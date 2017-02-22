«Благодаря Доктору Лизе дети перестали подрываться на минах»

«Лиза предложила напечатать листовки, чтобы дети на территории Донецкой и Луганской области не взрывались на минах и снарядах. Их раздали в каждой школе, на всех пограничных переходах. И с декабря месяца ни один ребенок на неразорвавшейся мине не подорвался. Их не привезли в клинику Рошаля, чтобы пришивать ноги». 20 февраля, в день рождения Доктора Лизы в Библиотеке иностранной литературы состоялся вечер памяти для тех, кто знал ее и любил.

«Ответа я жду всегда»

Минута молчания. Родные, друзья, коллеги Доктора Лизы рассаживаются и как будто ждут начала, как будто ждут, что сейчас в зал войдет главный виновник праздника, даже юбиляр – Доктору Лизе сегодня исполнилось бы 55 лет.

Ведущая Светлана Сорокина прерывает общее молчание:

– Да, будь Елизавета Петровна жива, этот день прошел бы по-другому. Постоянно звонил бы телефон, все бы ее поздравляли, несли цветы и подарки. И подарки эти были бы разными. Потому что общалась Елизавета Петровна с очень разными людьми – от бомжей до министров, от маленьких детей до глубоких стариков. И несмотря на праздник, она все равно бы делала кучу дел и рабочих звонков.

Советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов встал перед залом и вместо торжественной официальной речи зачитал свою смс-переписку с Доктором Лизой – все подряд, не стесняясь личных сообщений и неловких фраз.

«Первая запись. 23 июля 2012 года. Лиза еще не стала членом СПЧ, мы только с ней созвонились, я ее спросил, готова ли она баллотироваться в состав совета. Она сказала: «С вами – да».

2 октября 2013 года, 16:45. Лиза: «Девочка Надежда, 12 лет, крайне-спинальная опухоль головного мозга, мать Татьяна (фамилия, телефоны). Звони Амбиндеру».

Лев Сергеевич Амбиндер – член совета, глава Русфонда. Все срослось.

22 ноября 2013 года, 20:24. «Мата, перезвони».

В то время у нас появились клички. Мы были вместе в Берлине – Лиза, Лена Тополева и я. Я пригласил всех зайти к моим друзьям, и Лиза спросила: «А как ты нас представишь?». Я говорю: «Я вас представлю как особый женский батальон Совета по правам человека – Мата и Хари». Вот, Лиза схватила эту формулу, меня обозвала Юстасом, и так и пошла наша переписка – Мата, Хари, Юстас.

Из поездки в Донбасс. 12 мая 2014 года. 9.38. Лиза: «Мы в Киеве». Я пишу: «Спасибо, когда в Москву?» Лиза: «В 20». «Ок. Тебя встретят? Попроси Эллу Михайловну задержаться в Москве, чтобы завтра в 13 часов провести пресс-конференцию». Лиза: «Она не может». «Это плохо, придется тебе отдуваться за двоих». Лиза: «Я не буду давать». «Почему?» Лиза: «Мне еще туда возвращаться».

И самая последняя:

25 декабря, 8:36 утра. «Ты как? Услышал про Ту-154 и заволновался. Откликнись, как сможешь».

Ответа я жду всегда».

Она сумела донести их боль до всех нас

Первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян рассказал о том, как познакомился с Елизаветой Глинкой:

«Вы сказали, что она за эти два месяца стала легендой. Я считаю, что она стала легендой еще при жизни. Сначала мы познакомились по телефону, это были звонки в острых ситуациях, когда требовалось решить вопрос не просто через бюрократическую переписку, а быстро и эффективно отреагировать в конкретной ситуации, требующей помощи людям.

А более тесно мы познакомились, когда была острая необходимость оказания помощи пострадавшим детям и взрослым в Донбассе. Благодаря в первую очередь ее неравнодушию и скромному участию федеральных ведомств 418 детей получили тогда высококвалифицированную медицинскую помощь в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Она сумела включиться и донести их боль до всех нас.

Легко ли было с ней в общении? Наверное, нелегко. И я понимаю, почему. Елизавета Петровна всегда ставила вопросы очень остро, не терпела проволочек, не мирилась с трудностями. Она сама была, как спрессованный комок нервов, пропуская через себя человеческую боль, и потому требовала такой же отдачи от других».

«Беспорядочные половые связи – это ваша больная фантазия»

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Музыкантский рассказал, что Доктор Лиза произвела на него огромное впечатление своим умением помогать людям, находить выход в безвыходных ситуациях:

«Около Павелецкого вокзала она по собственной инициативе взялась помогать бомжам – их нужно было не только кормить, но и лечить, отправлять домой. И вот представьте себе, чего стоило в Москве какого-то бомжа, у которого нет никаких документов, поместить в больницу. Или купить ему билет на поезд без документов. А ей это удавалось. Милиция возражала, жители близлежащих домов возражали, органы социальной опеки, которые должны этим делом заниматься, тоже были недовольны: нарушается их государственная монополия на оказание социальных услуг.

И вот однажды Первый канал решил целую программу посвятить этой проблеме. Представители общественности высказали ей все, что думали о ее социальной деятельности и помощи бомжам. Но я запомнил один маленький, коротенький диалог:

Представитель общественности: «Да вы знаете, как они живут? У них же беспорядочные половые связи, они каждый день меняют сексуальных партнеров!»

Елизавета: «Вы знаете, вот то, что беспорядочные половые связи – это ваша фантазия, а то, что каждый день меняют партнеров – это ваша больная фантазия».

Правильно говорят – мало у нас таких людей».

