Церковь отмечает память святых бессребренников Космы и Дамиана Азийских

14 ноября. ПРАВМИР. Православные празднуют память святых бессребренников Космы и Дамиана Азийских.

Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню.

Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святого – силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы. Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их бессребрениками.

Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии (так звали больную) и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: “Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа”. Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться.

Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия).

По смерти святые бессребреники совершили много чудес.

Жил в Феремане, близ храма Космы и Дамиана, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились два грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть.

Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли, спросила: “Как зовут вас, спасители мои, кого благодарить мне до конца моих дней?” “Мы рабы Христовы Косма и Дамиан” – отвечали они и стали невидимы. Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славя Бога, со слезами пошла к иконе святых братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении. С тех пор святые братья Косма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.

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