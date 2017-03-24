Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях

«И у меня есть право – иметь массу духовных проблем. Но возводить свои проблемы в церковный канон, придавать Церкви оттенок своей “веры” и распространять такую “веру” вокруг себя – это уже великий грех». Почему людям нравится бичевать себя и других и как принести друг другу утешение, размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Господь не устанавливал армейской дисциплины

Мне очень нравится, что Господь не устанавливал среди учеников армейской дисциплины. Он не давал им формальных указаний, как вести себя с Ним, не говорил: «Разговаривайте со Мной так-то и так-то! И прошу вас, никаких необдуманных слов!» Напротив, Он предоставлял ученикам возможность говорить то, что они действительно думали. Быть самими собой.

Ведь для Господа все святые апостолы были детьми – пока что неразумными. И конечно, иногда Он делал им замечания. Например, после того как ученики хотели призвать огонь с неба на самарянское селение, где им отказались предоставить ночлег (Лк. 9:53-54), Господь запретил им со словами: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9:55-56).

Таким образом Иисус дал понять ученикам, что они пока не знают Его Духа, Его смирения и любви. Но все это Он сказал им после того, как выслушал. Да, Господь сделал ученикам замечание – но только когда они сами открыто поделились с Ним своими мыслями. Вот что прекрасно! Иисус Христос, Бог Господь, не вызывал страха.

Почему люди так часто боятся Церкви?

Почему же сегодня люди так часто боятся Церкви? Почему и я, и ты вызываем в них этот страх? Почему те, кто уподобился здесь, на земле, смиренному Христу своим авторитетом, влиянием и властью, часто вызывают трепет и ужас? Ведь Сам Господь не вызывал никакого страха учеников, находившихся рядом с Ним. Помните, как в Галилее апостолы Филипп и Андрей в большой простоте говорили Христу о нехватке еды для всех присутствующих?

«Им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу… Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?» (Ин. 6:7-9). Смотрите, как просто и непринужденно они разговаривают со Христом. Или тогда, в Самарии: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» (Лк. 9:54).

Каждый из учеников будто говорил про себя: «Да, я такой. Пока что совсем неразумный. Но – неразумный о Господе. И, неразумный, разговариваю с моим Господом. И мой Господь любит меня таким, какой я есть».

Вот что такое настоящая Церковь. И такая Церковь мне нравится. И тебе, знаю, нравится такая Церковь. Поэтому я – твой духовник, а ты – мое чадо. Значит, если тебе нравится такая Церковь, ходи в нее. Что же это за церковь? Да рядом с твоим домом. Некоторые чада говорят мне: «Отче, я приду в храм, когда вы там будете служить». Но ведь не я – ваша цель. Как совершается Литургия в церкви рядом с твоим домом, точно так же она совершается и рядом с моим, где служу я. Не нужно ожидать каких-то чудесных изменений рядом с собой. Они произойдут внутри тебя.

Не источник страха, паники или угроз

Так ты научишься видеть Бога. Бога, Который хочет, чтобы ты сделал шаг к Нему – пусть маленький, пусть на одну ступеньку. Он даст тебе сил на остальные шаги, не беспокойся. Люби Его, Он не страшный. Господь – не источник страха, паники или угроз. Он – милосердие, смирение и любовь. Истина и снисхождение. Но Он строг. Ты поймешь все это сам. Это понимает и большинство тех, кто пришел к покаянию. «Как я мог жить в таком мраке? Моя жизнь теперь должна стать подвигом!» Обычно я спрашиваю при этом:

– Хорошо. Значит, теперь ты осознал, что раньше жил во мраке?

– Да, конечно! В ужасном мраке, в кромешной тьме… И теперь хочу подвизаться!

– Хорошо. Значит, сейчас я тебе не нужен. Почему? Потому что ты сам все понял и сказал. Ты признал, что твоя жизнь была сплошным мраком. Значит, произошло просветление.

