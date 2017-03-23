«Бросай эту дурь, мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»

«Я заболела из-за тебя, – писала мама Инне, – мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь. Я думала, что буду тобой гордиться, а получилось наоборот». Инна рассказала, что мама уже месяц не разговаривает с ней. Зачем мы рожаем детей и что делать, если ваше представление о счастье ребенка ему не подходит – педагог Марина Солотова продолжает рассказывать о проблемах современных подростков.

Зачем вам ребенок? – Ну, это же понятно!

«Зачем вам ребенок?» – спрашиваю я мам, которые приходят ко мне на консультацию.

Вопрос вызывает сначала недоумение. Потом раздражение – «Ну, это же понятно!»

Нет, непонятно мне. Ну вот так получилось – непонятно, и все. Если вам понятно – сформулируйте, пожалуйста, четко ответ на вопрос: зачем вы рожали ребенка?

Интересно наблюдать, как мамы пытаются сформулировать ответ на очень простой, по их мнению, вопрос. Чаще всего мамы начинают говорить: «Ну, я вышла замуж…» Ответ неверный, я не спрашиваю, что предшествовало, я спрашиваю – ЗАЧЕМ. Или, к примеру: «Мне было уже 28 лет…» И что?

В результате получается что-то вроде «чтобы реализоваться как женщина и мать» или «для продолжения рода». Ни разу я не слышала, чтобы кто-то признался: «Низачем, просто так принято». Или: «Ну забеременела нечаянно, пришлось рожать». Или: «Чтобы удержать рядом мужчину». Или: «Рожала для себя, потому что боялась остаться одна». То есть то, что кажется очевидным, перестает быть таковым, когда это надо произнести вслух. Потому что тогда придется признать, что решение было не вполне осознанным или никак не связанным с интересами нового человека, который появился на свет…

А между тем, вопрос ведь совсем не праздный. Потому что, ответив на него честно, мы автоматически получим ответы на многие вопросы, которые возникают у нас по отношению к своим детям. Поймем несостоятельность большинства наших претензий к подрастающим детям.

«Мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»

«Я хотела реализоваться как мать» – ответила мне мама моей ученицы Инны. За полчаса до этого Инна плакала навзрыд и показывала мне переписку с мамой по смс.

«Я заболела из-за тебя, – писала мама Инне, – мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь. Я думала, что буду тобой гордиться, а получилось наоборот». Инна рассказала, что мама уже месяц не разговаривает с ней.

Причина маминого гнева – успеваемость дочери. Девятый класс девочка закончила без троек и вполне как дочь маму устраивала. А в десятом резко сдала. И перестала заслуживать мамину любовь. Потому что: «Как же так?! Она же должна учиться! У нас в семье все с высшим образованием!»

Это был очень долгий и трудный разговор с мамой, которая почему-то решила, что реализоваться как мать она может только с дочерью-отличницей. Я рассказывала о том, как плачет Инна и как ей сейчас не хватает маминой поддержки и маминого тепла.

Как она сама пытается разобраться в причинах резкого падения успеваемости и не может. Как не понимает, почему все, что она вчера выучила, сегодня вылетело из головы. Как она пугается, увидев список сочинений, рефератов и тестов, которые ей надо сдать, чтобы исправить эти оценки и тем самым заслужить право разговаривать с мамой…

Их счастье может быть совсем другим

Каждая из нас, готовясь стать мамой, рисует себе сценарий. Вот я заплетаю дочери красивые косички. Вот наряжаю ее в принцессино платье. Вот сижу в зале и плачу от радости, а моя дочь на сцене танцует па-де-де из балета «Щелкунчик». Вот она знакомит меня с женихом – аспирантом МГУ.

Никому не рисуются в сознании картинки с рваными джинсами, зелеными волосами и друзьями на байках или из неблагополучных семей. Потому что мы же придумываем ребенку Счастье.

И мало кому из нас приходит в голову, что оно, дочкино Счастье, может быть совсем другим и вовсе не похожим на то, которое мы СЕБЕ придумали.

Я часто вижу детей, которые благодаря родительским сценариям и режиссуре упускают свое Счастье, свое Дело, свой Путь, свою Любовь… Прирожденный репортер поступает в нефтегазовый университет. Девочка, мечтающая играть в хоккей, со слезами приходит к нам на занятия журналистикой.

«С этим мальчиком не дружи, он мне не нравится. Нет, бальные танцы – это не для мужчины. Пора бросать эту дурь – скалолазание, надо учить языки. В педагогический – только через мой труп. Вот принеси мне свидетельство об окончании музыкальной школы, а потом делай что хочешь. Я так мечтала стать архитектором, но у меня не было возможности, а у тебя – пожалуйста…» – узнаёте? Зачастую сценарий пишется на основе собственных нереализованных мечтаний. То есть родители убеждены, что в жизни ребенка должны сбываться ИХ мечты, реализовываться ИХ планы.

Непримиримый бой за собственный выбор

Что происходит, если наш сценарий Счастья не совпадает с тем, который написал себе ребенок? Вариантов несколько. Иногда ребенок изо всех сил старается соответствовать родительским ожиданиям. Ломая собственные представления о том, что для него хорошо. Соглашаясь на условия, которые ему совсем не подходят. Становясь инженером вместо того, чтобы варить борщи. Плохим инженером вместо хорошего повара. Занимаясь ненавистной музыкой. Решая ненавистные задачи по физике. Вырастая несчастливым человеком родителям на радость.

Чаще дети протестуют, вступая в непримиримый бой за собственный выбор. Протестуют, как могут. Одни в открытую – со скандалами, истериками, конфликтами, бойкотами и хлопанием дверью. Другие – обманывая, изворачиваясь, вопреки всему делая то, что нравится. Третьи – как Инна, когда руки просто опускаются и ресурс заканчивается в самом начале пути. И тогда несчастными становятся обе стороны, и последствия непредсказуемы.

Идеальный вариант – если родители смиряются с тем, что сценарий не получился. Что они сочиняли про войну, а ребенок больше любит про любовь.

И тогда мама и папа говорят: «Хорошо. Это твой выбор и твой путь. Мы поможем, если наша помощь тебе понадобится. Мы будем рядом в горе и в радости. Если ты поймешь, что ошибся, мы вместе решим, как начать все сначала. Потому что мы тебя любим». И это единственный расклад, при котором счастливыми становятся все.

«У вас осталось несколько недель»

Я пыталась объяснить Инниной маме, что жизнь ее ребенка не закончилась в первом полугодии 10-го класса. Что ее, мамин, бойкот никак не поможет дочери исправить оценки. Что ее оценки вообще никак не должны влиять на отношения матери с дочерью. Что надо искать настоящую причину резкого падения успеваемости, а не требовать от ребенка исправления того, чего она исправить не может. Что, в конце концов, хорошая маникюрша может зарабатывать больше, чем директор завода, и при этом спит спокойно.

Я слышала в ответ: «Она должна! У нас в семье все с высшим образованием! Она не должна лениться! Я не хочу иметь в семье пэтэушницу!». А в конце разговора я сказала:

– У вас осталось совсем немного времени. Возможно – несколько недель.

– Для чего? – спросила мама. – Чтобы исправить оценки?

– Нет. Для того, чтобы сохранить отношения с дочерью. Которые намного важнее оценок.

Зачем мы рожаем ребенка? Правильный ответ: чтобы подарить миру новую Жизнь. Она, эта Жизнь, очень быстро становится отдельной, самостоятельной, самодостаточной. У нее должна быть свобода выбора. Собственный сценарий. И тогда есть шанс, что рядом с этой Жизнью счастливы будут все, кто имеет к ней отношение.