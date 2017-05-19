Частица мощей святителя Николая извлечена и готова к доставке в Россию

19 мая. ПРАВМИР. Частица мощей святителя Николая готова к доставке в Россию, сообщил директор Института судебной медицины профессор Университета Бари Франческо Интрона, который занимался извлечением и подготовкой реликвии к путешествию.

Как рассказал профессор, лишь раз ученые видели достаточно хорошо сохранившийся скелет (где-то 80% костей и череп), – во время реставрации в 1953 году.

“Тогда была реконструирована вся крипта (в воздвигнутой еще при Урбане в честь святого Николая базилике). И только тогда видели все останки. До 1953 года никто не знал, что находилось в крипте”, – сказал профессор корреспонденту ТАСС.

Доступ к реликвии достаточно сложный, что делает операцию по извлечению частицы мощей уникальной.

“Крипта находится ниже уровня моря и сами мощи, перевезенные в Бари в XI веке, расположены под тремя каменными блоками, которые были уложены еще в то время. Между собой они сообщаются небольшими отверстиями, которые позволяют собирать святую жидкость, источаемую мощами. Этот ритуал осуществляется ежегодно 9 мая (в день Николы Вешнего по католическому календарю). Сдвигались блоки лишь в 1953 году, но потом были уложены на свои места”, – уточнил ученый.

Через отверстия в блоках доставалась частица – левое девятое ребро – которая будет привезена для поклонения в Россию. Решение о том, какая именно частица будет извлечена, принимали на месте. В операции принимал участие профессиональный хирург.

“Мы не знали, что именно мы сможем извлечь. Решение было принято на месте во время работ. Единственная возможность добраться до мощей – это эти отверстия диаметром 6 см. Для этого необходимо было использовать лапароскопическое оборудование, которое сейчас применяется в медицине”, – рассказал профессор.

Сначала при помощи микроскопической видеокамеры ученые осмотрели все кости и выбрали ребро, надеясь, что оно пройдет через отверстие без повреждений. Интрона уточнил, что это – самая большая по размеру реликвия, которую было возможно извлечь.

“Мы внимательно проанализировали ребро, чтобы понять, нужно ли его дополнительно обрабатывать. Дело в том, что кости в некотором смысле – камни. Если покрывать их специальным клеем, то с одной стороны мы закрепляем их, но с другой лишаем вентиляции, которая необходима для сохранности”, – рассказал профессор.

В итоге было принято решение, что ребро не должно подвергаться никакой обработке. При всей своей хрупкости частица – в хорошем состоянии, рассказал ученый.

По его словам, в пятницу или субботу ребро будет помещено в специальный доставленный из России ковчег, в котором будет выставлено для поклонения верующих с 22 мая в храме Христа Спасителя.