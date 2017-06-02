Четыре дня на чтение: книжный фестиваль “Красная площадь”

3-6 июня в Москве пройдет Третий Книжный фестиваль «Красная площадь». “Правмир рассказывает, чем эта большая площадка предполагает удивить гостей.

Молимся только о погоде

Несмотря на превратности погоды, главная площадь столицы буквально кипит. Полным ходом идёт подготовка к большому книжному фестивалю «Красная площадь», приуроченному ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Два десятка белых шатров, фанерные гигантские буквы, которые скоро сложатся то ли в «пиши», то ли в «книга», пока не разобрать, подиум и ряды зрительских мест перед большой сценой – все готово. Через пару дней теперь уже третий книжный фестиваль откроет свою новую страницу.

Концерты, спектакли, встречи с писателями и учеными, дискуссионные клубы и лектории. Главное – книги. Организаторы обещают удовлетворить взыскательного книголюба любого возраста и самых разнообразных литературных предпочтений и вкусов. В этом году в фестивале участвуют 400 издательств со всей страны от Якутии до Крыма.

Владимир Григорьев, заместитель председателя оргкомитета фестиваля и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, предвосхищая вопросы журналистов на пресс-конференции дал гарантию, что красивые белые палатки выдержат любые природные катаклизмы. «Попрошу всех неравнодушных, благо рядом с Красной площадью большое количество храмов, зайти в ближайшие два дня и помолиться, чтобы высшие силы нас поддержали», – сказал он.

«Мы гордимся, что на фестиваль свободный вход и любой желающий в любое время сможет прийти, – сказал Владимир Толстой, председатель оргкомитета по подготовке и проведению книжного фестиваля «Красная площадь», советник Президента РФ по культуре. – Самая большая проблема, которая может возникнуть у посетителей – проблема выбора. На многочисленных площадках будут происходить более 500 презентаций и представлений. Будет много поэзии. Каждый день будут звучать и поэты Серебряного века, и шестидесятники, будет вечер памяти Евгения Евтушенко». Новым для Третьего книжного фестиваля будет объявление победителей премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов и вручение ее 6 июня, в Пушкинский День. «Молимся только о погоде!» – резюмировал Толстой.

Парик, цилиндр, селфи и 250 тысяч книг в печь

Вообще, организаторы уверены, что фестиваль это не только возможность приятно провести время, сидя с книжкой в шезлонге в сердце столицы, но главным образом способ привлечь внимание вообще к чтению в нашем городе. А значит и к библиотекам, которые за последние два года серьёзно изменились. «С прошлого года все библиотеки подключены к электронной системе, – отметил Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы. – Библиотеки стали полноценными культурными центрами, в которых работают творческие студии, кружки и проходят самого разного рода активности. Библиотеки очень востребованы не только детской, но и взрослой аудиторией».

Павильон «Библиотека» и зона «Амфитеатра» перед зданием Исторического музея задуманы как основная площадка лектория. Здесь будет звучать электронная музыка, актеры театра и кино будут читать стихи, а голос телеканала «Культура» Игорь Ильин проведет настоящий перформанс по стихам Пушкина. Лекции, видеоролики и фотосессия «Похож ли я на Пушкина?» с примеркой парика и плаща времен «солнца русской поэзии» – образец того, чем готовы удивить москвичей организаторы фестиваля.

В рамках Дня русского языка, 6 июня, откроется портал списанных книг. Как рассказал Александр Кибовский, недавно была отменена варварская практика уничтожения списанных библиотечных книг, которые в последние годы сжигались или сдавались в макулатуру. «И пусть книга ветхая, но очевидно, она может обрести вторую жизнь, – сказал Кибовский. – 2 марта были изменены нормативы и сегодня мы имеем возможность раздать книги москвичам и всем желающим. 250 тысяч наименований – все это должно было быть уничтожено, буквально отправлено в печь». По мнению руководителя Департамента культуры, открытие подобного портала очень благородный шаг и своего рода форма уважительного отношения к книге, которая во все времена и независимости ни от чего, остается универсальной ценностью.

