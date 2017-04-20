Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида

20 апреля. ПРАВМИР. Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил о возможной подготовке массового суицида среди членов «деструктивного турецкого культа «Союз Мирового Братства» Бюлент Чорак».

Функционерами культа принято «сообщение из Космоса», в котором, в частности, говорится, что «весной 2017-го единый контракт наш завершается… А это значит – вы избавитесь от всего, что мешает вам войти в ваш Дом изначальный, именно туда вам вернуться надо по сроку завершения единого нашего контракта».

«Обеспокоенность миссионерского отдела обусловлена тем, что религиозно мотивированные массовые самоубийства – не такая уж и редкость среди деструктивных культов», – сообщает епархия.

В Церкви напомнили, что в 1978 году в Гайане покончили с собой 909 последователей секты «Храм Народов» Джима Джонса. В 1994 году 48 членов секты «Орден Врата Солнца» сожгли себя заживо. В 2000 году в Уганде последователи «Движения за возрождение десяти заповедей Бога» заперлись в Церкви и взорвали себя. При взрыве погибли 778 человек.

«В вероучительных доктринах некоторых перечисленных культов также присутствует «космическая» (уфологическая) тематика: совершая самоубийства, многие представители культов верили, что тем самым осуществляют переход в «новое состояние» и в этом качестве на космических кораблях дружественных цивилизаций будут перенесены на другие планеты с погибающей Земли», – отмечает епархия.

Миссионерский отдел Челябинской епархии призывает расследовать деятельность «Союза Мирового Братства» и принять срочные меры по недопущению возможного массового ухода из жизни последователей культа.

Руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник сообщил, что распространением предупреждений об опасности турецкого «Союза» церковь не ограничивается: информацию о культе и «космическом» документе священнослужители уже передали в УФСБ России по Челябинской области, и силовики начали проверку деятельности сектантов с точки зрения уголовного права, сообщает сайт Znak.com.

«Союз мирового братства» – секта, содержащая пропаганду самоубийства. Ее глава, турок Бюлент Чорак, утверждает, что суицид – это «реализация космического послания Бога». Способ ухода из жизни последователь учения может выбрать сам, но свое состояние прежде нужно отписать «учителю». Деньги, как уверяет Чорак, пойдут на дальнейшую работу по спасению мира.