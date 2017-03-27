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Более половины россиян поддерживают повышение НДФЛ

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27 марта. ПРАВМИР. Более половины россиян, опрошенных ВЦИОМ, готовы поддержать повышение налога на доходы физических лиц, если дополнительные сборы пойдут на повышение пенсий или здравоохранение.
Более половины россиян поддерживают повышение НДФЛ

Согласно данным опроса, 31% россиян поддерживают повышение НДФЛ, если деньги будут направлены на рост будущих пенсий. Еще 24% опрошенных готовы поддержать повышение налога, если деньги пойдут на поддержку здравоохранения.

Нынешний размер основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13% верно смог назвать каждый второй опрошенный (52%), еще 7% дали другие ответы, 39% честно признались, что не знают. Среди трудящихся граждан уровень осведомленности заметно выше (64%), чем среди остальных категорий населения (в частности, неработающих студентов – 29%, неработающих пенсионеров – 34%).

15% опрошенных готовы сменить работу и получать на новом месте зарплату в конверте в случае, если их заработная плата в связи с повышением НДФЛ снизится на 2%.

Более трети участников опроса (38%) сказали, что каков бы ни был процент сокращения дохода, они не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, 24% затруднились с ответом.

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