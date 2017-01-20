Боевики разрушили амфитеатр в Пальмире

20 января. ПРАВМИР. Боевики «Исламского государства» (запрещено в России) разрушили часть римского амфитеатра в Пальмире.

Снесен фасад амфитеатра, а также одна из главных достопримечательностей города – тетрапилон – сооружение с четырьмя портиками, стоящее рядом с амфитеатром, сообщает ВВС.

Именно в этом амфитеатре оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева дал концерт после того, как в марте 2016 года сирийские войска при поддержке России освободили Пальмиру от боевиков. В декабре боевики вновь взяли античный город.

Это не первое разрушение древних памятников Пальмиры. В мае 2015 года, когда ИГ захватило Пальмиру в первый раз, там были разрушены триумфальная арка, храм бога Бэла, храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.