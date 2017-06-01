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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Более 40% родителей наказывают детей запретом на пользование компьютером

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1 июня. ПРАВМИР. Современные родители все реже наказывают детей физически, это следует из опроса, опубликованного ВЦИОМ в День защиты детей.
Более 40% родителей наказывают детей запретом на пользование компьютером

Согласно данным опроса, в детстве стояли в углу 49% опрошенных россиян, а сами наказывали подобным образом детей только 29%.

Шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали – 27%.

Порку практикуют лишь 12% родителей, тогда как 33% были пороты сами.

Самыми распространенными методами воспитания остаются наставления и нравоучения (используют 80%, выслушивали 78%), на втором месте – запрет на досуг – просмотр телевизора, музыку, прогулки: (45% используют, 43% испытали это на себе).

Третьим по популярности воспитательно-запретительным методом в отношении детей в наши дни является ограничение доступа к компьютеру – его практикуют 43% родителей.

Лишение карманных денег применяют 13% россиян (на себе испытывали 15%).

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