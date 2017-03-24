Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях

Господь не устанавливал армейской дисциплины
Мне очень нравится, что Господь не устанавливал среди учеников армейской дисциплины. Он не давал им формальных указаний, как вести себя с Ним, не говорил: «Разговаривайте со Мной так-то и так-то! И прошу вас, никаких необдуманных слов!» Напротив, Он предоставлял ученикам возможность говорить то, что они действительно думали. Быть самими собой.
Ведь для Господа все святые апостолы были детьми – пока что неразумными. И конечно, иногда Он делал им замечания. Например, после того как ученики хотели призвать огонь с неба на самарянское селение, где им отказались предоставить ночлег (Лк. 9:53-54), Господь запретил им со словами: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9:55-56).
Таким образом Иисус дал понять ученикам, что они пока не знают Его Духа, Его смирения и любви. Но все это Он сказал им после того, как выслушал. Да, Господь сделал ученикам замечание – но только когда они сами открыто поделились с Ним своими мыслями. Вот что прекрасно! Иисус Христос, Бог Господь, не вызывал страха.
Почему люди так часто боятся Церкви?
Почему же сегодня люди так часто боятся Церкви? Почему и я, и ты вызываем в них этот страх? Почему те, кто уподобился здесь, на земле, смиренному Христу своим авторитетом, влиянием и властью, часто вызывают трепет и ужас? Ведь Сам Господь не вызывал никакого страха учеников, находившихся рядом с Ним. Помните, как в Галилее апостолы Филипп и Андрей в большой простоте говорили Христу о нехватке еды для всех присутствующих?
«Им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу… Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?» (Ин. 6:7-9). Смотрите, как просто и непринужденно они разговаривают со Христом. Или тогда, в Самарии: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» (Лк. 9:54).
Каждый из учеников будто говорил про себя: «Да, я такой. Пока что совсем неразумный. Но – неразумный о Господе. И, неразумный, разговариваю с моим Господом. И мой Господь любит меня таким, какой я есть».
Вот что такое настоящая Церковь. И такая Церковь мне нравится. И тебе, знаю, нравится такая Церковь. Поэтому я – твой духовник, а ты – мое чадо. Значит, если тебе нравится такая Церковь, ходи в нее. Что же это за церковь? Да рядом с твоим домом. Некоторые чада говорят мне: «Отче, я приду в храм, когда вы там будете служить». Но ведь не я – ваша цель. Как совершается Литургия в церкви рядом с твоим домом, точно так же она совершается и рядом с моим, где служу я. Не нужно ожидать каких-то чудесных изменений рядом с собой. Они произойдут внутри тебя.
Не источник страха, паники или угроз
Так ты научишься видеть Бога. Бога, Который хочет, чтобы ты сделал шаг к Нему – пусть маленький, пусть на одну ступеньку. Он даст тебе сил на остальные шаги, не беспокойся. Люби Его, Он не страшный. Господь – не источник страха, паники или угроз. Он – милосердие, смирение и любовь. Истина и снисхождение. Но Он строг. Ты поймешь все это сам. Это понимает и большинство тех, кто пришел к покаянию. «Как я мог жить в таком мраке? Моя жизнь теперь должна стать подвигом!» Обычно я спрашиваю при этом:
– Хорошо. Значит, теперь ты осознал, что раньше жил во мраке?
– Да, конечно! В ужасном мраке, в кромешной тьме… И теперь хочу подвизаться!
– Хорошо. Значит, сейчас я тебе не нужен. Почему? Потому что ты сам все понял и сказал. Ты признал, что твоя жизнь была сплошным мраком. Значит, произошло просветление.
Да, вот как это бывает. Когда Бог просветит тебя, ты сам увидишь, в каком мраке жил раньше. И, получив от Него это просветление, сам устремишься вперед, к подвигу, и подвиг будет тебе в радость. Ты будешь трудиться и бороться с огромным желанием, мечтая достичь еще большего. Как один человек недавно спросил меня:
– Когда ты снова будешь выступать, чтобы я мог прийти тебя послушать?
– Выступлений больше не будет, только вот эти передачи по радио, – сказал я.
– А где еще можно послушать твои беседы? Какую книгу мне прочитать?
– «Церковь Пирея» (радиостанция Пирейской митрополии. – Прим. перевод.) постоянно передает беседы.
– Да, я слушаю, часто слушаю…
Вот как это происходит. Когда душа начинает гореть и огонь не гаснет – это и есть ревность по Богу, Божественное вдохновение. Но чтобы оно появилось, нужно увидеть Бога именно таким. Увидеть, что Он – Бог любви, милосердия, смирения и снисхождения.
Души привлекает любовь. Вот в чем дело. Это не какой-то психологический прием, который используется, чтобы видимой добротой сначала расположить к себе человека, а затем уничтожить его. Сначала общаешься с ним мягко, ласково – но только для того, чтобы потом применить жесткий тон, подчинить себе. Это не то. Бог – всегда любовь, всегда снисхождение. И вначале, и после – всегда.
Вы почувствовали в сердце что-то новое
Сколько людей из тех, кто никогда раньше не постился, теперь соблюдают все посты, ходят в церковь, исповедуются! И многие из вас рассказывают, что смогли побороть в себе ту или иную страсть, победили тот или иной недостаток, исправились, взяли себя в руки. Вернулись в семью, сохранили брак, не развелись… Почему? Потому что в какой-то момент вы почувствовали в сердце что-то новое, светлое и прекрасное, изменившее всю вашу жизнь. И тогда вы сказали своей жене: «Давай опять будем вместе. Я снова хочу жить с тобой, любить тебя». Вы сказали так, хотя до этого думали совсем иначе. Но внезапно произошло просветление – как бывает, когда узнаешь истинного Бога.
