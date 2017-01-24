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Больше половины россиян пользуются соцсетями

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24 января. ПРАМИР. Социальными сетями в 2016 году пользовались 60% россиян, что на 20 процентных пунктов больше, чем в 2011 году.
Больше половины россиян пользуются соцсетями

«ВКонтакте» общаются 40%, в «Одноклассниках» 34%, в Facebook 9%, «Моем Мире» – 7%, Twitter – 5%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Сильно отличается демографический портрет пользователей разных соцсетей. Социологи рассказали, что «ВКонтакте» особенно популярна среди молодежи. «Одноклассники» выбирают в основном женщины среднего возраста. А вот Facebook и Twitter чаще используют люди с высоким социально-экономическим бэкграундом, занимающие руководящие должности и имеющие высокие доходы и образовательный уровень.

Распространенность соцсетей во многом зависит от места жительства. Например, среди москвичей самый большой процент пользователей (49%), а среди сельских жителей — самый низкий (29%).

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