Да, вот как это бывает. Когда Бог просветит тебя, ты сам увидишь, в каком мраке жил раньше. И, получив от Него это просветление, сам устремишься вперед, к подвигу, и подвиг будет тебе в радость. Ты будешь трудиться и бороться с огромным желанием, мечтая достичь еще большего. Как один человек недавно спросил меня:

– Когда ты снова будешь выступать, чтобы я мог прийти тебя послушать?

– Выступлений больше не будет, только вот эти передачи по радио, – сказал я.

– А где еще можно послушать твои беседы? Какую книгу мне прочитать?

– «Церковь Пирея» (радиостанция Пирейской митрополии. – Прим. перевод.) постоянно передает беседы.

– Да, я слушаю, часто слушаю…

Вот как это происходит. Когда душа начинает гореть и огонь не гаснет – это и есть ревность по Богу, Божественное вдохновение. Но чтобы оно появилось, нужно увидеть Бога именно таким. Увидеть, что Он – Бог любви, милосердия, смирения и снисхождения.

Души привлекает любовь. Вот в чем дело. Это не какой-то психологический прием, который используется, чтобы видимой добротой сначала расположить к себе человека, а затем уничтожить его. Сначала общаешься с ним мягко, ласково – но только для того, чтобы потом применить жесткий тон, подчинить себе. Это не то. Бог – всегда любовь, всегда снисхождение. И вначале, и после – всегда.

Вы почувствовали в сердце что-то новое

Сколько людей из тех, кто никогда раньше не постился, теперь соблюдают все посты, ходят в церковь, исповедуются! И многие из вас рассказывают, что смогли побороть в себе ту или иную страсть, победили тот или иной недостаток, исправились, взяли себя в руки. Вернулись в семью, сохранили брак, не развелись… Почему? Потому что в какой-то момент вы почувствовали в сердце что-то новое, светлое и прекрасное, изменившее всю вашу жизнь. И тогда вы сказали своей жене: «Давай опять будем вместе. Я снова хочу жить с тобой, любить тебя». Вы сказали так, хотя до этого думали совсем иначе. Но внезапно произошло просветление – как бывает, когда узнаешь истинного Бога.

Бог – один. Но люди создают множество Его идолов. И я тоже могу совершать такую ошибку – создавая «своего» бога и придавая ему тот вид, который меня устраивает.

Это может быть грозный, карающий бог, которым я всех запугиваю, или же наоборот – я говорю: «Бог позволяет всё. Ничего не случится, если вы начнете делать всё, что захотите. Не нужно смущаться! Куришь? Кури себе на здоровье! Бог ничего тебе не сделает. Живешь в блуде? Ничего страшного. Ведь Бог есть любовь».

Речь не о том, чтобы каждый из нас формировал таким образом «своего» бога.

Речь о том, чтобы найти Того Бога, Который является нам в Священном Писании – Господа нашего Иисуса Христа, ходившего по земле, святого, безгрешного и милостивого. Строгого – но рассудительного. Господь знал, когда сказать строго, а когда – «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7:47). Он сказал так о грешной женщине потому, что она явила великую любовь к Нему – любовь, которая покрывает всё. Эта женщина с болью и слезами покаялась, а Господь увидел ее душу.

Как это прекрасно!

Не возводить свои проблемы в церковный канон

Прекрасна такая Церковь. И так же следует жить дома, в такой же атмосфере – у себя в семье. Пусть ваши дети, смотря вам в глаза, видят в них прекрасного Бога. Ведь по нашему взгляду видно, в какого Бога мы веруем. В Того, Кто жил в Назарете и ходил по Галилее и Иерусалиму; в Бога доступного, благого и смиренного, привлекающего к Себе людей. Или же в «Бога», который соответствует твоим представлениям, в которого тебе удобно верить, потому что нравится бичевать себя и, следовательно, других.

