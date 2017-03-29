Архимандрит Ефрем: Позвольте мне поблагодарить греческое правосудие

Игумен Ватопедского монастыря дал первое интервью после оправдательного приговора

– Каковы последствия судебного процесса для Ватопедской обители и Святой Горы Афон?

– Там, где есть Бог, есть скорби и Крест. Это не первый раз, когда Церковь и Святая Гора подвергаются испытаниям. Если вы обратитесь в историю, увидите, что так было всегда. Афон является местом духовного и телесного подвига, а не местом для самоуспокоения. Святая Гора – место непрестанной борьбы за наше внутреннее преображение и приобретение добродетелей. Скорби и Крест – та необходимая цена, которую человек платит, чтобы испытать свою веру и иметь упование на воскресение. Это относится ко всем.

Внешне борьба трудна, но ведет человека к обретению сверхъестественного мира Христова. Без подвига, без испытаний не может быть и умиротворения. Только Бог решает, как и когда мы будем испытаны.

Я не хочу, чтобы вы подумали, что испытания, которые выпали на нашу долю, были чем-то обыденным и рутинным, или что у нас были такие силы, которые сделали нас неуязвимыми. Напротив, каждый из нас, и Афон в целом, в полной мере столкнулись с недостатками этого мира (для меня это было сопряжено и с тюремным заключением). Но за все, что происходит, мы славим Бога.

Я сказал сразу после вынесения оправдательного решения: благословляем всех и молимся за всех. Мы дали нашу борьбу, которая была весьма утомительной, не для того, чтобы в наших душах осталось место человеческой горести.

– Суд принял решение, что озеро Вистонида и прибрежные территории принадлежат государству. Как вы это прокомментируете?

– Наш монастырь, Афон в целом, Вселенский Патриархат и все Поместные Церкви твердо убеждены в том, что эти земли с древних времен являются собственностью монастыря, а не какого-то смертного… Это признало и греческое государство – за последние сто лет трижды были приняты соответствующие официальные решения на правительственном уровне. Таким образом, наш долг продолжать судебную борьбу, чтобы восстановить справедливость…

История показала, что именно государство пытается отобрать имущество у Церкви и монастырей, а не Церковь и обители посягают на государственную собственность. В любом случае, церковное и монастырское имущество служит потребностям нуждающихся. И это в настоящий момент очевидно.

– Как будет действовать Ватопедский монастырь в будущем?

– Монастырь будет продолжать духовную и благотворительную деятельность, которая не только не иссякла на протяжении последних лет, но многократно усилилась. Пусть кто-нибудь оценит масштаб этой деятельности. Стоит отметить, что наш монастырь следует преданию и исполняет ту работу, которую делали и наши предшественники.

– Чем все-таки было так называемое «ватопедское дело»?

– Для нас это был наш крест, как я вам уже сказал. Я остановлюсь на этом, потому что другие аспекты этого дела (политические и т.д.) никогда нас не касались и не касаются по сей день. Для нас достаточно того, что в конце концов возобладала справедливость. Позвольте мне сегодня поблагодарить греческое правосудие в целом, не потому, что мы были оправданы, а потому, что в течение двух лет с абсолютным профессионализмом, благоразумием и справедливостью удалось разрешить такой непростой вопрос.