Бог – один. Но люди создают множество Его идолов. И я тоже могу совершать такую ошибку – создавая «своего» бога и придавая ему тот вид, который меня устраивает.
Это может быть грозный, карающий бог, которым я всех запугиваю, или же наоборот – я говорю: «Бог позволяет всё. Ничего не случится, если вы начнете делать всё, что захотите. Не нужно смущаться! Куришь? Кури себе на здоровье! Бог ничего тебе не сделает. Живешь в блуде? Ничего страшного. Ведь Бог есть любовь».
Речь не о том, чтобы каждый из нас формировал таким образом «своего» бога.
Речь о том, чтобы найти Того Бога, Который является нам в Священном Писании – Господа нашего Иисуса Христа, ходившего по земле, святого, безгрешного и милостивого. Строгого – но рассудительного. Господь знал, когда сказать строго, а когда – «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7:47). Он сказал так о грешной женщине потому, что она явила великую любовь к Нему – любовь, которая покрывает всё. Эта женщина с болью и слезами покаялась, а Господь увидел ее душу.
Как это прекрасно!
Не возводить свои проблемы в церковный канон
Прекрасна такая Церковь. И так же следует жить дома, в такой же атмосфере – у себя в семье. Пусть ваши дети, смотря вам в глаза, видят в них прекрасного Бога. Ведь по нашему взгляду видно, в какого Бога мы веруем. В Того, Кто жил в Назарете и ходил по Галилее и Иерусалиму; в Бога доступного, благого и смиренного, привлекающего к Себе людей. Или же в «Бога», который соответствует твоим представлениям, в которого тебе удобно верить, потому что нравится бичевать себя и, следовательно, других.
Лучше не надо! Оставь бичевание для себя. А еще лучше – просто забудь и никогда не произноси это выражение – «бич Церкви». Потому что к Церкви этот бич не имеет никакого отношения. Он – только в твоих руках. Это ты строгий, а не Господь. Это твои взгляды, твои амбиции, твое поведение. И твое право так жить. И у меня есть право – иметь массу духовных проблем. Но возводить свои проблемы в церковный канон, придавать Церкви оттенок своей «веры» и распространять такую «веру» вокруг себя – это уже великий грех. Бог привел меня быть священником; тебя – быть отцом, матерью, или школьным учителем, преподавателем, богословом, или еще кем-то.
И Он сделал так для того, чтобы мы помогали другим людям. Верно? Чтобы мы своим поведением показывали Его Лик – Лик любящего и милосердного Господа. «Да, но ведь Господь еще и справедлив!» – скажет мне кто-нибудь. Да, справедлив.
Более того, Бог – Сама справедливость. И тебе Он не поручает выносить приговоры.
Потому что Церковь – это не суд, а лечебница, место, где люди получают прощение, утешение и поддержку. А знаете, что происходит с человеком, который чувствует поддержку и утешение? Он начинает плакать. Почему? Могу объяснить на одном примере.
Именно такие поступки трогают людей
Как-то на Афоне я направился в один монастырь. Долго поднимался в гору, у меня с собой было много вещей, я вспотел и устал. И когда наконец я достиг монастыря, то просто обливался пóтом. Меня встретил тамошний монах. Он подошел ко мне, пожал мою потную руку и крепко обнял. И в этот момент я почувствовал, что он совершенно не гнушается моего ужасного запаха, хотя потными были и руки, и шея. Это объятие сильно растрогало меня.
Да, именно такие поступки и трогают людей. Когда их принимают в объятия с любовью, от чистого сердца, а не мечут громы и молнии с криком и воплями. Так можно напугать, оттолкнуть, но не коснуться сердца. Более того: из-за тебя человек отдалится от Бога, потому что будет думать, что Бог – такой же, как ты. И получается, что ты наносишь душе другого человека огромный вред. Поэтому будем осторожны.
И ты – тот, кто так внимательно меня сейчас слушает, с готовностью кивая: «Да-да, всё так, продолжай, отче! Именно так со мной обходятся…» – ты тоже будь осторожен! Ведь я говорю все это не для того, чтобы обвинить или, наоборот, оправдать кого-то, или самому показаться добрым и хорошим. Просто, если ты слушаешь мои слова, то скажи про себя: «Вот как! Ну, а я должен стараться. Стараться быть строже по отношению к себе и перестать постоянно себя оправдывать. Да, Церковь любит меня и таким, но я буду стараться и не успокоюсь в своем любочестии».
Не злоупотреблять и не расслабляться
Господь говорит каждому из нас: «Дитя Мое, Я прощаю тебя. И буду прощать тебя и дальше – Я, заповедавший вам прощать друг друга до семижды семидесяти раз». – «Спасибо, Господи, – скажешь ты в ответ. – Ты даришь нам великое утешение и надежду. Но я не буду злоупотреблять Твоим обещанием и расслабляться. Напротив, я буду опираться на Твои слова с тем, чтобы было легче стремиться ввысь, являя любочестие и исправляясь».
Некоторые любят повторять: «Церковь разрешает три раза вступать в брак». Правильно, но это не значит, что нужно злоупотреблять такой возможностью!
Церковь разрешает три брака по человеческой слабости, когда люди не в состоянии сохранить свой предыдущий брак из-за страстей, эгоизма, злобы, ревности и прочих недостатков.
А когда человек опирается на это разрешение, то тем самым показывает свою ущербность, говоря как будто: «Я не воспользовался ни первой возможностью, чтобы пробудиться, ни второй. Но у меня есть третья!» А ведь цель – именно пробуждение и исправление. Для этого не нужен даже второй брак. Достаточно одного первого.
Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»