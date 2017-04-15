Благодатный огонь доставлен в Москву и Петербург

15 апреля. ПРАВМИР. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву и Петербург. Самолеты приземлились в международном аэропорту Внуково в Москве и в петербургском Пулково.

В Россию огонь привезен спецрейсом в особых лампадах, сообщает РИА Новости.

Примерно в 23:30 председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя.

Делегацию во «Внуково-1» встретили сотни верующих, каждый из которых может получить частицы Благодатного огня.

Самолет с Благодатным огнем приземлился также в Петербурге. Огонь будет доставлен на праздничное ночное богослужение в Казанском соборе, которое возглавит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме около 14:20. Первым регионом России, куда доставили частицу огня стал Ставропольский край.