Кому альбом Серова, а кому арию Шамаханской царицы

На Красной площади будет работать вай-фай и продаваться знаменитое мороженое в вафельных стаканчиках. На первой аллее ГУМа расположатся антикварные книги, а в Демонстрационном зале крупнейшие столичные музеи представят свою издательскую программу и наработки. Здесь москвичи смогут приобрести альбомы нашумевших столичных выставок Серова, Айвазовского, Серебряковой, а также книги об актуальных проблемах современного искусства и теории культуры.

«Михаил Визель, шефредактор портала ГодЛитературы.рф, подготовил одноименную газету. Это аперитив фестиваля, с которым приятно иметь дело, – отметил Владимир Григорьев и тут же добавил. – 500 издательство от крупных до бутиковых. Это же будет праздник писателей! Лукьяненко, Радзинский, Прилепин и многие другие. Вообще, главный упор делаем на главную сцену фестиваля».

Главная сцена, по словам ее программного директора Полины Васильевой, названа так вовсе не потому, что она большая. «Она – зеркало фестиваля! Мы активно взаимодействуем со всеми направлениями фестивальной программы и стараемся представить и детскую литературу, и нон-фикшн, и многое другое. Нам важно, чтобы все проекты на сцене были ориентированы на широкого зрителя. Мы придерживаемся первого фестиваля и его идеи: хотим отразить роль и значение художественного слова, литературы так, как она отражается в разных видах искусства».

Сразу несколько театров участвуют в этом году в книжном фестивале. Детский музыкальный театр Натальи Сац покажет «Золотого петушка», покорившего не только Москву, но и Лондон с Парижем. Артисты «Геликон-опера» исполнят арии и дуэты из опер русских композиторов. Здесь будут со своими программами Театр на Таганке, и Современник, а откроет фестиваль симфонический оркестр «Новая Россия»под руководством Юрия Башмета. Вся программа оригинальная. Даже если речь идет об идущих на сцене театров спектаклях, они все равно будут оригинальными. Площадной формат диктует свои правила. «Нигде вы такого-то не увидите», – сказала на пресс-конференции Полина Васильева.

Детская площадка для взрослых

Детская площадка фестиваля будет представлена не только детской сценой, но и целой улицей с мастерскими. Конкурс чтецов, на котором дети будут читать Маршака, ретродефиле по книге «История старой квартиры», квесты, показ мультфильмов, уроки рисования и многое другое. Четверть всех мероприятий фестиваля «Красная площадь» приходятся на детские акции. «Но это не только мероприятия для детей, хотя дети и являются основным контингентом этих площадок, – отметила Мария Веденяпина, куратор площадки «Детская и учебная литература». – Будут мероприятии и для профессионалов, педагогов, психологов и родителей. Надеюсь, что во все дни все площадки будут задействованы с утра до вечера».

В рамках фестиваля Российская государственная библиотека будет собирать книги для библиотек в Тамбовской и Калужской области. По словам Веденяпиной, благодаря акции «Подари ребенку книгу» уже было пополнено 200 библиотек и разослано более 20 тысяч изданий. «Надеемся, что посетители откликнуться и примут участие в нашем проекте». Недавно были опубликованы свежие показатели исследований о том, насколько активно в мире читают маленькие дети и как читают подростки. Россия в этом рейтинге последние годы по словам организаторов фестиваля, занимала 38-40 места. «По данным на 2015 год мы поднялись на 26 место. Проблема приобщения к чтению не может решаться моментально. Этим нужно заниматься. Уверена, что благодаря фестивалю мы медленно, но верно идём к своей цели», – сказала Веденяпина.

Организаторы также пообещали, что за маленькими детьми помогут присмотреть волонтеры, что позволит родителям получить удовольствие от посещения фестиваля.