Она была эффективна, как целый институт

Президент общественной организации «Справедливая помощь» Ксения Соколова начала говорить и сразу заплакала:

«Я никогда столько не плакала, как за эти два месяца. Я сегодня пошла покупать цветы, говорю: «Дайте мне 30 роз». А знакомый продавец говорит: «Наверное, вы хотели сказать 31?» Я говорю: «Нет, 30». Вот разница в одной розе. Было бы 31, у нас был бы здесь праздник. А сейчас горе».

Выступали еще многие коллеги Доктора Лизы и рассказывали, какой запомнили ее – искренней, отважной, неравнодушной…

«Она сама выбрала себе эту судьбу – все время быть среди человеческого горя, – сказала председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. – Но при этом, я просто это знаю, она была счастливым человеком. Потому что всю свою жизнь, каждую минуту, и днем, и ночью, она делала то, что хотела. И она умела заражать этим своим талантом делать добро всех, кто к ней приближался. Доктору Лизе нельзя было отказать. Когда она хотела кому-то помочь, всех, с кем она виделась, всех, кому она говорила, всех, к кому она обращалась за помощью, она обращала в свою веру. Она была эффективна, как целый институт».

Глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман рассказал, как благодаря Доктору Лизе в Екатеринбурге открылся первый хоспис, как она заступалась за несправедливо обиженных, и как ее все любили…

Российский общественный деятель, член Совета Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова написала маленькую зарисовку про Доктора Лизу:

«Однажды Лиза сказала мне, что мечтает открыть больницу для бедных. И хотя я тогда только начинала ее узнавать, легко представила себе ее в этой больнице хозяйкой и главным доктором. Вот она переходит от одного больного к другому в своем маленьком белом халатике, который так к лицу ей, так хорошо смотрится и сидит. Как будто она такая белая птица, и это ее родное белое оперение. Только крыльев сзади не хватает. А может, они просто не видны под халатом.

Лиза – строгий доктор, у нее не забалуешь. И от этой ее строгости и одновременно простоты исходит какая-то уверенность и сила. И все больные, начиная от тщедушных старушек, заканчивая здоровыми мужиками, отчего-то слушаются ее беспрекословно, не возражая и не перебивая. Ко многим она обращается на «ты», и от этого больные еще большим уважением к ней проникаются…

Главное, она откуда-то всегда точно знала, что и как нужно делать, как и с кем говорить, как убеждать и добиваться правды и справедливой помощи. Маленькая, строгая, отважная и озорная, белая птица жизни и надежды. Незабываемая наша Доктор Лиза».

Жизнь нужно прожить так, чтобы священник расплакался

Протоиерей Александр Ткаченко, генеральный директор детского хосписа в Санкт-Петербурге, как и многие сегодня, говорил сквозь слезы:

«Есть вопросы, на которые у людей нет ответа. Почему умирают люди, почему умирают дети, почему Доктор Лиза? Она жила среди человеческой боли, и, наверное, она не искала ответы на эти вопросы. Она просто меняла мир к лучшему. Она отвечала на конкретный вопрос каждого человека, меняя его жизнь, его судьбу. Она сама была ответом.

Нам завещано жить. Нам еще очень много надо сделать, многим помочь. И, наверное, лучшей памятью о Докторе Лизе будет продолжить делать то, что начала она.

Жизнь нужно прожить так, чтобы священник расплакался. Вечная память!»

Речь протоиерея Александра поддержал старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров:

«Зачем Лиза умерла? У меня есть ответ.

Лиза умерла для того, чтобы мы все стали лучше.

В пятницу мы собирались в Следственном комитете. Полгода назад Лиза на нашем координационном совете предложила напечатать листовки, чтобы дети на территории Донецкой и Луганской области не взрывались на неразорвавшиеся минах и снарядах. Мои друзья напечатали листовки в Питере, добрые люди в Донецкой и Луганской области раздали их в каждой школе, на всех пограничных переходах. И с декабря месяца ни один ребенок на неразорвавшейся мине не подорвался. Их не привезли в клинику Рошаля, чтобы пришивать ноги.

Ушел добрый друг для того, чтобы мы все стали лучше. В том числе я».

«Маленькая женщина, родственница ангелам»

Руководитель проектов международной общественной организации «Справедливая помощь», «Помощь детям юго-востока Украины» и «Помощь детям Сирии» Наталья Авилова также поделилась воспоминанием о том, какой была ее первая встреча с Доктором Лизой:

– Мы познакомились в 2009 году. Мне не было еще и 30, а я уже была советником спикера Совета Федерации и много о себе думала, если честно. И вот однажды Сергей Михайлович Миронов меня спросил: «Ко мне придет Лиза, будешь с нами чай пить?» Я говорю: «Лиза? Какая Лиза?» – «Доктор Лиза». Я говорю: «Не знаю такую». Он говорит: «Доктор Лиза – это наше все. Остаешься, пьем чай». Чай мы пили 15 минут, еще 5 минут я ее провожала до гардероба. А на следующий день она разбудила меня в полшестого, потому что какой-то бездомный не может попасть в больницу. И я, бесстыдно пользуясь служебным положением, уже в этот день звонила каким-то чиновникам, устраивала бездомного в больницу. Вот такая была Лиза. И это была любовь с первого взгляда.

А потом к собравшимся на день рождения Доктора Лизы выехала на инвалидном кресле маленькая Лиза Шалаева, подопечная Елизаветы Петровны из Дома Милосердия, и рассказала стихотворение:

Море грохотало. Зимнее, зловещее.

Всех она спасала, маленькая женщина.

Обнимала, тешила, по головке гладила.

Маленькая женщина, родственница ангелам.

И зазвучала музыка – Моцарт, Самуэль Барбер, Шарль Гуно…

Вечная память.

Видео – Виктор Аромштам