Лучше не надо! Оставь бичевание для себя. А еще лучше – просто забудь и никогда не произноси это выражение – «бич Церкви». Потому что к Церкви этот бич не имеет никакого отношения. Он – только в твоих руках. Это ты строгий, а не Господь. Это твои взгляды, твои амбиции, твое поведение. И твое право так жить. И у меня есть право – иметь массу духовных проблем. Но возводить свои проблемы в церковный канон, придавать Церкви оттенок своей «веры» и распространять такую «веру» вокруг себя – это уже великий грех. Бог привел меня быть священником; тебя – быть отцом, матерью, или школьным учителем, преподавателем, богословом, или еще кем-то.

И Он сделал так для того, чтобы мы помогали другим людям. Верно? Чтобы мы своим поведением показывали Его Лик – Лик любящего и милосердного Господа. «Да, но ведь Господь еще и справедлив!» – скажет мне кто-нибудь. Да, справедлив.

Более того, Бог – Сама справедливость. И тебе Он не поручает выносить приговоры.

Потому что Церковь – это не суд, а лечебница, место, где люди получают прощение, утешение и поддержку. А знаете, что происходит с человеком, который чувствует поддержку и утешение? Он начинает плакать. Почему? Могу объяснить на одном примере.

Именно такие поступки трогают людей

Как-то на Афоне я направился в один монастырь. Долго поднимался в гору, у меня с собой было много вещей, я вспотел и устал. И когда наконец я достиг монастыря, то просто обливался пóтом. Меня встретил тамошний монах. Он подошел ко мне, пожал мою потную руку и крепко обнял. И в этот момент я почувствовал, что он совершенно не гнушается моего ужасного запаха, хотя потными были и руки, и шея. Это объятие сильно растрогало меня.

Да, именно такие поступки и трогают людей. Когда их принимают в объятия с любовью, от чистого сердца, а не мечут громы и молнии с криком и воплями. Так можно напугать, оттолкнуть, но не коснуться сердца. Более того: из-за тебя человек отдалится от Бога, потому что будет думать, что Бог – такой же, как ты. И получается, что ты наносишь душе другого человека огромный вред. Поэтому будем осторожны.

И ты – тот, кто так внимательно меня сейчас слушает, с готовностью кивая: «Да-да, всё так, продолжай, отче! Именно так со мной обходятся…» – ты тоже будь осторожен! Ведь я говорю все это не для того, чтобы обвинить или, наоборот, оправдать кого-то, или самому показаться добрым и хорошим. Просто, если ты слушаешь мои слова, то скажи про себя: «Вот как! Ну, а я должен стараться. Стараться быть строже по отношению к себе и перестать постоянно себя оправдывать. Да, Церковь любит меня и таким, но я буду стараться и не успокоюсь в своем любочестии».

Не злоупотреблять и не расслабляться

Господь говорит каждому из нас: «Дитя Мое, Я прощаю тебя. И буду прощать тебя и дальше – Я, заповедавший вам прощать друг друга до семижды семидесяти раз». – «Спасибо, Господи, – скажешь ты в ответ. – Ты даришь нам великое утешение и надежду. Но я не буду злоупотреблять Твоим обещанием и расслабляться. Напротив, я буду опираться на Твои слова с тем, чтобы было легче стремиться ввысь, являя любочестие и исправляясь».

Некоторые любят повторять: «Церковь разрешает три раза вступать в брак». Правильно, но это не значит, что нужно злоупотреблять такой возможностью!

Церковь разрешает три брака по человеческой слабости, когда люди не в состоянии сохранить свой предыдущий брак из-за страстей, эгоизма, злобы, ревности и прочих недостатков.

А когда человек опирается на это разрешение, то тем самым показывает свою ущербность, говоря как будто: «Я не воспользовался ни первой возможностью, чтобы пробудиться, ни второй. Но у меня есть третья!» А ведь цель – именно пробуждение и исправление. Для этого не нужен даже второй брак. Достаточно одного первого.

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»