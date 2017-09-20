Челябинский полицейский спас женщину из пожара

20 сентября. ПРАВМИР. В челябинском городе Касли полицейский помог спасти из горящего дома женщину.

Сотрудники ГИБДД во время работы заметили, что недалеко от них в частном секторе произошло возгорание жилого дома. Инспекторы ДПС прибыли к месту происшествия до приезда пожарных.

На месте пожара к сотрудникам полиции подбежала женщина и сообщила, что в доме находится ее родственница.

«Майор полиции Андрей Швейкин и еще двое граждан не раздумывая вошли в дом, у которого на тот момент горела крыша и стена. В дальней комнате на кровати была обнаружена пожилая женщина, которую полицейский с помощниками вынес из горящего дома и передал бригаде «скорой помощи», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Спасенной оказалась хозяйка дома, 1938 года рождения, которая отравилась угарным газом и не смогла самостоятельно покинуть горящее помещение. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.