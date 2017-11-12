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Архимандрит Андрей (Конанос): Муж продолжал изменять, а жена скрывала его грех

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Одна женщина узнала, что муж ей изменяет. По Евангелию она имела полное право развестись с ним. Архимандрит Андрей (Конанос) рассказывает, чем все закончилось и что приобрели оба супруга в результате.
Архимандрит Андрей (Конанос): Муж продолжал изменять, а жена скрывала его грех

Человек внезапно прыгает на огромную духовную высоту

Архимандрит Андрей (Конанос)

Именно тот, кто опьянен любовью ко Христу – преображен, изменен ею, – может изменить других людей. Такой человек находит подход к каждому, разбавляя крепкое вино своей строгости тем количеством воды, которое необходимо в конкретном случае. Иногда вообще нужна одна вода. И знаете, что в таком случае происходит? Чудо. Чудо в Кане Галилейской, когда вода была превращена Господом в вино.  То есть ты даешь человеку немного воды, а она в его устах превращается в вино. И как такое возможно? Вроде разговор был совсем несерьезный, простой, ты даже ничего толком не успел объяснить, а человек внезапно срывается с места, прыгает на огромную духовную высоту и становится настоящим христианином: начинает поститься, воздерживаться, подвизаться…

Неужели так бывает? Ведь ты почти ничего не успел ему сказать… «Важно не что ты мне сказал, – ответит тебе этот новоиспеченный христианин, – а что показал на собственном примере. Ты дал мне почувствовать благоухание Христа». Как поется в акафисте ко Пресвятой Богородице: «Радуйся, обоняние Христова благоухания» (икос 11). Помнишь эти слова? Когда другой человек ощущает благоухание Христа, исходящее от тебя, он также насыщается им и оно начинает пьянить его так же, как пьянит тебя. «Радуйся, яко носиши Носящаго вся» (икос 1). Радуйся, Богородице, ибо Ты держишь на руках Того, Кто держит весь мир, даруя нам вино Своей благодати.

Именно так меняются люди. Так преображается душа. Так человек становится лучше.

И какое счастье видеть, что наше вино, разбавленное водой, пьянит – несмотря ни на что! Расскажу вам один случай, как раз с таким результатом.

Если я могу развестись, это не значит, что я должна это сделать

Одна женщина узнала, что муж ей изменяет. По Евангелию она имела полное право развестись с ним – ведь он обманывал ее, несмотря на связывавшее их таинство брака, несмотря на то, что у них было несколько детей… Но эта женщина приняла иное решение. Она сказала себе: «Я разбавлю свое вино водой. Не вино нашей любви – туда добавлять воды я не буду, потому что по-прежнему люблю своего мужа, несмотря на его поступок. Теперь даже я люблю его еще больше – ведь грех сделал больной его душу, которая дорогá мне. Я разбавлю водой свое собственное вино. Какое вино? Не вино любви к мужу, а вино собственного «я». Я не буду подавать на развод, скандалить и судиться, чтобы хлопнуть дверью и уйти. Это «плохое» вино. Нет, лучше я разбавлю вино собственного упрямства, вспыльчивости, требовательности. Да, вся улица обсуждает нашу семью, кто-то даже считает меня виноватой, это обидно слушать – ну и ладно, пусть говорят, что хотят. А я сделаю вид, что по собственной глупости ничего не знаю и не замечаю».

И что же было дальше? Муж продолжал изменять ей и дошел до того, что начал приводить любовниц в дом. Но жена не только не разводилась с ним – она всячески скрывала его грех от детей, делая все возможное, чтобы они ничего не заметили. Она не говорила им: «Поглядите только на вашего отца! Вот он какой! Смотрите, не вырастите такими же!» Ничего подобного она не говорила, а как могла покрывала грех своего супруга.

Повторяю, эта женщина имела полное право развестись. Лично я бы точно не стал ей этого запрещать, потому что в случае прелюбодеяния развод разрешается. Но она повторяла: «Если я могу развестись, это не значит, что я должна это сделать. Не хочу с ним разводиться. Я прощаю его». – «Ты с ума сошла?» – говорили ей. – «Да», – отвечала она.

Неужели бывает такая любовь?

В какой-то момент их старший сын начал обо всем догадываться и однажды прямо спросил у нее: «А эта женщина, которая только что была у нас, она тоже твоя подруга? И вообще – сколько у тебя подруг? Они меняются каждый день!» – «Это моя коллега, мы работали вместе в Салониках, – солгала мать. – Вы ее не знаете». Да,  она лгала, хотя ложь считается грехом. Но Бог всё видит. И хотя эта женщина «разбавила» крепкое вино водой, ее сердце всё равно было опьянено любовью к мужу. И Господь ощутил со Своего Небесного престола благоухание этого вина.

Однажды ее муж ехал на машине со своей очередной любовницей, и они попали в аварию. Оба выжили, но мужчина стал инвалидом. Любовница тут же бросила его: ведь всё, что она могла от него получить – деньги, комфорт, страсть – она уже получила, а инвалид с обезображенным лицом ей не был нужен. Разумеется, остальные женщины, с которыми он когда-то развлекался, также не вспомнили о нем. И лишь жена – которую все давно считали сумасшедшей – не бросила его, а стала за ним ухаживать. Когда он пришел в себя, то со стыдом целовал ей руки, повторяя:

– Я причинил тебе столько горя! Как я только жив остался после всего того, что натворил! Накажи меня Бог!

А жена сказала ему в ответ:

– Бог не наказывает. Бог любит.

– Но почему ты пришла ко мне?

– Я буду ухаживать за тобой. Ведь больше у тебя никого не осталось.

– Я только сейчас всё понял! Я понял всё, что ты мне говорила и всё, о чем не говорила. Ты столько лет терпела меня! Как у тебя это получалось? Как тебе удалось выдержать? И ни одного резкого, грубого слова в мой адрес, никаких жалоб родным!.. Ты ведь могла рассказать обо всем своим братьям, могла очернить меня перед всеми… Неужели бывает такая любовь, такое снисхождение? Я так хочу снова быть с тобой, жить вместе до конца моих дней – если, конечно, ты примешь меня обратно! Прошу тебя, приведи ко мне священника, которому ты исповедуешься – я хочу тоже поисповедаться у него и покаяться во всем! Ведь самый страшный мой грех – это то зло, что я причинил тебе.

И они снова стали жить вместе. Муж до конца своих дней остался парализованным, но был очень счастлив со своей женой. Его душа была спасена.

Очень много такого вина – вина любви Христовой – нужно выпить, для того чтобы выдержать все скорби, все испытания и при этом продолжать любить, прощать, ждать и надеяться на чудо. Удивительное здесь величие и красота. Эта женщина разбавила вино своего «я» водой. Она ждала, надеялась, и Господь вознаградил ее. Видишь? Вот какие чудеса могут происходить в Церкви – Божии чудеса. И твоя жизнь будет полна чудес.

Этот случай, который я только что рассказал, имел место на самом деле. Я взял его из «Слов» старца Паисия – кажется, из части на тему семейной жизни.

Попробуй и ты поискать себе для чтения что-нибудь полезное. Ищи – и найдешь. Главное – взять паузу, остановиться, посмотреть вокруг.

 

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