чем же дело?
Секрет прост: нужно молиться тогда, когда у тебя все хорошо. Потому что когда «прижмет», будет не до молитвы: в этот момент мы располагаем только резервами – тем, что удалось накопить предварительно.
В минуту искушения очень трудно противостоять урагану, который вот-вот унесет тебя вихрем скандалов и ссор. Поэтому старайтесь молиться тогда, когда есть такая возможность, со словами: «Господи, прошу Тебя благословить меня сейчас, когда все хорошо. А придет искушение – помоги сдержаться, проконтролировать ситуацию. Сделай так, чтобы в трудную минуту, когда обычно я не в состоянии справиться с гневом, страхом, сомнениями, неверием и нервами, мое поведение было хоть немного другим».
«Когда я говорил “помилуй меня!”, то молился и о тебе»
Вспоминаю поучительную историю от старца Порфирия. Как-то у его кельи одна девушка увидала молодого человека. Войдя к старцу, она спросила его:
– Отче, вы знаете того молодого человека, который стоит за дверью?
– Да, он исповедуется у меня.
– Пожалуйста, скажите ему обо мне! Я хочу с ним познакомиться. Мне он так понравился – по-моему, он очень хороший. Хочу выйти за него замуж.
Старец ответил:
– Да, он и правда очень хороший, но я не стану ничего ему говорить. И ты не говори. Мы с тобой будем молиться вместе в течение недели каждый вечер в десять часов. Через неделю этот молодой человек снова придет ко мне, и тогда посмотрим.
– А как мы будем молиться, отче?
– Сейчас я помолюсь о тебе, о себе и об этом юноше, а ты потом молись так же.
– Хорошо.
И старец сказал, обратившись к Богу: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!»
«Так, – подумала девушка, – сейчас он и обо мне помолится».
Но старец повторил:
– Господи Иисусе Христе, помилуй меня!
Тогда девушка сказала ему:
– Отче, меня зовут Мария!
Ей хотелось, чтобы старец помянул ее в своей молитве. Но он ответил:
– Тихо! – и повторил прежние слова: – Господи Иисусе Христе, помилуй меня.
Девушка не выдержала и сказала:
– Отче, но вы не помолились обо всех нас!
– Дитя мое, – сказал старец. – Я помолился обо всех. Знаешь, что произошло, когда я повторял эти слова? Я ощутил, что вы оба – и ты, и этот юноша – в моем сердце. Что вы – мои, мои дети во Христе. И когда я говорил «помилуй меня!», то молился и о тебе, потому что в этот момент мы с тобой были одним целым. Как и с этим юношей. Вот и молись так каждый вечер, по десять минут.
Девушка так и сделала.
Через неделю к старцу пришел тот самый юноша и сказал:
– Отче, хочу поделиться с вами. В прошлый раз, когда я был у вас, я увидел у вашей кельи одну девушку. Она мне понравилась. Но самое удивительное – в течение этой недели каждый вечер, примерно в десять часов, мое сердце начинало как-то странно биться, и я вспоминал ту девушку.
Тогда старец спросил юношу:
– Ну и как тебе девушка? Понравилась?
– Да, отче. Я хочу с ней познакомиться.
– Хорошо. Она скоро придет сюда, вот и поговорите.
Молитва дает нам силы жить, не кончая жизнь самоубийством
Плодотворную молитву может принести сильная душа, которая надеется, ждет и горячо желает. Так и происходят чудеса. Мы получаем то, что хотим, – если хотим очень сильно. Взять, например, женщин, которым нелегко со своими мужьями. Им трудно, но это значит, что в свое время они сами хотели этих трудностей – где-то в глубине души. Им самим хотелось, чтобы все было непросто. Иначе в самом начале они бы разглядели проблему и дистанцировались от нее. Но этого не произошло. Почему? Потому.
И хватит жаловаться на мужа. Говоришь одно – а душа чувствует другое. И каждая душа имеет в результате то, что хочет. Это закон. Ты говоришь: «Я не люблю его». Да если бы ты действительно его не любила, неужели за столько лет не нашелся бы выход из ситуации? Ты бы просто ушла от него, нашла бы себе другого. А раз вы по-прежнему вместе, значит, по какой-то причине тебе нужен именно он. Вот он у тебя и есть. Иначе Бог просто не дал бы его тебе. Но Он дал, и теперь это – твой урок, который ты и хотела выучить. Вот почему нужно внимательно искать, смотреть сердцем, приглядываться – что нравится, а что нет. И менять то, что не нравится. Не стараться изменить людей, которые рядом, а менять среду: дом, работу, окружение. В общем, делать что-то со своей жизнью.
А то, бывает, спрашиваю человека: «Ну, как дела?» А он в ответ: «Мне не нравится моя жизнь!» – «Что же именно?» – «Не нравится, как я выгляжу». Тебе не нравится твое лицо? Вес? Характер? Настроение? Тогда измени их. Измени себя в лучшую сторону! Все можно изменить. Просто мы устаем, унываем, пытаясь примириться с ситуацией, и ничего не делаем. А ведь все можно изменить в этой жизни! Не нравится, как ведет с тобой себя муж? Сядьте и поговорите. Скажи ему: «Так больше нельзя, нужно что-то делать. Мне очень тяжело, мы с тобой будто чужие. Давай подумаем, как изменить ситуацию». Меняйте.
В этом помогает молитва. Именно она дает нам силы жить, не кончая жизнь самоубийством.
Молитва – не для тех, кто постоянно жалуется, говоря при этом: «Но что же я могу тут поделать…»
Понимаешь, если в твоей жизни ничего не меняется, – значит, ты сам это принимаешь. Проще говоря, ты это «проглатываешь». Например, если у женщины парализовало мужа, она может просто «проглотить» ситуацию, сказав: «Господи, дай мне сил выдержать все это. Дай мне возможность стать лучше благодаря его болезни!» Но если есть какая-то перспектива и болезнь можно победить, нужно обязательно бороться, стремиться изменить ситуацию!
Молись, когда можешь!
У нескольких моих знакомых – дети с синдромом Дауна. Что делать родителям такого ребенка? Только научиться жить с ним, ведь это их дитя. Здесь очень помогает молитва – ты учишься принимать жизнь такой, какой тебе ее дает Бог. И при этом – менять то, что можно изменить.
Потому что очень жалко терять лучшие годы и умирать раньше времени.
Все мы заслуживаем счастья в этой жизни. Ни один человек не приходит в этот мир для того, чтобы мучить самого себя. Наша цель – не муки, а радость.
Поэтому давайте постараемся ощутить, что такое истинная молитва. И когда вы вернетесь домой из церкви, ваши домашние, глядя на вас, подумают: «Какую радость несет в себе моя мать, мой отец, брат или сестра! Какая благодать рядом с ними! Как хочется поскорее сесть за стол всем вместе!» После такой молитвы люди сами будут тянуться к вам. Значит, молитва была настоящей. Понимаете?
Я знаю людей, который встают на молитву посреди ночи. Одна моя знакомая старушка молилась каждую ночь с трех до пяти часов. Она молилась о больных, страждущих, путешествующих самолетом, о тех, кто сидит в тюрьме или живет там, где сейчас война. Эта женщина каждую ночь уделяла два часа молитве к Богу.
Конечно, здесь все по силам. Не можешь молиться ночью – молись, когда можешь: по дороге на работу, за рулем – везде. А повод для молитвы найдется всегда. Как сказал мне один монах на Афоне: «Молитва – самое трудное на свете. Но если научиться молитве, она превращается в самый лучший отдых. После нее – как после прохладного душа в жару, так свежо и так хорошо!»
Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»