Более 40% родителей наказывают детей запретом на пользование компьютером

Согласно данным опроса, в детстве стояли в углу 49% опрошенных россиян, а сами наказывали подобным образом детей только 29%.
Шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали – 27%.
Порку практикуют лишь 12% родителей, тогда как 33% были пороты сами.
Самыми распространенными методами воспитания остаются наставления и нравоучения (используют 80%, выслушивали 78%), на втором месте – запрет на досуг – просмотр телевизора, музыку, прогулки: (45% используют, 43% испытали это на себе).
Третьим по популярности воспитательно-запретительным методом в отношении детей в наши дни является ограничение доступа к компьютеру – его практикуют 43% родителей.
Лишение карманных денег применяют 13% россиян (на себе испытывали 15%).