Белорусский Минздрав доработает постановление «о нательных крестиках»

27 декабря. ПРАВМИР. Министерство здравоохранения Республики Беларусь отправило на доработку вызвавший протест проект постановления «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии».

Минздрав «выражает благодарность за проявленный интерес и обсуждение проекта постановления…Предложения и замечания, поступившие в Министерство здравоохранения Республики Беларусь, приняты во внимание. Общественное обсуждение по проекту…прекращено в связи с его доработкой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

О повторном общественном обсуждении будет сообщено дополнительно, говорят чиновники.

Ранее Минздрав на своем официальном сайте представил проект постановления «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии». В седьмом пункте документа содержится формулировка о недопущении «явной демонстрации своей религиозной принадлежности и открытое ношение религиозных знаков и символов».

После этого патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел обратился к министру здравоохранения республики с просьбой пересмотреть проект. «Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве», — говорится в письме митрополита.

По словам экзарха, принятие документа в опубликованном виде может остановить развитие взаимодействия Белорусской церкви с учреждениями Минздрава в вопросах паллиативной помощи, сестринского ухода, реабилитации, духовной поддержки медперсонала, пациентов и их близких, а также в деле профилактики среди пациентов и их родственников «идей оккультизма и лжецелительства».

При этом митрополит отмечает, что медицинские работники должны соблюдать пределы разумного в использовании ими религиозной символики, чтобы не вызвать у своих коллег или пациентов ощущения навязывания им тех или иных религиозных взглядов. «Однако мы считаем, что обсуждение наряду с внешним обликом врача (длина халата, наличие украшений и т.д.) признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах», – добавляет он. По его словам, уже сейчас Церковь получает «тревожные сигналы» об участившемся предвзятом отношении медицинских начальников различного уровня к православному присутствию в медучреждениях страны.

Митрополит напоминает, что Конституция Республики Беларусь говорит, что «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них».