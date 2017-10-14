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Богоматерь – как стена нерушимая между Богом и людьми (+ аудио)

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В проповеди в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы архимандрит Иоанн (Крестьянкин) цитирует праздничное слово святого праведного Иоанна Кронштадского.
Богоматерь – как стена нерушимая между Богом и людьми (+ аудио)


Уже тысячу с лишком лет существует царство Русское, и трудно перечислить, сколько раз небесная Заступница покрывала его от бед Своим молитвенным предстательством у Господа Сил. Но, покровительствуя столько целому отечеству, народу, Она простирает державный покров Свой на города и веси и на частных лиц. Всякий православный знает это, потому что примерами Ее покрова и заступления полны города, селения и жизнь весьма многих благочестивых христиан. В честь праздника и для вашего и своего назидания, побеседуем, братия, о том, сколь нужно для нас молитвенное предстательство о нас Божией Матери.

Мы далеко, далеко не понимаем, братья, того, сколь необходимы молитвы за нас Пречистой Матери Господа, и, чтобы видеть эту необходимость, нужно око или ум гораздо чище и светлее нашего. Одна только нежнейшая мать наша, от смысла чистая, светлая Церковь, во всем свете видит, сколь необходимо для нас Ее предстательство о нас пред Богом, и потому всякий раз, когда только начинает с нами молиться Богу, непременно призывает Ее, избранную в женах, высшую тварей небесных и земных, и по Ее ходатайству просит или даровать нам какое-либо благо, или избавить от какого-нибудь несчастья, так что трудно найти молитву без имени Пречистой Матери Божией.

И справедливо! Будучи Матерью Бога Слова, следовательно, находясь ближе всех к престолу Божества, Она, естественно, много может ко благосердию или к умилостивлению Владыки. Мы грешны и нечисты, а Она — Пречистая; как за Ее молитвы не помиловать нас, нечистых, если только мы желаем очиститься и не прилагаем снова грехов ко грехам?!

Мы горды при своих нечистотах, а Она так смиренна при всех Своих добродетелях, при всем Своем величии. Kак, смотря на Ее смиренные молитвы, не помиловать нас, гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся пред Богом и пред Нею! Богоматерь точно как стена нерушимая между Богом и людьми. Она отводит большую часть громов небесного правосудия, готового покарать грешников неблагодарных. Только за такой стеной мы часто бываем безопасны, между тем как мы думаем, что наша безопасность есть следствие обыкновенного порядка вещей.

…Избраннейшая из всех жен мира, какие где и когда бы ни были, Она естественно сочувствует людям, как подобострастная им, сочувствует больше не только всякого человека в отдельности, но больше всех людей вместе, потому что ни одно сердце человеческое не способно любить всех людей такой любовью, какой любит нас Матерь Божия. Только чистейшее сердце может любить всех людей, а чище сердца Марии из людей не было ни у кого.

Текст – Православие.ру

Аудио – Предание.ру

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